Яке сьогодні свято третього жовтня — всі свята в Україні, світі, релігії, іменини

Дві жінки, які перебувають у церкві. Фото: Freepik

Щодня український та світовий народ відзначає різні свята, наприклад, третього жовтня це День технаря або День техніків, а також Всесвітній день смузі, грибників і сільськогосподарської техніки. У релігії у цей день вшановується пам’ять Діонісія Ареопагіта.

Новини.LIVE детально розповідає про релігійне свято, про всі свята в Україні та світі, про іменини та видатних іменинників цього дня.

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Релігійне свято третього жовтня

У цей день віряни вшановують пам’ять святого Діонісія Ареопагіта, який, згідно з переказами, був учнем апостола Павла та першим єпископом свого міста. Одного разу Папа Климент відправив його до Галії проповідувати християнство, але за рік його вбили язичники.

Зображення святого Діонісія Ареопагіта. Фото ілюстративне: Pinterest

Вважається, що за своє життя Діонісій написав декілька творів, які стали найпопулярнішими у п’ятому столітті та серйозно вплинули на розвиток християнської філософії.

Українські та світові свята

Третього жовтня українці святкують День технаря або День техніків, тобто, у цей день вітають всіх працівників IT-відділу, електриків, конструкторів, інженерів, автослюсарів тощо. Також у цей день відзначається Всесвітній день смузі, тобто, густого напою з різних овочів, фруктів, горіхів, зелені та ягід.

Ще третього жовтня святкується Всесвітній день грибників, який люблять всі ті, хто ходить по гриби, та Всесвітній день сільськогосподарської техніки, яка свого часу полегшала процес вирощування різних культур.

Іменини

Третього жовтня свої іменини святкують люди з такими іменами, як:

Денис

Іван

Павло

Петро

Феоген

Феодосія

Ядвіга

Рустика

Щасливим каменем людини, яка народилася у цей день, вважається топаз. Предки вірили, що він здатний допомогти позбавити людину від нічних жахіть та вилікувати душу.

Топаз, який є талісманом іменинників третього жовтня. Фото: Pinterest

Видатні іменинники

Третього жовтня народилися:

дизайнерка одягу та володарка премії "Оскар" за дизайн костюмів для фільму "Жанна д'Арк" Варвара Каринська (1886 рік)

відома письменниця Люко Дашвар (1957 рік)

біатлоніст і призер Паралімпійських ігор Максим Яровий (1989 рік)

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