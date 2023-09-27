Календар свят на жовтень 2023 року — що та коли відзначаємо, вихідні дні

Календар свят на жовтень 2023: коли День захисників, День лікаря та День бавовни
Другий місяць весни буде багатий на важливі дати, події та свята. Зокрема жовтень розпочнеться з Дня захисників і захисниць України та Дня українського козацтва й закінчуватиметься Днем визволення України від фашистських загарбників. Крім того, на нас чекатимуть такі свята як День юриста, День лікаря, День вчителів та навіть День бавовни.
Коли саме та які державні, професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати відзначатимемо у жовтні 2023 року, розповідаємо далі в матеріалі. Збережіть собі цей календар, щоб не забути про важливі події!
Вихідні та робочі дні у жовтні 2023 — скільки відпочиватимуть українці
Попри те, що у другий місяць осені є державні свята, додаткових вихідних не передбачено, згідно з законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Як відомо, воєнний стан діє до 15 листопада поточного року й, імовірно, буде продовжений після цієї дати ще на 90 днів.
У жовтні 31 календарний день, з них:
- 22 робочі;
- 9 вихідних.
Вихідними у другий місяць осені стануть такі дати:
- 1 жовтня;
- 7 та 8 жовтня;
- 14 та 15 жовтня;
- 21 та 22 жовтня;
- 28 та 29 жовтня.
Календар свят на жовтень 2023 року — усі свята й дати місяця
- 1 жовтня — День захисників і захисниць України, День українського козацтва, День територіальної оборони України, День ветерана, День працівників освіти (День вчителя), Міжнародний день літніх людей, Міжнародний день музики.
- 2 жовтня — Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора, Міжнародний день проти насильства.
- 4 жовтня — Всесвітній день тварин.
- 5 жовтня — Всесвітній день вчителів.
- 6 жовтня — Всесвітній день посмішки.
- 7 жовтня — Всесвітній день бавовни.
- 8 жовтня — День юриста, День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби, День художника.
- 9 жовтня — Всесвітній день пошти, День рієлтора.
- 10 жовтня — Всесвітній день психічного здоров'я, День працівників стандартизації та метрології, Європейський день боротьби проти смертної кари.
- 11 жовтня — Міжнародний день дівчат.
- 12 жовтня — День кадрового працівника.
- 15 жовтня — Всесвітній день сільської жінки, Міжнародний день білої тростини, День працівників харчової промисловості, Всесвітній день чистих рук.
- 16 жовтня — День анестезіолога, День керівників.
- 17 жовтня — Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів.
- 19 жовтня — Міжнародний день кредитних спілок.
- 20 жовтня — Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози, Міжнародний день кухаря і кулінара.
- 21 жовтня — День працівників целюлозно-паперової промисловості, Всесвітній день яблук.
- 23 жовтня — День працівників реклами, Всесвітній день інформації про розвиток, День Організації Об'єднаних Націй.
- 25 жовтня — День маркетолога, День створення Національної спілки художників України.
- 28 жовтня — День визволення України від фашистських загарбників, День дідусів і бабусь, Міжнародний день анімації.
- 29 жовтня — День автомобіліста і дорожника, День працівників служби позавідомчої охорони, День військового фінансиста Збройних Сил України.
- 31 жовтня — Міжнародний день Чорного моря, Гелловін.
Нагадаємо, ми публікували детальний церковний календар свят на жовтень. На другий місяць осені припадає кілька важливих дат.
Також ми розповідали, коли святкуватимуть в Україні Введення у храм Пресвятої Богородиці або Третю Пречисту.