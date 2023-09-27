Календар свят на жовтень 2023 року — що та коли відзначаємо, вихідні дні

Українська військовослужбовиця з квітами на святі. Фото: УНІАН

Другий місяць весни буде багатий на важливі дати, події та свята. Зокрема жовтень розпочнеться з Дня захисників і захисниць України та Дня українського козацтва й закінчуватиметься Днем визволення України від фашистських загарбників. Крім того, на нас чекатимуть такі свята як День юриста, День лікаря, День вчителів та навіть День бавовни.

Коли саме та які державні, професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати відзначатимемо у жовтні 2023 року, розповідаємо далі в матеріалі. Збережіть собі цей календар, щоб не забути про важливі події!

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Попри те, що у другий місяць осені є державні свята, додаткових вихідних не передбачено, згідно з законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Як відомо, воєнний стан діє до 15 листопада поточного року й, імовірно, буде продовжений після цієї дати ще на 90 днів.

У жовтні 31 календарний день, з них:

22 робочі;

9 вихідних.

Вихідними у другий місяць осені стануть такі дати:

1 жовтня;

7 та 8 жовтня;

14 та 15 жовтня;

21 та 22 жовтня;

28 та 29 жовтня.

Календар свят на жовтень 2023 року — усі свята й дати місяця

1 жовтня — День захисників і захисниць України, День українського козацтва, День територіальної оборони України, День ветерана, День працівників освіти (День вчителя), Міжнародний день літніх людей, Міжнародний день музики.

Жінка вітає українського захисника зі святом. Фото: val.ua

2 жовтня — Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора, Міжнародний день проти насильства.

Міжнародний день лікаря. Фото: Canva



4 жовтня — Всесвітній день тварин.

Всесвітній день тварин 2023. Фото: depositphotos.com

5 жовтня — Всесвітній день вчителів.

— Всесвітній день вчителів. 6 жовтня — Всесвітній день посмішки.

— Всесвітній день посмішки. 7 жовтня — Всесвітній день бавовни.

Бавовняне поле. Фото: google.com

8 жовтня — День юриста, День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби, День художника.

День юриста 2023. Фото: freepik.com

9 жовтня — Всесвітній день пошти, День рієлтора.

— Всесвітній день пошти, День рієлтора. 10 жовтня — Всесвітній день психічного здоров'я, День працівників стандартизації та метрології, Європейський день боротьби проти смертної кари.

— Всесвітній день психічного здоров'я, День працівників стандартизації та метрології, Європейський день боротьби проти смертної кари. 11 жовтня — Міжнародний день дівчат.

— Міжнародний день дівчат. 12 жовтня — День кадрового працівника.

— День кадрового працівника. 15 жовтня — Всесвітній день сільської жінки, Міжнародний день білої тростини, День працівників харчової промисловості, Всесвітній день чистих рук.

— Всесвітній день сільської жінки, Міжнародний день білої тростини, День працівників харчової промисловості, Всесвітній день чистих рук. 16 жовтня — День анестезіолога, День керівників.

— День анестезіолога, День керівників. 17 жовтня — Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів.

— Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів. 19 жовтня — Міжнародний день кредитних спілок.

— Міжнародний день кредитних спілок. 20 жовтня — Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози, Міжнародний день кухаря і кулінара.

Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози. Фото: google.com

21 жовтня — День працівників целюлозно-паперової промисловості, Всесвітній день яблук.

— День працівників целюлозно-паперової промисловості, Всесвітній день яблук. 23 жовтня — День працівників реклами, Всесвітній день інформації про розвиток, День Організації Об'єднаних Націй.

— День працівників реклами, Всесвітній день інформації про розвиток, День Організації Об'єднаних Націй. 25 жовтня — День маркетолога, День створення Національної спілки художників України.

— День маркетолога, День створення Національної спілки художників України. 28 жовтня — День визволення України від фашистських загарбників, День дідусів і бабусь, Міжнародний день анімації.

День визволення України від фашистських загарбників. Фото: google.com

29 жовтня — День автомобіліста і дорожника, День працівників служби позавідомчої охорони, День військового фінансиста Збройних Сил України.

— День автомобіліста і дорожника, День працівників служби позавідомчої охорони, День військового фінансиста Збройних Сил України. 31 жовтня — Міжнародний день Чорного моря, Гелловін.

Нагадаємо, ми публікували детальний церковний календар свят на жовтень. На другий місяць осені припадає кілька важливих дат.

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