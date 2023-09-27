Календарь праздников на октябрь 2023 — что и когда отмечаем, выходные дни

Украинская военнослужащая с цветами на празднике. Фото: УНИАН

Второй месяц весны будет богат важными датами, событиями и праздниками. В частности, октябрь начнется со Дня защитников и защитниц Украины и Дня украинского казачества и закончиться Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков. Кроме того, нас будут ждать такие праздники как День юриста, День врача, День учителей и даже День хлопка.

Когда именно и какие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в октябре 2023 года, рассказываем далее в материале. Сохраните себе этот календарь, чтобы не забыть важные события!

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Несмотря на то, что во второй месяц осени есть государственные праздники, дополнительные выходные не предусмотрены, согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Как известно, военное положение действует до 15 ноября текущего года и предположительно будет продлено после этой даты еще на 90 дней.

В октябре 31 календарный день, из них:

22 рабочих;

9 выходных.

Выходными во второй месяц осени станут следующие даты:

1 октября;

7 и 8 октября;

14 и 15 октября;

21 и 22 октября;

28 и 29 октября.

Календарь праздников на октябрь 2023 года — все праздники и даты месяца

1 октября — День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, День территориальной обороны Украины, День ветерана, День работников образования (День учителя), Международный день пожилых людей, Международный день музыки.

Женщина поздравляет украинского защитника с праздником. Фото: val.ua

2 октября — Международный день врача, Международный день архитектора, Международный день против насилия.

Международный день врача. Фото: Canva

4 октября — Всемирный день животных.

Всемирный день животных 2023 года. Фото: depositphotos.com

5 октября — Всемирный день учителей.

— Всемирный день учителей. 6 октября — Всемирный день улыбки.

— Всемирный день улыбки. 7 октября — Всемирный день хлопка.

Хлопковое поле. Фото: google.com

8 октября — День юриста, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника.

День юриста 2023 года. Фото: freepik.com

9 октября — Всемирный день почты, День риелтора.

— Всемирный день почты, День риелтора. 10 октября — Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы против смертной казни.

— Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы против смертной казни. 11 октября — Международный день девушек.

— Международный день девушек. 12 октября — День кадрового работника.

— День кадрового работника. 15 октября — Всемирный день сельской женщины, Международный день белого тростника, День работников пищевой промышленности, Всемирный день чистых рук.

— Всемирный день сельской женщины, Международный день белого тростника, День работников пищевой промышленности, Всемирный день чистых рук. 16 октября — День анестезиолога, День руководителей.

— День анестезиолога, День руководителей. 17 октября — Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

— Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. 19 октября — Международный день кредитных союзов.

— Международный день кредитных союзов. 20 октября — Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы, Международный день повара и кулинара.

Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы. Фото: google.com

21 октября — День работников целлюлозно-бумажной промышленности, Всемирный день яблок.

— День работников целлюлозно-бумажной промышленности, Всемирный день яблок. 23 октября — День работников рекламы, Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций.

— День работников рекламы, Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций. 25 октября — День маркетолога, День создания Национального союза художников Украины.

— День маркетолога, День создания Национального союза художников Украины. 28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков, День дедушек и бабушек, Международный день анимации.

День освобождения Украины от фашистских захватчиков Фото: google.com

29 октября — День автомобилиста и дорожника, День работников службы вневедомственной охраны, День военного финансиста Вооруженных Сил Украины.

— День автомобилиста и дорожника, День работников службы вневедомственной охраны, День военного финансиста Вооруженных Сил Украины. 31 октября — Международный день Черного моря, Хэллоуин.

Напомним, мы публиковали подробный церковный календарь праздников на октябрь. На второй месяц осени приходится несколько важных дат.

Также мы рассказывали, когда будут праздновать в Украине Введение во храм Пресвятой Богородицы или Третью Пречистую.