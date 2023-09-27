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Календарь праздников на октябрь 2023: когда День защитников, День врача, День хлопка

27 сентября 2023 12:18
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Календарь праздников на октябрь 2023 — что и когда отмечаем, выходные дни
Украинская военнослужащая с цветами на празднике. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Второй месяц весны будет богат важными датами, событиями и праздниками. В частности, октябрь начнется со Дня защитников и защитниц Украины и Дня украинского казачества и закончиться Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков. Кроме того, нас будут ждать такие праздники как День юриста, День врача, День учителей и даже День хлопка.

Когда именно и какие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в октябре 2023 года, рассказываем далее в материале. Сохраните себе этот календарь, чтобы не забыть важные события!

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Несмотря на то, что во второй месяц осени есть государственные праздники, дополнительные выходные не предусмотрены, согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Как известно, военное положение действует до 15 ноября текущего года и предположительно будет продлено после этой даты еще на 90 дней.

В октябре 31 календарный день, из них:

  • 22 рабочих;
  • 9 выходных.

Выходными во второй месяц осени станут следующие даты:

  • 1 октября;
  • 7 и 8 октября;
  • 14 и 15 октября;
  • 21 и 22 октября;
  • 28 и 29 октября.

Календарь праздников на октябрь 2023 года — все праздники и даты месяца

  • 1 октября — День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, День территориальной обороны Украины, День ветерана, День работников образования (День учителя), Международный день пожилых людей, Международный день музыки.

 

Когда День защитников и защитниц Украины
Женщина поздравляет украинского защитника с праздником. Фото: val.ua
  • 2 октябряМеждународный день врача, Международный день архитектора, Международный день против насилия.

 

Когда Международный день врача 2023
Международный день врача. Фото: Canva
  • 4 октября — Всемирный день животных.

 

Когда Всемирный день животных 2023
Всемирный день животных 2023 года. Фото: depositphotos.com
  • 5 октября — Всемирный день учителей.
  • 6 октября — Всемирный день улыбки.
  • 7 октября — Всемирный день хлопка.

 

Когда Всемирный день хлопка 2023
Хлопковое поле. Фото: google.com
  • 8 октябряДень юриста, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника.

 

Когда День юриста 2023
День юриста 2023 года. Фото: freepik.com
  • 9 октября — Всемирный день почты, День риелтора.
  • 10 октября — Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы против смертной казни.
  • 11 октября — Международный день девушек.
  • 12 октября — День кадрового работника.
  • 15 октября — Всемирный день сельской женщины, Международный день белого тростника, День работников пищевой промышленности, Всемирный день чистых рук.
  • 16 октября — День анестезиолога, День руководителей.
  • 17 октября — Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.
  • 19 октября — Международный день кредитных союзов.
  • 20 октября — Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы, Международный день повара и кулинара.

 

Когда Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы
Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы. Фото: google.com
  • 21 октября — День работников целлюлозно-бумажной промышленности, Всемирный день яблок.
  • 23 октября — День работников рекламы, Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций.
  • 25 октября — День маркетолога, День создания Национального союза художников Украины.
  • 28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков, День дедушек и бабушек, Международный день анимации.

 

Когда День освобождения Украины от фашистских захватчиков
День освобождения Украины от фашистских захватчиков Фото: google.com
  • 29 октября — День автомобилиста и дорожника, День работников службы вневедомственной охраны, День военного финансиста Вооруженных Сил Украины.
  • 31 октября — Международный день Черного моря, Хэллоуин.

 

Напомним, мы публиковали подробный церковный календарь праздников на октябрь. На второй месяц осени приходится несколько важных дат.

Также мы рассказывали, когда будут праздновать в Украине Введение во храм Пресвятой Богородицы или Третью Пречистую.

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