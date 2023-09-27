Календарь праздников на октябрь 2023 — что и когда отмечаем, выходные дни

Календарь праздников на октябрь 2023: когда День защитников, День врача, День хлопка
Второй месяц весны будет богат важными датами, событиями и праздниками. В частности, октябрь начнется со Дня защитников и защитниц Украины и Дня украинского казачества и закончиться Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков. Кроме того, нас будут ждать такие праздники как День юриста, День врача, День учителей и даже День хлопка.
Когда именно и какие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в октябре 2023 года, рассказываем далее в материале. Сохраните себе этот календарь, чтобы не забыть важные события!
Выходные и рабочие дни в октябре 2023 — сколько будут отдыхать украинцы
Несмотря на то, что во второй месяц осени есть государственные праздники, дополнительные выходные не предусмотрены, согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Как известно, военное положение действует до 15 ноября текущего года и предположительно будет продлено после этой даты еще на 90 дней.
В октябре 31 календарный день, из них:
- 22 рабочих;
- 9 выходных.
Выходными во второй месяц осени станут следующие даты:
- 1 октября;
- 7 и 8 октября;
- 14 и 15 октября;
- 21 и 22 октября;
- 28 и 29 октября.
Календарь праздников на октябрь 2023 года — все праздники и даты месяца
- 1 октября — День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, День территориальной обороны Украины, День ветерана, День работников образования (День учителя), Международный день пожилых людей, Международный день музыки.
- 2 октября — Международный день врача, Международный день архитектора, Международный день против насилия.
- 4 октября — Всемирный день животных.
- 5 октября — Всемирный день учителей.
- 6 октября — Всемирный день улыбки.
- 7 октября — Всемирный день хлопка.
- 8 октября — День юриста, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника.
- 9 октября — Всемирный день почты, День риелтора.
- 10 октября — Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы против смертной казни.
- 11 октября — Международный день девушек.
- 12 октября — День кадрового работника.
- 15 октября — Всемирный день сельской женщины, Международный день белого тростника, День работников пищевой промышленности, Всемирный день чистых рук.
- 16 октября — День анестезиолога, День руководителей.
- 17 октября — Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.
- 19 октября — Международный день кредитных союзов.
- 20 октября — Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы, Международный день повара и кулинара.
- 21 октября — День работников целлюлозно-бумажной промышленности, Всемирный день яблок.
- 23 октября — День работников рекламы, Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций.
- 25 октября — День маркетолога, День создания Национального союза художников Украины.
- 28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков, День дедушек и бабушек, Международный день анимации.
- 29 октября — День автомобилиста и дорожника, День работников службы вневедомственной охраны, День военного финансиста Вооруженных Сил Украины.
- 31 октября — Международный день Черного моря, Хэллоуин.
Напомним, мы публиковали подробный церковный календарь праздников на октябрь. На второй месяц осени приходится несколько важных дат.
Также мы рассказывали, когда будут праздновать в Украине Введение во храм Пресвятой Богородицы или Третью Пречистую.