Какой сегодня праздник третьего октября — все праздники в Украине, мире, религии, именины

Третье октября в Украине и мире: все праздники, именины, выдающиеся именинники
Каждый день украинский и мировой народ отмечает разные праздники, например, третьего октября это День технаря или День техников, а также Всемирный день смузи, грибников и сельскохозяйственной техники. В этот день почитается память Дионисия Ареопагита.
Новини.LIVE подробно рассказывает о религиозном празднике, обо всех праздниках в Украине и мире, об именинах и выдающихся именинниках этого дня.
Религиозный праздник третьего октября
В этот день верующие чтят память святого Дионисия Ареопагита, который, по преданию, был учеником апостола Павла и первым епископом своего города. Однажды Папа Климент отправил его в Галлию проповедовать христианство, но через год его убили язычники.
Считается, что за свою жизнь Дионисий написал несколько произведений, которые стали самыми популярными в пятом веке и серьезно повлияли на развитие христианской философии.
Украинские и мировые праздники
Третьего октября украинцы празднуют День технаря или День техников, то есть, в этот день поздравляют всех работников IT-отдела, электриков, конструкторов, инженеров, автослесарей и т.д. Также в этот день отмечается Всемирный день смузи, то есть, густого напитка из разных овощей, фруктов, орехов, зелени и ягод.
Еще третьего октября празднуется Всемирный день грибников, который любят все, кто ходит за грибами, и Всемирный день сельскохозяйственной техники, которая в свое время облегчила процесс выращивания различных культур.
Именины
Третьего октября свои именины празднуют люди с такими именами, как:
- Денис
- Иван
- Павел
- Петр
- Феоген
- Феодосия
- Ядвига
- Рустика
Счастливым камнем человека, родившегося в этот день, считается топаз. Предки верили, что он способен помочь избавить человека от ночных ужасов и вылечить душу.
Выдающиеся именинники
Третьего октября родились:
- дизайнер одежды и обладательница премии "Оскар" за дизайн костюмов для фильма "Жанна д'Арк" Варвара Каринская (1886 год)
- известная писательница Люко Дашвар (1957 год)
- биатлонист и призер Паралимпийских игр Максим Яровый (1989 год)
Напомним, мы писали о том, как можно искренне поздравить с Покровой Пресвятой Богородицы.
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