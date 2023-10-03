Какой сегодня праздник третьего октября — все праздники в Украине, мире, религии, именины

Две женщины, которые находятся в церкви. Фото: Freepik

Каждый день украинский и мировой народ отмечает разные праздники, например, третьего октября это День технаря или День техников, а также Всемирный день смузи, грибников и сельскохозяйственной техники. В этот день почитается память Дионисия Ареопагита.

Новини.LIVE подробно рассказывает о религиозном празднике, обо всех праздниках в Украине и мире, об именинах и выдающихся именинниках этого дня.

Читайте также:

Религиозный праздник третьего октября

В этот день верующие чтят память святого Дионисия Ареопагита, который, по преданию, был учеником апостола Павла и первым епископом своего города. Однажды Папа Климент отправил его в Галлию проповедовать христианство, но через год его убили язычники.

Изображение святого Дионисия Ареопагита. Фото иллюстративное: Pinterest

Считается, что за свою жизнь Дионисий написал несколько произведений, которые стали самыми популярными в пятом веке и серьезно повлияли на развитие христианской философии.

Украинские и мировые праздники

Третьего октября украинцы празднуют День технаря или День техников, то есть, в этот день поздравляют всех работников IT-отдела, электриков, конструкторов, инженеров, автослесарей и т.д. Также в этот день отмечается Всемирный день смузи, то есть, густого напитка из разных овощей, фруктов, орехов, зелени и ягод.

Еще третьего октября празднуется Всемирный день грибников, который любят все, кто ходит за грибами, и Всемирный день сельскохозяйственной техники, которая в свое время облегчила процесс выращивания различных культур.

Именины

Третьего октября свои именины празднуют люди с такими именами, как:

Денис

Иван

Павел

Петр

Феоген

Феодосия

Ядвига

Рустика

Счастливым камнем человека, родившегося в этот день, считается топаз. Предки верили, что он способен помочь избавить человека от ночных ужасов и вылечить душу.

Топаз, являющийся талисманом именинников третьего октября. Фото: Pinterest

Выдающиеся именинники

Третьего октября родились:

дизайнер одежды и обладательница премии "Оскар" за дизайн костюмов для фильма "Жанна д'Арк" Варвара Каринская (1886 год)

известная писательница Люко Дашвар (1957 год)

биатлонист и призер Паралимпийских игр Максим Яровый (1989 год)

Напомним, мы писали о том, как можно искренне поздравить с Покровой Пресвятой Богородицы.

Раньше мы рассказывали о том, кто в октябре празднует свои именины.

Также мы сообщали о том, какие праздники украинцам ждать в октябре 2023 года.