Какой сегодня праздник 4 октября — что отмечает Украина и мир, известные именинники

Женщина, которая ставит свечу в церкви. Фото: Pinterest

Четвертое октября — день, когда украинский народ и все люди в мире отмечают сразу несколько очень интересных и необычных праздников. По церковному календарю четвертого октября также почитается память некоторых святых.

О церковном празднике, всех праздниках в Украине и мире, об именинах и выдающихся именинниках читайте в материале Новини.LIVE.

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Религиозный праздник

Четвертого октября верующие в церкви чтят память священномученика Иерофея, которого в христианскую веру обратил апостол Павел. Также апостол посвятил Иерофея в сан епископа, хотя тогда он был членом афинского ареопага.

Изображение священномученика Иерофея. Фото иллюстративное: ТСН

Согласно преданию, священномученик вместе с епископом Дионисием посещали погребение Девы Марии. Не стало Иерофея из-за того, что его убили язычники.

Праздники в Украине и мире

Четвертого октября украинцы отмечают День ветеринарной службы, нацеленный на то, чтобы почтить работу этих людей. Кроме того, люди отмечают Всемирный день церебрального паралича, то есть, болезни, повреждающей определенные участки головного мозга, из-за чего страдает вся центральная система человека.

Еще четвертого октября отмечается очень необычный праздник — Международный день "В школу пешком или на велосипеде", который должен побуждать школьников ходить пешком или на велосипеде, чтобы не навредить окружающей среде и собственному здоровью.

И, наконец, четвертого октября отмечается Всемирный день животных, ведь в этот день не стало католического священнослужителя Франциска Ассизского, который считается покровителем животных.

Именины

Четвертого октября именины празднуют такие люди, как:

Владимир

Павел

Степан

Вероника

Талисманом именинника в этот день считается бриллиант, являющийся самым дорогим камнем мира. Предки считали, что этот камень помогает найти свою любовь и "предупреждает" своего владельца об опасности.

Бриллиант, являющийся талисманом именинника четвертого октября. Фото: Pinterest

Выдающиеся именинники

В этот день на свет появились:

украинский поэт, переводчик и литературный критик Юрий Клен (1892 год)

украинская гандболистка Елена Яценко (1977 год)

Напомним, мы писали о том, что европейские политики поздравили всех украинцев с Днем защитников и защитниц.

Раньше мы рассказывали об искренних поздравлениях с Покровом Пресвятой Богородицы в прозе, стихах и открытках.

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