Какой сегодня праздник 5 октября — праздники в Украине и мире, именины, известные именинники

Женщина, которая ставит свечу в церкви. Фото: Freepik

Пятого октября в Украине и мире отмечается сразу несколько праздников, в частности, Всемирный день учителя, Международный день Джеймса Бонда и Международный день против проституции. В церковном календаре этот день считается днем памяти святой мученицы Харитины.

О том, какой это день в религии, какие праздники отмечаются в Украине и мире, у кого именины и у каких выдающихся украинцев День ангела, читайте в материале Новини.LIVE.

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Религиозный праздник

Пятого октября верующие чтят память святой мученицы Харитины, которая осиротела в довольно раннем возрасте, а воспитывал ее благочестивый христианин Клавдий. Поскольку женщина уверовала в Иисуса Христа, она решила всю свою жизнь посвятить молитвам.

Изображение святой мученицы Харитины. Фото иллюстративное: Pinterest

Клавдий так любил девушку, что она была для него, как дочь, поэтому купил для нее отдельный дом, где она жила в целомудрии. Женщина стала настоящим примером для верующих.

Праздники в Украине и мире

Пятое октября — это Всемирный день учителя, который появился по инициативе ООН по образованию, науке и культуре, чтобы напомнить о том, как педагоги важны для воспитания подрастающего поколения. Еще в этот день отмечается Международный день Джеймса Бонда, фильм о котором появился в этот день 1962 года.

Также пятого октября отмечается Международный день против проституции, который появился еще в 2002 году.

Именины

В эту дату свои именины празднуют:

Гавриил

Григорий

Демьян

Денис

Веремий

Иннокентий

Кузьма

Макар

Матвей

Александра

Талисман именинника в этот день — это нефрит, то есть, минерал, обладающий лечебными свойствами. Предки верили, что этот минерал может подарить владельцу долголетие и молодость.

Нефрит, являющийся талисманом именинника пятого октября. Фото: Pinterest

Выдающиеся именинники

5 октября на свет появились такие выдающиеся люди Украины, как:

военный деятель Болбочан Петр Федорович (1883 год)

известный художник Иван Литвин (1942 год)

офицер Нацгвардии Станислав Партала (1984 год)

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