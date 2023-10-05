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Что празднуют в Украине и мире 5 октября: у кого именины и день рождения

5 октября 2023 06:14
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 5 октября — праздники в Украине и мире, именины, известные именинники
Женщина, которая ставит свечу в церкви. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Пятого октября в Украине и мире отмечается сразу несколько праздников, в частности, Всемирный день учителя, Международный день Джеймса Бонда и Международный день против проституции. В церковном календаре этот день считается днем памяти святой мученицы Харитины.

О том, какой это день в религии, какие праздники отмечаются в Украине и мире, у кого именины и у каких выдающихся украинцев День ангела, читайте в материале Новини.LIVE.

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Религиозный праздник

Пятого октября верующие чтят память святой мученицы Харитины, которая осиротела в довольно раннем возрасте, а воспитывал ее благочестивый христианин Клавдий. Поскольку женщина уверовала в Иисуса Христа, она решила всю свою жизнь посвятить молитвам.

Святая мученица Харитина
Изображение святой мученицы Харитины. Фото иллюстративное: Pinterest

Клавдий так любил девушку, что она была для него, как дочь, поэтому купил для нее отдельный дом, где она жила в целомудрии. Женщина стала настоящим примером для верующих.

Праздники в Украине и мире

Пятое октября — это Всемирный день учителя, который появился по инициативе ООН по образованию, науке и культуре, чтобы напомнить о том, как педагоги важны для воспитания подрастающего поколения. Еще в этот день отмечается Международный день Джеймса Бонда, фильм о котором появился в этот день 1962 года.

Также пятого октября отмечается Международный день против проституции, который появился еще в 2002 году.

Именины

В эту дату свои именины празднуют:

  • Гавриил
  • Григорий
  • Демьян
  • Денис
  • Веремий
  • Иннокентий
  • Кузьма
  • Макар
  • Матвей
  • Александра

Талисман именинника в этот день — это нефрит, то есть, минерал, обладающий лечебными свойствами. Предки верили, что этот минерал может подарить владельцу долголетие и молодость.

Нефрит
Нефрит, являющийся талисманом именинника пятого октября. Фото: Pinterest

Выдающиеся именинники

5 октября на свет появились такие выдающиеся люди Украины, как:

  • военный деятель Болбочан Петр Федорович (1883 год)
  • известный художник Иван Литвин (1942 год)
  • офицер Нацгвардии Станислав Партала (1984 год)

Напомним, мы писали о том, кто отмечает свой День ангела в октябре 2023 года.

Ранее мы рассказывали, какие праздники будут отмечать украинцы в октябре 2023 года.

Также мы сообщали о том, какие церковные праздники следует ожидать в октябре 2023 года.

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