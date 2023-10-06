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Праздники в Украине и мире 6 октября: кто отмечает именины и день рождения

6 октября 2023 04:58
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 6 октября — что отмечает Украина и мир, у кого именины
Человек, который ставит свечу в церкви. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Шестого октября украинцы и все люди в мире отмечают несколько разных праздников, например, Всемирный день таблицы умножения, охраны мест обитания и улыбки. По церковному календарю этот день считается днем, когда чтят память святого Фомы.

О том, какой это день в религии, какие праздники отмечаются, у кого именины и у каких известных украинцев день рождения, читайте в материале Новини.LIVE.

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Религиозный праздник

В этот день верующие чтят память святого Фомы, который жил в Галилее и ходил на рыбалку. Однажды он услышал проповедь Иисуса Христа, покинул свой дом и присоединился к Сыну Божию в Его странствиях.

Святой апостол Фома
Изображение святого апостола Фомы. Фото иллюстративное: Pinterest

Позже Фома вошел в список учеников, а согласно преданию его даже назвали "близнецом", ведь он был очень похож на Иисуса.

Праздники для Украины и мира

Шестое октября — это Всемирный день таблицы умножения как для украинского народа, так и для людей в мире. Первую таблицу создали еще четыре тысячи лет назад вавилоняне, а таблица, которая похожа на нынешнюю, появилась в Китае более 300 лет до н.э.

Также отмечается Всемирный день охраны мест обитания, который имеет большое значение для экологии, и Всемирный день улыбки, который появился еще в 1999 году.

У кого именины

Шестого октября свои именины празднуют:

  • Лаура
  • Макар
  • Фома

Талисманом именинника в этот день является гиацинт, самым популярным цветом которого является красный. Предки верили, что этот камень способен избавить человека от страданий из-за проблем со зрением.

Гиацинт
Гиацинт, который считается талисманом именинника шестого октября. Фото: Pinterest

У каких выдающихся украинцев день рождения

На свет шестого октября появились такие известные украинцы, как:

  • фехтовальщик, саблист и олимпийский чемпион Вадим Гутцайт (1971 год)
  • биатлонистка и заслуженный мастер спорта Оксана Яковлева (1980 год)
  • музыкант и композитор, ди-джей Сергей Мошляк (1989 год)

Напомним, мы писали о том, как можно искренне поздравить с Покровом Святой Богородицы.

Раньше мы рассказывали о том, кто в октябре отмечает свой День ангела.

Также мы сообщали о том, какие религиозные праздники следует ждать украинцам в октябре 2023 года.

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