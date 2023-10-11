Яке сьогодні свято 12 жовтня в Україні та світі — іменини, видатні іменинники

Люди, які ставлять свічки в церкві. Фото: УНІАН

12 жовтня — це день, коли українці та всі люди у світі відзначають одразу декілька свят, наприклад, День економіста, Всесвітній день зору, Всесвітній день боротьби з артритом і День Колумба. У церковному календарі 12 жовтня вважається днем пам’яті Прова, Тараха та Андроника.

Про релігійне свято, свята в Україні та світі, іменини та видатних іменинників читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Яке релігійне свято

Віряни 12 жовтня вшановують пам’ять трьох святих мучеників Прова, Тараха та Андроника, яких схопили у період, коли були активні гоніння за християнами. На суді в чоловіків запитували їхні ім’я, але вони давали досить різку відповідь.

"Я — християнин, і це ім'я дорожче за те, яке мені дали батьки", — з гордістю казали чоловіки.

За це їх тривалий час допитували, били та карали, але вони казали, що їм зовсім не страшно піти з життя. Після цього чоловіків кинули до клітки, де були дикі звірі, але ті їх не чіпали. Зрештою, Прова, Тараха та Андроника убили мечем.

Святі мученики Пров, Тарах і Андроник. Фото: УНІАН

Що святкують в Україні та світі

12 жовтня українці відзначають День економіста, а люди у світі — Всесвітній день цих людей. Зазвичай цього дня всім економістам видають премію Шведського центрального банку. Також у світі та Україні, зокрема, відзначається Всесвітній день зору, який присвячений проблемам боротьби людей з хворобами очей.

Ще 12 жовтня — це Всесвітній день боротьби з артритом, тобто, із захворюванням суглобів, які мають запальну природу. У США 12 жовтня особливо відзначають День Колумба, тобто, мореплавця, який у цей день 1492 року відкрив Америку.

Хто святкує іменини

12 жовтня іменини або День ангела відзначають люди, яких звати:

Богдан

Олександр

Іван

Денис

Макар

Кузьма

Мартин

Тарас

Микола

Федот

Талісманом іменинника цього дня вважається амазоніт, тобто один із видів мінералу мікрокліна. Предки кулями з амазоніту раніше лікували нервову систему і покращували стан серцевого нерву. Також у давнину вірили, що цей мінерал символізує відданість та сміливість.

Амазоніт, який є талісманом іменинника 12 жовтня. Фото: Pinterest

Хто з видатних людей народився

12 жовтня на світ з’явилися такі відомі українці, як:

художник, майстер живопису й графіки Іван М'ясоєдов (1881 рік)

політичний діяч і Герой України Степан Хмара (1937 рік)

гімнаст і призер Олімпійських ігор Олександр Береш (1977 рік)

Нагадаємо, ми писали про те, коли український народ відзначає День матері у 2023 році.

Раніше ми розповідали про те, які традиції існують на свято Водохреща.

Також ми повідомляли про те, які дати у 2023 році вважаються небезпечними для одруження.