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Які свята відзначають 12 жовтня: відомі іменинники, День ангела

11 жовтня 2023 23:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке сьогодні свято 12 жовтня в Україні та світі — іменини, видатні іменинники
Люди, які ставлять свічки в церкві. Фото: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

12 жовтня — це день, коли українці та всі люди у світі відзначають одразу декілька свят, наприклад, День економіста, Всесвітній день зору, Всесвітній день боротьби з артритом і День Колумба. У церковному календарі 12 жовтня вважається днем пам’яті Прова, Тараха та Андроника.

Про релігійне свято, свята в Україні та світі, іменини та видатних іменинників читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Яке релігійне свято

Віряни 12 жовтня вшановують пам’ять трьох святих мучеників Прова, Тараха та Андроника, яких схопили у період, коли були активні гоніння за християнами. На суді в чоловіків запитували їхні ім’я, але вони давали досить різку відповідь.

"Я — християнин, і це ім'я дорожче за те, яке мені дали батьки", — з гордістю казали чоловіки.

За це їх тривалий час допитували, били та карали, але вони казали, що їм зовсім не страшно піти з життя. Після цього чоловіків кинули до клітки, де були дикі звірі, але ті їх не чіпали. Зрештою, Прова, Тараха та Андроника убили мечем.

Святые мученики Пров, Тарах и Андроник
Святі мученики Пров, Тарах і Андроник. Фото: УНІАН

Що святкують в Україні та світі

12 жовтня українці відзначають День економіста, а люди у світі — Всесвітній день цих людей. Зазвичай цього дня всім економістам видають премію Шведського центрального банку. Також у світі та Україні, зокрема, відзначається Всесвітній день зору, який присвячений проблемам боротьби людей з хворобами очей.

Ще 12 жовтня — це Всесвітній день боротьби з артритом, тобто, із захворюванням суглобів, які мають запальну природу. У США 12 жовтня особливо відзначають День Колумба, тобто, мореплавця, який у цей день 1492 року відкрив Америку.

Хто святкує іменини

12 жовтня іменини або День ангела відзначають люди, яких звати:

  • Богдан
  • Олександр
  • Іван
  • Денис
  • Макар
  • Кузьма
  • Мартин
  • Тарас
  • Микола
  • Федот

Талісманом іменинника цього дня вважається амазоніт, тобто один із видів мінералу мікрокліна. Предки кулями з амазоніту раніше лікували нервову систему і покращували стан серцевого нерву. Також у давнину вірили, що цей мінерал символізує відданість та сміливість.

Амазонит
Амазоніт, який є талісманом іменинника 12 жовтня. Фото: Pinterest

Хто з видатних людей народився

12 жовтня на світ з’явилися такі відомі українці, як:

  • художник, майстер живопису й графіки Іван М'ясоєдов (1881 рік)
  • політичний діяч і Герой України Степан Хмара (1937 рік)
  • гімнаст і призер Олімпійських ігор Олександр Береш (1977 рік)

Нагадаємо, ми писали про те, коли український народ відзначає День матері у 2023 році. 

Раніше ми розповідали про те, які традиції існують на свято Водохреща. 

Також ми повідомляли про те, які дати у 2023 році вважаються небезпечними для одруження.

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