Какой сегодня праздник 12 октября в Украине и мире — именины, выдающиеся именинники

Люди, которые ставят свечи в церкви. Фото: УНИАН

12 октября — это день, когда украинцы и все люди в мире отмечают сразу несколько праздников, например, День экономиста, Всемирный день зрения, Всемирный день борьбы с артритом и День Колумба. В церковном календаре 12 октября считается днем памяти Прова, Тараха и Андроника.

О религиозном празднике, праздниках в Украине и мире, именинах и выдающихся именинниках читайте в материале Новини.LIVE.

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Верующие 12 октября чтят память троих святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, схваченных в период, когда были активные гонения за христианами. На суде у мужчин спрашивали их имя, но они давали довольно резкий ответ.

"Я — христианин, и это имя дороже того, которое мне дали родители", — с гордостью говорили мужчины.

За это их долгое время допрашивали, избивали и наказывали, но они говорили, что им совсем не страшно уйти из жизни. После этого мужчин бросили в клетку, где были дикие звери, но те их не трогали. В конце концов Прова, Тараха и Андроника убили мечом.

Святые мученики Пров, Тарах и Андроник. Фото: УНИАН

Что празднуют в Украине и мире

12 октября украинцы отмечают День экономиста, а люди в мире — Всемирный день этих людей. Обычно в этот день всем экономистам выдают премию Шведского центрального банка. Также в мире и Украине, в частности, отмечается Всемирный день зрения, посвященный проблемам борьбы людей с глазными болезнями.

Еще 12 октября — это Всемирный день борьбы с артритом, то есть, с заболеванием суставов, имеющих воспалительную природу. В США 12 октября особо отмечают День Колумба, то есть, мореплавателя, который в этот день 1492 года открыл Америку.

Кто празднует именины

12 октября именины или День ангела отмечают люди, которых зовут:

Богдан

Александр

Иван

Денис

Макар

Кузьма

Мартын

Тарас

Николай

Федот

Талисманом именинника в этот день считается амазонит, то есть, один из видов минерала микроклина. Предки шарами из амазонита раньше лечили нервную систему и улучшали состояние сердечного нерва. Также в древности верили, что этот минерал символизирует преданность и смелость.

Амазонит, являющийся талисманом именинника 12 октября. Фото: Pinterest

Кто из выдающихся людей родился

12 октября на свет появились такие известные украинцы, как:

художник, мастер живописи и графики Иван Мясоедов (1881 год)

политический деятель и Герой Украины Степан Хмара (1937 год)

гимнаст и призер Олимпийских игр Александр Береш (1977 год)

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