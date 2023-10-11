Какой сегодня праздник 12 октября в Украине и мире — именины, выдающиеся именинники

Какие праздники отмечают 12 октября: известные именинники, День ангела
12 октября — это день, когда украинцы и все люди в мире отмечают сразу несколько праздников, например, День экономиста, Всемирный день зрения, Всемирный день борьбы с артритом и День Колумба. В церковном календаре 12 октября считается днем памяти Прова, Тараха и Андроника.
О религиозном празднике, праздниках в Украине и мире, именинах и выдающихся именинниках читайте в материале Новини.LIVE.
Какой религиозный праздник
Верующие 12 октября чтят память троих святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, схваченных в период, когда были активные гонения за христианами. На суде у мужчин спрашивали их имя, но они давали довольно резкий ответ.
"Я — христианин, и это имя дороже того, которое мне дали родители", — с гордостью говорили мужчины.
За это их долгое время допрашивали, избивали и наказывали, но они говорили, что им совсем не страшно уйти из жизни. После этого мужчин бросили в клетку, где были дикие звери, но те их не трогали. В конце концов Прова, Тараха и Андроника убили мечом.
Что празднуют в Украине и мире
12 октября украинцы отмечают День экономиста, а люди в мире — Всемирный день этих людей. Обычно в этот день всем экономистам выдают премию Шведского центрального банка. Также в мире и Украине, в частности, отмечается Всемирный день зрения, посвященный проблемам борьбы людей с глазными болезнями.
Еще 12 октября — это Всемирный день борьбы с артритом, то есть, с заболеванием суставов, имеющих воспалительную природу. В США 12 октября особо отмечают День Колумба, то есть, мореплавателя, который в этот день 1492 года открыл Америку.
Кто празднует именины
12 октября именины или День ангела отмечают люди, которых зовут:
- Богдан
- Александр
- Иван
- Денис
- Макар
- Кузьма
- Мартын
- Тарас
- Николай
- Федот
Талисманом именинника в этот день считается амазонит, то есть, один из видов минерала микроклина. Предки шарами из амазонита раньше лечили нервную систему и улучшали состояние сердечного нерва. Также в древности верили, что этот минерал символизирует преданность и смелость.
Кто из выдающихся людей родился
12 октября на свет появились такие известные украинцы, как:
- художник, мастер живописи и графики Иван Мясоедов (1881 год)
- политический деятель и Герой Украины Степан Хмара (1937 год)
- гимнаст и призер Олимпийских игр Александр Береш (1977 год)
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