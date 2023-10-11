Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Какие праздники отмечают 12 октября: известные именинники, День ангела arrow

Какие праздники отмечают 12 октября: известные именинники, День ангела

11 октября 2023 23:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой сегодня праздник 12 октября в Украине и мире — именины, выдающиеся именинники
Люди, которые ставят свечи в церкви. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

12 октября — это день, когда украинцы и все люди в мире отмечают сразу несколько праздников, например, День экономиста, Всемирный день зрения, Всемирный день борьбы с артритом и День Колумба. В церковном календаре 12 октября считается днем памяти Прова, Тараха и Андроника.

О религиозном празднике, праздниках в Украине и мире, именинах и выдающихся именинниках читайте в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Какой религиозный праздник

Верующие 12 октября чтят память троих святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, схваченных в период, когда были активные гонения за христианами. На суде у мужчин спрашивали их имя, но они давали довольно резкий ответ.

"Я — христианин, и это имя дороже того, которое мне дали родители", — с гордостью говорили мужчины.

За это их долгое время допрашивали, избивали и наказывали, но они говорили, что им совсем не страшно уйти из жизни. После этого мужчин бросили в клетку, где были дикие звери, но те их не трогали. В конце концов Прова, Тараха и Андроника убили мечом.

Святые мученики Пров, Тарах и Андроник
Святые мученики Пров, Тарах и Андроник. Фото: УНИАН

Что празднуют в Украине и мире

12 октября украинцы отмечают День экономиста, а люди в мире — Всемирный день этих людей. Обычно в этот день всем экономистам выдают премию Шведского центрального банка. Также в мире и Украине, в частности, отмечается Всемирный день зрения, посвященный проблемам борьбы людей с глазными болезнями.

Еще 12 октября — это Всемирный день борьбы с артритом, то есть, с заболеванием суставов, имеющих воспалительную природу. В США 12 октября особо отмечают День Колумба, то есть, мореплавателя, который в этот день 1492 года открыл Америку.

Кто празднует именины

12 октября именины или День ангела отмечают люди, которых зовут:

  • Богдан
  • Александр
  • Иван
  • Денис
  • Макар
  • Кузьма
  • Мартын
  • Тарас
  • Николай
  • Федот

Талисманом именинника в этот день считается амазонит, то есть, один из видов минерала микроклина. Предки шарами из амазонита раньше лечили нервную систему и улучшали состояние сердечного нерва. Также в древности верили, что этот минерал символизирует преданность и смелость.

Амазонит
Амазонит, являющийся талисманом именинника 12 октября. Фото: Pinterest

Кто из выдающихся людей родился

12 октября на свет появились такие известные украинцы, как:

  • художник, мастер живописи и графики Иван Мясоедов (1881 год)
  • политический деятель и Герой Украины Степан Хмара (1937 год)
  • гимнаст и призер Олимпийских игр Александр Береш (1977 год)

Напомним, мы писали о том, когда украинский народ отмечает День матери в 2023 году.

Ранее мы рассказывали о том, какие традиции существуют в праздник Крещения.

Также мы сообщали о том, какие даты в 2023 году считаются опасными для женитьбы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз