Якою буде вступна кампанія-2024: Міносвіти представило модель іспитів

Абітурієнти складають іспити. Фото: cxid.info

2024 року Український центр оцінювання якості освіти розробив формат національного мультипредметного тесту. Цей рік принесе певні зміни до процесу тестування.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

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Скільки буде вступних іспитів у році

Повідомляється, що ключовою новацією НМТ-2024 є тестування з чотирьох предметів, з яких три — українська мова, історія України та математика — є обов'язковими для всіх. Студенти зможуть обрати четвертий предмет на власний розсуд.

Оскільки знання української мови є базовою навичкою для всіх громадян, її тестування стане обов'язковим для всіх спеціалізацій. Математика, своєю чергою, допоможе продемонструвати аналітичні та логічні навички, необхідні для продовження навчання.

Новий формат вступних іспитів

Новий формат НМТ у 2024 році був описаний як "3+1": тепер абітурієнти складатимуть не три, а чотири іспити: українська мова, математика, історія України та один предмет на вибір. Весь процес тестування буде організований протягом одного дня: дві години тестування, потім перерва, після чого ще дві години тестування.

Як і раніше, абітурієнти зможуть обирати предмет для підтвердження своїх знань у обраній галузі, що допоможе університетам оцінити їхню мотивацію та готовність вивчати конкретну спеціальність.

Вибір четвертого предмета дозволяє абітурієнтам продемонструвати свої індивідуальні освітні уподобання та стимулює вивчення іноземних мов чи природничих наук.

Як організують процес тестування

Процес тестування буде організований таким чином, що учасники матимуть змогу скласти всі тести в один день. У разі виникнення перешкод, таких як хвороба чи повітряна тривога, абітурієнти зможуть скористатися додатковою сесією тестування. Кожен блок тестування триватиме 120 хвилин із перервою між ними. Для тих, хто перебуває за кордоном, передбачено можливість проходження тестування у місцевих екзаменаційних центрах.

Нагадаємо, що заступник Міністра освіти і науки України Михайло Вінницький заявив, що наступного року абітурієнти з тимчасово окупованих територій України надходитимуть до вищих навчальних закладів лише за співбесідою. Таким чином, їм не потрібно буде складати НМТ.

Також ми повідомляли, що міністр освіти та науки України Оксен Лісовий анонсував, що незабаром педагоги отримають методичні матеріали, як розповідати школярам про війну в Україні . За його словами, підручники з історії України оновлять до наступного навчального року, зокрема додадуть матеріал про повномасштабне вторгнення Росії.