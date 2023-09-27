Какой будет вступительная кампания-2024: Минобразования представило модель экзаменов

Абитуриенты сдают экзамены. Фото: cxid.info

В 2024 году Украинский центр оценивания качества образования разработал формат национального мультипредметного теста. Этот год принесет определенные изменения в процесс тестирования.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

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Сообщается, что ключевым новшеством НМТ-2024 является тестирование по четырем предметам, из которых три — украинский язык, история Украины и математика — являются обязательными для всех. Студенты смогут выбрать четвертый предмет по своему усмотрению.

Так как знание украинского языка является базовым навыком для всех граждан, его тестирование станет обязательным для всех специализаций. Математика, в свою очередь, поможет продемонстрировать аналитические и логические навыки, необходимые для продолжения обучения.

Новый формат вступительных экзаменов

Новый формат НМТ в 2024 году был описан как "3+1": теперь абитуриенты будут сдавать не три, а четыре экзамена: украинский язык, математика, история Украины и один предмет на выбор. Весь процесс тестирования будет организован в течение одного дня: два часа тестирования, затем перерыв, после чего еще два часа тестирования.

Как и раньше, абитуриенты смогут выбирать предмет для подтверждения своих знаний в выбранной области, что поможет университетам оценить их мотивацию и готовность изучать конкретную специальность.

Выбор четвертого предмета позволяет абитуриентам продемонстрировать свои индивидуальные образовательные предпочтения и стимулирует изучение иностранных языков или естественных наук.

Как организуют процесс тестирования

Процесс тестирования будет организован таким образом, что участники смогут сдать все тесты в один день. В случае возникновения препятствий, таких как болезнь или воздушная тревога, абитуриенты смогут воспользоваться дополнительной сессией тестирования. Каждый блок тестирования продлится 120 минут с перерывом между ними. Для тех, кто находится за границей, предусмотрена возможность прохождения тестирования в местных экзаменационных центрах.

Напомним, что заместитель Министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что в следующем году абитуриенты с временно оккупированных территорий Украины будут поступать в высшие учебные заведения только по собеседованию. Таким образом, им не нужно будет сдавать НМТ.

Также мы сообщали, что министр образования и науки Украины Оксен Лисовой анонсировал, что в скором времени педагоги получат методические материалы, как рассказывать школьникам о войне в Украине. По его словам, учебники по истории Украины обновят до следующего учебного года, в частности, добавят материал о полномасштабном вторжении России.