Яку потрібно мати зарплатню, аби на пенсії отримувати 5230 грн щомісяця

Пенсіонер отримує гроші на касі. Фото: Укрінформ

Аби в старості вийти на заслужений відпочинок та отримувати середню пенсію, треба мати зарплату вищу за середню. Наразі в Україні середня зарплата становить близько 16 тис. грн.

Про це пише Today.ua.

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Середня пенсія в країні дорівнює 5 230 грн, водночас середня зарплата в Україні становить 16 тис. грн.

А громадяни, які отримують мінімальну зарплату, можуть розраховувати лише на мінімальну пенсію, яка зараз дорівнює прожитковому мінімуму для осіб непрацездатного віку.

Таким чином, мінімальна пенсія, яку платять громадянам, що раніше працювали на мінімальну зарплату, становить 2093 грн.

Проте вже з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум в Україні зросте. А разом із ним зростуть і мінімальна та максимальна пенсії. Тому з початку наступного року мінімальна пенсія дорівнюватиме 2361 гривні.

Але для того, щоб мати середню пенсію у майбутньому, вам треба отримувати зарплату набагато вищу за середню.

В Україні пенсії громадян, які вийшли на заслужений відпочинок за віком, становлять приблизно 29% від зарплати, що вони отримували. Тому людина, яка мала середню зарплату 16 тис. грн., може розраховувати лише пенсію у розмірі 4,6 тис. грн.

А для того, щоб мати пенсію у розмірі 5,2 тис. грн — потрібно мати зарплату близько 18 тис. грн.

Крім того, щоб розраховувати на пенсію у 10 тис. грн — треба працювати на роботі, де платять близько 34 тис. щомісяця.

Максимальна пенсія в Україні дорівнює десяти прожитковим мінімумам для осіб непрацездатного віку. З1 січня 2024 року вона дорівнюватиме 23 610 грн.

Також в Україні є й пенсіонери, які отримують виплати значно вищі за максимальну. Це, зокрема, екссудді — вони мають середню пенсію майже 100 тис. грн щомісяця.

Нагадаємо, що пенсійну систему України чекає чергова реформа. З 2024 року уряд планує запровадити бальну систему при нарахуванні пенсійних виплат.