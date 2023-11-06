Какую нужно иметь зарплату, чтобы на пенсии получать 5230 грн ежемесячно

Пенсионер получает деньги на кассе. Фото: Укринформ

Чтобы в старости выйти на заслуженный отдых и получать среднюю пенсию , нужно иметь зарплату выше средней. В настоящее время в Украине средняя зарплата составляет около 16 тыс. грн.

Об этом пишет Today.ua.

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Средняя пенсия в стране равна 5230 грн, в то же время средняя зарплата в Украине составляет 16 тыс. грн.

А граждане, получающие минимальную зарплату, могут рассчитывать только на минимальную пенсию, которая сейчас равняется прожиточному минимуму для лиц нетрудоспособного возраста.

Таким образом, минимальная пенсия, которую платят ранее работавшим на минимальную зарплату гражданам, составляет 2093 грн.

Однако уже с 1 января 2024 прожиточный минимум в Украине вырастет. А вместе с ним вырастут и минимальная и максимальная пенсия. Поэтому с начала следующего года минимальная пенсия будет равна 2361 гривне.

Но для того, чтобы иметь среднюю пенсию в будущем, вам нужно получать зарплату намного выше средней.

В Украине пенсии граждан, вышедших на заслуженный отдых по возрасту, составляют примерно 29% от получаемой ими зарплаты. Поэтому человек, который имел среднюю зарплату в 16 тыс. грн., может рассчитывать только на пенсию в размере 4,6 тыс. грн.

А, для того чтобы иметь пенсию в размере 5,2 тыс. грн — нужно иметь зарплату около 18 тыс. грн.

Кроме того, чтобы рассчитывать на пенсию в 10 тыс. грн, нужно работать на работе, где платят около 34 тыс. ежемесячно.

Максимальная пенсия в Украине равняется десяти прожиточным минимумам для лиц нетрудоспособного возраста. С 1 января 2024 года она будет равна 23 610 грн.

Также в Украине есть и пенсионеры, которые получают выплаты значительно выше максимальной. Это, в частности, экс-судьи — у них средняя пенсия почти 100 тыс. грн ежемесячно.

Напомним, что пенсионную систему Украины ждет очередная реформа. С 2024 года правительство планирует внедрить балльную систему при начислении пенсионных выплат.