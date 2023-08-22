Військовий обіймає доньку. Ілюстративне фото: google.com

У столиці дітям загиблих захисників щомісячно виплачують по 14 тисяч гривень. Члени родини отримують удвічі більше — 30 тисяч гривень.

Про це повідомляє Київська міська рада.

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Допомога сімʼям загиблих захисників

Зазначається, що матеріальну допомогу на загальну суму більше 45 мільйонів гривень у 2023-му вже отримали понад 500 дітей киян-захисників, які загинули на фронті.

Усього до кінця 2023 року київська влада планує виплатити понад 103 мільйони гривень допомоги.

"Окрім того, по 30 тисяч гривень щорічно Київ виплачує членам сімей Захисників та Захисниць, які загинули внаслідок поранень під час російсько-української війни. У 2023 році таку допомогу від міста вже отримали близько 1 800 членів сімей на загальну суму понад 53 мільйони гривень", — кажуть у КМДА.

Як отримати допомогу

Щоб отримати такі види допомоги, потрібно звернутися до Департаменту соціальної політики КМДА.

Також можна отримати консультацію в КБУ "Київський міський центр надання допомоги учасникам АТО" ("Київ Мілітарі Хаб") за адресою: вул. Бастіонна, 11 чи за телефоном гарячої лінії: 0800-300-633.

Яку щомісячну грошову допомогу можуть отримати сімʼї загиблих військових у Києві. Фото: КМДА

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні, зокрема і в Києві, ВПО мають право отримувати субсидії навіть без договору оренди квартири. Усе, що потрібно зробити, — надати довідку про проживання у територіальній громаді у статусі вимушено переміщеної особи.

Додамо, в Україні Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини профінансує нову грошову допомогу для українців. За коштами можна звертатися до благодійних фондів "Благополуччя дітей" та Diakonie Katastrophenhilfe.