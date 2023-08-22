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Какую ежемесячную денежную помощь могут получить семьи погибших военных в Киеве

22 августа 2023 12:25
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Какую ежемесячную денежную помощь могут получить семьи погибших военных в Киеве
Военный занимает дочь. Иллюстративное фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице детям погибших защитников ежемесячно выплачивается по 14 тысяч гривен. Члены семьи получают вдвое больше – 30 тысяч гривен.

Об этом сообщает Киевский городской совет.

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Помощь семьям погибших защитников

Отмечается, что материальная помощь на общую сумму более 45 миллионов гривен в 2023-м уже получила более 500 детей киевлян-защитников, погибших на фронте.

Всего до конца 2023 года киевские власти планируют выплатить более 103 миллионов гривен помощи.

"Кроме того, по 30 тысяч гривен ежегодно Киев выплачивает членам семей Защитников и Защитниц, погибших в результате ранений во время российско-украинской войны. В 2023 году такую помощь от города уже получили около 1 800 членов семей на общую сумму более 53 миллионов гривен", — говорят в КГГА.

Как получить помощь

Чтобы получить такие виды помощи, следует обратиться в Департамент социальной политики КГГА.

Также можно получить консультацию в КБУ "Киевский городской центр оказания помощи участникам АТО" ("Киев Милитари Хаб") по адресу ул. Бастионная, 11 или по телефону горячей линии: 0800-300-633.

 

Какую ежемесячную денежную помощь могут получить семьи погибших военных в Киеве. Фото: КГГА

Напомним, ранее мы писали, что в Украине, в том числе и в Киеве, ВПЛ имеют право получать субсидии даже без договора аренды квартиры. Все, что нужно сделать — предоставить справку о проживании в территориальной общине в статусе вынужденно перемещенного лица.

В Украине Федеральное министерство иностранных дел Германии профинансирует новую денежную помощь для украинцев . За средствами можно обращаться в благотворительные фонды "Благополучие детей" и Diakonie Katastrophenhilfe.

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