Субсидія і не тільки: як переселенцям отримати грошову допомогу в Києві
В Україні, зокрема і в Києві, ВПО мають право отримувати субсидії навіть без договору оренди квартири. Усе, що потрібно зробити, — надати довідку про проживання у територіальній громаді у статусі вимушено переміщеної особи.
Про це йдеться на сайті Міністерстві соціальної політики.
Як отримати грошову допомогу
Для того, аби оформити субсидію, необхідно надати такі документи:
- Заповнити заяву тут
- Декларація про дохід
- Паспорт
- Довідка про статус ВПО
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)
Як оформити пільги онлайн:
- вебпортал ПФУ
- мобільний додаток ПФУ
- портал "Дія"
Для оформлення субсидій офлайн:
- ЦНАП
- уповноважена особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади
- сервісний центр Пенсійного фонду України
Додамо, що всі переселенці можуть оформити спеціальну грошову допомогу:
- 2 000 гривень — громадяни старше 18 років;
- 3 000 гривень — діти молодше 18 років, особи з інвалідністю.
Для цього необхідно звернутися в ЦНАП і надати підтвердження, яке засвідчує приналежність до особливо небезпечних територій — прифронтових або окупованих.
Нагадаємо, раніше ми писали, в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна. Українці, які починаючи з 24 лютого 2022 року змушені були покинути свої домівки через складну ситуацію в країні, і стали внутрішньо переміщеними особами, отримали право на фінансову допомогу від держави.
Новини.LIVE розбиралися, чому виникають затримки у виплатах.
Додамо, тисячі українців, ховаючись від смерті, покинули країну. Найбільше українців прихистили Польща, Словакія, Франція, Німеччина.