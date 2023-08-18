Субсидія і не тільки: як переселенцям отримати грошову допомогу в Києві

Людина тримає гроші в руці. Фото: Новини.LIVE

В Україні, зокрема і в Києві, ВПО мають право отримувати субсидії навіть без договору оренди квартири. Усе, що потрібно зробити, — надати довідку про проживання у територіальній громаді у статусі вимушено переміщеної особи.

Про це йдеться на сайті Міністерстві соціальної політики.

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Для того, аби оформити субсидію, необхідно надати такі документи:

Заповнити заяву тут

Декларація про дохід

Паспорт

Довідка про статус ВПО

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)

Як оформити пільги онлайн:

вебпортал ПФУ

мобільний додаток ПФУ

портал "Дія"

Для оформлення субсидій офлайн:

ЦНАП

уповноважена особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади

сервісний центр Пенсійного фонду України

Додамо, що всі переселенці можуть оформити спеціальну грошову допомогу:

2 000 гривень — громадяни старше 18 років;

— громадяни старше 18 років; 3 000 гривень — діти молодше 18 років, особи з інвалідністю.

Для цього необхідно звернутися в ЦНАП і надати підтвердження, яке засвідчує приналежність до особливо небезпечних територій — прифронтових або окупованих.

Нагадаємо, раніше ми писали, в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна. Українці, які починаючи з 24 лютого 2022 року змушені були покинути свої домівки через складну ситуацію в країні, і стали внутрішньо переміщеними особами, отримали право на фінансову допомогу від держави.

Новини.LIVE розбиралися, чому виникають затримки у виплатах.

Додамо, тисячі українців, ховаючись від смерті, покинули країну. Найбільше українців прихистили Польща, Словакія, Франція, Німеччина.