Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Субсидия и не только: как переселенцам получить денежную помощь в Киеве arrow

Субсидия и не только: как переселенцам получить денежную помощь в Киеве

18 августа 2023 14:46
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Субсидия и не только: как переселенцам получить денежную помощь в Киеве
Человек держит деньги в руке. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Украине, в том числе и в Киеве, ВПЛ имеют право получать субсидии даже без договора аренды квартиры. Все, что нужно сделать — предоставить справку о проживании в территориальной громаде в статусе вынужденно перемещенного лица.

Об этом говорится на сайте Министерства социальной политики.

Читайте также:

Как получить денежную помощь

Для того чтобы оформить субсидию, необходимо предоставить следующие документы:

  • Заполнить заявление здесь
  • Декларация о доходе
  • Паспорт
  • Справка о статусе ВПЛ
  • Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)

Как оформить льготы онлайн:

  • веб-портал ПФУ
  • мобильное приложение ПФУ
  • портал "Дія"

Для оформления субсидий оффлайн:

  • ЦНАП
  • уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества
  • сервисный центр Пенсионного фонда Украины

Добавим, что все переселенцы могут оформить специальную денежную помощь:

  • 2 000 гривен — граждане старше 18 лет;
  • 3 000 гривен — дети младше 18 лет, лица с инвалидностью.

Для этого необходимо обратиться в ЦНАП и предоставить подтверждение, которое удостоверяет принадлежность к особо опасным территориям — прифронтовым или оккупированным.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине второй год подряд продолжается полномасштабная война. Украинцы, которые начиная с 24 февраля 2022 года вынуждены были покинуть свои дома из-за сложной ситуации в стране, и стали внутренне перемещенными лицами, получили право на финансовую помощь от государства.

Новини.LIVE разбирались, почему возникают задержки в выплатах.

Добавим, тысячи украинцев, скрываясь от смерти, покинули страну. Больше украинцев приютили Польша, Словакия, Франция, Германия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

День Независимости Украины. История первого украинского корабля в Крыму

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз