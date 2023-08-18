Субсидия и не только: как переселенцам получить денежную помощь в Киеве
В Украине, в том числе и в Киеве, ВПЛ имеют право получать субсидии даже без договора аренды квартиры. Все, что нужно сделать — предоставить справку о проживании в территориальной громаде в статусе вынужденно перемещенного лица.
Об этом говорится на сайте Министерства социальной политики.
Как получить денежную помощь
Для того чтобы оформить субсидию, необходимо предоставить следующие документы:
- Заполнить заявление здесь
- Декларация о доходе
- Паспорт
- Справка о статусе ВПЛ
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)
Как оформить льготы онлайн:
- веб-портал ПФУ
- мобильное приложение ПФУ
- портал "Дія"
Для оформления субсидий оффлайн:
- ЦНАП
- уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества
- сервисный центр Пенсионного фонда Украины
Добавим, что все переселенцы могут оформить специальную денежную помощь:
- 2 000 гривен — граждане старше 18 лет;
- 3 000 гривен — дети младше 18 лет, лица с инвалидностью.
Для этого необходимо обратиться в ЦНАП и предоставить подтверждение, которое удостоверяет принадлежность к особо опасным территориям — прифронтовым или оккупированным.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине второй год подряд продолжается полномасштабная война. Украинцы, которые начиная с 24 февраля 2022 года вынуждены были покинуть свои дома из-за сложной ситуации в стране, и стали внутренне перемещенными лицами, получили право на финансовую помощь от государства.
Новини.LIVE разбирались, почему возникают задержки в выплатах.
Добавим, тысячи украинцев, скрываясь от смерти, покинули страну. Больше украинцев приютили Польша, Словакия, Франция, Германия.