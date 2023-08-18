Субсидия и не только: как переселенцам получить денежную помощь в Киеве

Человек держит деньги в руке. Фото: Новини.LIVE

В Украине, в том числе и в Киеве, ВПЛ имеют право получать субсидии даже без договора аренды квартиры. Все, что нужно сделать — предоставить справку о проживании в территориальной громаде в статусе вынужденно перемещенного лица.

Об этом говорится на сайте Министерства социальной политики.

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Для того чтобы оформить субсидию, необходимо предоставить следующие документы:

Заполнить заявление здесь

Декларация о доходе

Паспорт

Справка о статусе ВПЛ

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)

Как оформить льготы онлайн:

веб-портал ПФУ

мобильное приложение ПФУ

портал "Дія"

Для оформления субсидий оффлайн:

ЦНАП

уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества

сервисный центр Пенсионного фонда Украины

Добавим, что все переселенцы могут оформить специальную денежную помощь:

2 000 гривен — граждане старше 18 лет;

— граждане старше 18 лет; 3 000 гривен — дети младше 18 лет, лица с инвалидностью.

Для этого необходимо обратиться в ЦНАП и предоставить подтверждение, которое удостоверяет принадлежность к особо опасным территориям — прифронтовым или оккупированным.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине второй год подряд продолжается полномасштабная война. Украинцы, которые начиная с 24 февраля 2022 года вынуждены были покинуть свои дома из-за сложной ситуации в стране, и стали внутренне перемещенными лицами, получили право на финансовую помощь от государства.

Новини.LIVE разбирались, почему возникают задержки в выплатах.

Добавим, тысячи украинцев, скрываясь от смерти, покинули страну. Больше украинцев приютили Польша, Словакия, Франция, Германия.