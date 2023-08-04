З Днем ангела Марії — 4 серпня — найщиріші привітання та яскраві листівки

Іменини Марії 4 серпня: найтепліші привітання в прозі, віршах та листівках
У цю п'ятницю, 4 серпня, православні християни вшановують пам'ять святої мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. Також цього дня заведено вітати усіх представниць прекрасної статі, які мають це красиве ім'я.
Новини.LIVE зібрав найгарніші та найтепліші привітання у прозі, віршах, листівках та картинках для Марії. Обов'язково привітайте матусь, бабусь, дружин, сестер, доньок, подруг та знайомих, які мають це милозвучне ім'я!
Коли відзначають день ангела Марії за церковним календарем
Марійкам пощастило, адже свої іменини вони відзначають 38 разів на рік і у них величезна кількість небесних покровительок.
Серед дат, коли Марію можна привітати з днем ангела, такі:
- 8, 12 і 31 січня;
- 8, 19 і 25 лютого;
- 2 і 20 березня;
- 2, 5, 14, 17 і 25 квітня;
- 3, 10, 16 і 17 травня;
- 5, 11, 15, 17, 20, 22 і 24 червня;
- 2, 17 і 25 липня;
- 4, 18, 22 і 24 серпня;
- 28 вересня;
- 2, 11, 21 жовтня;
- 11 листопада;
- 15 грудня.
Іменини Марії 4 серпня — яке значення має ім'я та характер власниці
Це ім'я походить з давньоєврейської мови і має кілька варіантів перекладу: "відкинута", "гірка", "сумна", "пані".
Вперше згадку про це ім’я знаходять в біблійських текстах, адже Марією звали Богородицю, матір Ісуса Христа. Також у Святому Письмі йдеться і про інших Марій — Марію Магдалину та Марію Клеопову. Це й визначало широке поширення імені в країнах, у яких сповідували християнство.
За характером Марія милосердна, порядна та надійна, вміє співчувати й ніколи не покине близьку їй людину напризволяще. Вона наділена величезним запасом тепла та любові! Власниця цього імені має високі моральні якості: вона чесна та порядна, завжди відстоює власну думку та свої принципи.
День ангела Марії 2023 — привітання у віршах
Хай гарний урожай життя дарує,
Любов та Віра у душі живуть.
Сьогодні Ангел в небесах святкує
І ти, Марія, про свято не забудь.
Хай Ангел захистить від всього злого,
Дарує щастя чарівний розмай,
Добра, Надії, помочі від Бога,
І чистий та безхмарний небокрай.
***
Вітаю з іменинами Марії,
Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,
Чого не вистачає — хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
***
Річкою бурхливою хай життя вирує,
Доленьку щасливую сам Господь дарує!
Хай крильми широкими Ангел захищає,
Цілями високими серце наповняє.
Хай добро з надією, душу зігрівають,
Все що було мрією, Ангел хай здійсняє.
Миру та добробуту принесе з собою,
І наповнює життя щастям та любов’ю
***
Хай у нашої Марії,
Здійснюються усі мрії,
Щастя-радість хай прибуде,
И в житті достаток буде!
***
З днем Ангела, хай сонце ніжно сяє
В твоїм житті, і на твоїм віку.
Хай Ангел береже і захищає,
І просить в Бога доленьку легку.
Хай будуть всі стежки твої безхмарні.
І щастя в домі, і в душі квітує,
Хай будуть друзі, тільки щирі, гарні,
І Бог твої молитви завжди чує!
***
Твоє ім'я Марія — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
З Днем ангела Марію вітаєм,
Щастя й долі тобі ми бажаєм,
Здоров'я, небесної благодаті,
Миру й злагоди завжди у хаті.
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для тебе усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
***
День Ангела Марії — велике свято!
Хай Бог тобі щасливу долю шле.
Хай буде перемог в житті багато,
Обходить стороною лихо зле.
Нехай святий твій Ангел добрий, щирий,
Тебе не полишає ні на мить,
Живи в любові, у добрі та мирі,
І хай тебе Господь благословить!
***
Серед тисяч доріг і стежинок,
Хай твій Ангел завжди помагає
Віднайти ту найкращу, єдину,
Що у щасті й добрі пролягає.
Буде стежка твоя, хай легкою,
І безхмарним і сонячним небо,
Хай ідуть вірні друзі з тобою,
І любов квітне в серці у тебе.
Йди, Марія, у радості щирій,
Тим шляхом, що Господь подарує,
І живи у достатку і мирі
Хай завжди тебе Ангел твій чує.
Привітання з іменинами Марії у прозі
Дорога Марійко, від щирого серця тебе вітаю! Хочу побажати веселих сюрпризів і приємних несподіванок в житті, чудового настрою і відмінного самопочуття. З Днем Ангела!
***
Маріє, вітаю тебе зі святом! Хочу подарувати тобі світлі побажання. Нехай тебе оточують тільки добрі люди, хай доля завжди підносить лише приємні сюрпризи, а життя тішить радощами. Щастя тобі, успіхів і любові.
***
Маріє, вітаю з Днем ангела! Нехай все погане обминає, а в житті залишаться тільки радість, щастя та здоров’я.
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Вітаю, Маріє, з твоїми Іменинами. Бажаю світлих смуг в житті і яскравих променів радості, добрих людей на шляху і вірних друзів. Нехай кожен твій день буде веселим і райдужним.
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Дорога Машенько, нехай життя твоє буде сповнене чудових і яскравих миттєвостей, нехай доля твоя подарує тобі щастя і любов! Вітаю тебе і щиро бажаю берегти найдорожче і домагатися найважливішого.
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Марійко, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб ангел завжди тебе оберігав і допомагав в усіх твоїх справах: домашніх і робочих. Щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб завжди супроводжували успіх і процвітання.
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Дорога моя Марусе! Ти чудова людина, яка готова дарувати свою любов всьому живому на цій землі. Я бажаю, щоб і все, що оточує тебе, дарувало тобі тільки щастя, радість, прекрасний настрій і посмішку. Нехай твій незгасний позитив, життєлюбність і відкритість допомагають тобі знайти гармонію і душевний спокій. З Днем ангела, люба!
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Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай твій добрий ангел-охоронець дасть тобі віру у себе, наполегливість і цілеспрямованість. Бажаю тобі Маріє великої і чистої любові, гідного і безперечного успіху, повноцінного здоров’я, невтомної наснаги і мужності серця!
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Дорога Маріє, від щирого серця тебе вітаю! Хочу побажати веселих сюрпризів і приємних несподіванок у житті, чудового настрою і чудового самопочуття, впевненості в собі і квітучої краси, вічного кохання і справжнього щастя!
Найщиріші вітання у листівках з Днем Ангела Марії
Відеопривітання з іменинами Марії
Нагадаємо, Новини.LIVE писали, хто святкує День ангела в серпні та яке ім'я обрати для дитини за церковним липневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.
Також ми публікували детальний церковний календар на серпень 2023 року. Дізнайтеся, які важливі православні свята відзначатимемо в останній місяць літа.