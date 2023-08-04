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Іменини Марії 4 серпня: найтепліші привітання в прозі, віршах та листівках

4 серпня 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Днем ангела Марії — 4 серпня — найщиріші привітання та яскраві листівки
Дівчина у льняному костюмі позує фотографу у полі. Фото: Jessica Drossin
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цю п'ятницю, 4 серпня, православні християни вшановують пам'ять святої мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. Також цього дня заведено вітати усіх представниць прекрасної статі, які мають це красиве ім'я. 

Новини.LIVE зібрав найгарніші та найтепліші привітання у прозі, віршах, листівках та картинках для Марії. Обов'язково привітайте матусь, бабусь, дружин, сестер, доньок, подруг та знайомих, які мають це милозвучне ім'я! 

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Коли відзначають день ангела Марії за церковним календарем

Марійкам пощастило, адже свої іменини вони відзначають 38 разів на рік і у них величезна кількість небесних покровительок.

Серед дат, коли Марію можна привітати з днем ангела, такі:

  • 8, 12 і 31 січня;
  • 8, 19 і 25 лютого;
  • 2 і 20 березня;
  • 2, 5, 14, 17 і 25 квітня;
  • 3, 10, 16 і 17 травня;
  • 5, 11, 15, 17, 20, 22 і 24 червня;
  • 2, 17 і 25 липня;
  • 4, 18, 22 і 24 серпня;
  • 28 вересня;
  • 2, 11, 21 жовтня;
  • 11 листопада;
  • 15 грудня.

Іменини Марії 4 серпня — яке значення має ім'я та характер власниці

Це ім'я походить з давньоєврейської мови і має кілька варіантів перекладу: "відкинута", "гірка", "сумна", "пані".

Вперше згадку про це ім’я знаходять в біблійських текстах, адже Марією звали Богородицю, матір Ісуса Христа. Також у Святому Письмі йдеться і про інших Марій — Марію Магдалину та Марію Клеопову. Це й визначало широке поширення імені в країнах, у яких сповідували християнство.

За характером Марія милосердна, порядна та надійна, вміє співчувати й ніколи не покине близьку їй людину напризволяще. Вона наділена величезним запасом тепла та любові! Власниця цього імені має високі моральні якості: вона чесна та порядна, завжди відстоює власну думку та свої принципи.

День ангела Марії 2023 — привітання у віршах 

Хай гарний урожай життя дарує,
Любов та Віра у душі живуть.
Сьогодні Ангел в небесах святкує
І ти, Марія, про свято не забудь.
Хай Ангел захистить від всього злого,
Дарує щастя чарівний розмай,
Добра, Надії, помочі від Бога,
І чистий та безхмарний небокрай.

***

Вітаю з іменинами Марії,
Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,
Чого не вистачає — хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!

***

Річкою бурхливою хай життя вирує,
Доленьку щасливую сам Господь дарує!
Хай крильми широкими Ангел захищає,
Цілями високими серце наповняє.
Хай добро з надією, душу зігрівають,
Все що було мрією, Ангел хай здійсняє.
Миру та добробуту принесе з собою,
І наповнює життя щастям та любов’ю

***

Хай у нашої Марії,
Здійснюються усі мрії,
Щастя-радість хай прибуде,
И в житті достаток буде!

***

З днем Ангела, хай сонце ніжно сяє
В твоїм житті, і на твоїм віку.
Хай Ангел береже і захищає,
І просить в Бога доленьку легку.
Хай будуть всі стежки твої безхмарні.
І щастя в домі, і в душі квітує,
Хай будуть друзі, тільки щирі, гарні,
І Бог твої молитви завжди чує!

***

Твоє ім'я Марія — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!

***

З Днем ангела Марію вітаєм,
Щастя й долі тобі ми бажаєм,
Здоров'я, небесної благодаті,
Миру й злагоди завжди у хаті.
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для тебе усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.

***

День Ангела Марії — велике свято!
Хай Бог тобі щасливу долю шле.
Хай буде перемог в житті багато,
Обходить стороною лихо зле.
Нехай святий твій Ангел добрий, щирий,
Тебе не полишає ні на мить,
Живи в любові, у добрі та мирі,
І хай тебе Господь благословить!

***

Серед тисяч доріг і стежинок,
Хай твій Ангел завжди помагає
Віднайти ту найкращу, єдину,
Що у щасті й добрі пролягає.
Буде стежка твоя, хай легкою,
І безхмарним і сонячним небо,
Хай ідуть вірні друзі з тобою,
І любов квітне в серці у тебе.
Йди, Марія, у радості щирій,
Тим шляхом, що Господь подарує,
І живи у достатку і мирі
Хай завжди тебе Ангел твій чує.

 

День ангела Марії 2023 — привітання у віршах
Дівчинка фотографується в образі ангела. Фото: google.com

Привітання з іменинами Марії у прозі 

Дорога Марійко, від щирого серця тебе вітаю! Хочу побажати веселих сюрпризів і приємних несподіванок в житті, чудового настрою і відмінного самопочуття. З Днем Ангела! 

***

Маріє, вітаю тебе зі святом! Хочу подарувати тобі світлі побажання. Нехай тебе оточують тільки добрі люди, хай доля завжди підносить лише приємні сюрпризи, а життя тішить радощами. Щастя тобі, успіхів і любові.

***

Маріє, вітаю з Днем ангела! Нехай все погане обминає, а в житті залишаться тільки радість, щастя та здоров’я.

***

Вітаю, Маріє, з твоїми Іменинами. Бажаю світлих смуг в житті і яскравих променів радості, добрих людей на шляху і вірних друзів. Нехай кожен твій день буде веселим і райдужним.

***

Дорога Машенько, нехай життя твоє буде сповнене чудових і яскравих миттєвостей, нехай доля твоя подарує тобі щастя і любов! Вітаю тебе і щиро бажаю берегти найдорожче і домагатися найважливішого.

***

Марійко, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб ангел завжди тебе оберігав і допомагав в усіх твоїх справах: домашніх і робочих. Щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб завжди супроводжували успіх і процвітання.

***

Дорога моя Марусе! Ти чудова людина, яка готова дарувати свою любов всьому живому на цій землі. Я бажаю, щоб і все, що оточує тебе, дарувало тобі тільки щастя, радість, прекрасний настрій і посмішку. Нехай твій незгасний позитив, життєлюбність і відкритість допомагають тобі знайти гармонію і душевний спокій. З Днем ангела, люба!

***

Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай твій добрий ангел-охоронець дасть тобі віру у себе, наполегливість і цілеспрямованість. Бажаю тобі Маріє великої і чистої любові, гідного і безперечного успіху, повноцінного здоров’я, невтомної наснаги і мужності серця!

***

Дорога Маріє, від щирого серця тебе вітаю! Хочу побажати веселих сюрпризів і приємних несподіванок у житті, чудового настрою і чудового самопочуття, впевненості в собі і квітучої краси, вічного кохання і справжнього щастя!

Найщиріші вітання у листівках з Днем Ангела Марії

З Днем ангела Марії: оригінальні привітання
Привітання з Днем ангела Марії. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем ангела Марії 2023
Привітання з Днем ангела Марії. Фото: Новини.LIVE
День ангела Марії 2023 - привітання
Привітання з Днем ангела Марії. Фото: Новини.LIVE
Найкращі привітання з днем ангела Марії
Привітання з Днем ангела Марії. Фото: Новини.LIVE
Картинки з Днем ангела Марії 2023
Привітання з Днем ангела Марії. Фото: Новини.LIVE
З Днем ангела Марії: гарні привітання
Привітання з Днем ангела Марії. Фото: Новини.LIVE
Гарні привітання з днем ангела Марії своїми словами
Привітання з Днем ангела Марії. Фото: Новини.LIVE
Зворушливі привітання з днем ангела Марії
Привітання з Днем ангела Марії. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з іменинами Марії 

 

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, хто святкує День ангела в серпні та яке ім'я обрати для дитини за церковним липневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.

Також ми публікували детальний церковний календар на серпень 2023 року. Дізнайтеся, які важливі православні свята відзначатимемо в останній місяць літа.

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