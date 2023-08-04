С Днем ангела Марии — 4 августа — самые искренние поздравления и яркие открытки

Именины Марии 4 августа: самые теплые поздравления в прозе, стихах и открытках
В эту пятницу, 4 августа, православные христиане чтят память святой мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. Также в этот день принято поздравлять всех представительниц прекрасного пола, имеющих это красивое имя.
Новини.LIVE собрал самые красивые и теплые поздравления в прозе, стихах, открытках и картинках для Марии. Обязательно поздравьте мамочек, бабушек, жен, сестер, дочерей, подруг и знакомых, имеющих это благозвучное имя!
Когда отмечают день ангела Марии по церковному календарю
Машенькам повезло, ведь свои именины они отмечают 38 раз в год и у них огромное количество небесных покровительниц.
Среди дат, когда Марию можно поздравить с днем ангела:
- 8, 12 и 31 января;
- 8, 19 и 25 февраля;
- 2 и 20 марта;
- 2, 5, 14, 17 и 25 апреля;
- 3, 10, 16 и 17 мая;
- 5, 11, 15, 17, 20, 22 и 24 июня;
- 2, 17 и 25 июля;
- 4, 18, 22 и 24 августа;
- 28 сентября;
- 2, 11, 21 октября;
- 11 ноября;
- 15 декабря.
Именины Марии 4 августа — какое значение имеет имя и характер владелицы.
Это имя происходит из древнееврейского языка и имеет несколько вариантов перевода: "отброшенная", "горькая", "печальная", "госпожа".
Впервые упоминание об этом имени находят в библейских текстах, ведь Марией звали Богородицу, мать Иисуса Христа. Также в Священном Писании говорится и о других Мариях — Марии Магдалине и Марии Клеопове. Это и определяло широкое распространение имени в странах, где исповедовали христианство.
По характеру Мария милосердная, порядочная и надежная, умеет сочувствовать и никогда не покинет близкого ей человека на произвол судьбы. Она наделена огромным запасом тепла и любви! Обладательница этого имени обладает высокими моральными качествами: она честна и порядочна, всегда отстаивает собственное мнение и свои принципы.
День ангела Марии 2023 — поздравление в стихах
Пусть хороший урожай жизнь дарит,
Любовь и Вера живут в душе.
Сегодня Ангел в небесах празднует
И ты, Мария, о празднике не забудь.
Пусть Ангел защитит от всего злого,
Дарит счастье волшебный размай,
Добрая, Надежды, помощи от Бога,
И чистый и безоблачный горизонт.
***
Поздравляю с именинами Марии,
Желаю пусть исполнятся заветные мечты,
Чего не хватает — пусть прибудет,
Пусть в жизни все, что нужно, будет!
***
Рекой бурной пусть жизнь бурлит,
Долю счастливую сам Господь дарит!
Пусть крыльями широкими Ангел защищает,
Целями высокими сердце наполняет.
Пусть добро с надеждой, душу согревают,
Все что было мечтой, Ангел пусть исполняет.
Мира и благополучия принесет с собой,
И наполняет жизнь счастьем и любовью
***
Пусть у нашей Марии,
Осуществляются все мечты,
Счастье-радость пусть прибудет,
И в жизни обилие будет!
***
С днем Ангела, пусть солнце нежно сияет
В твоей жизни, и в твоем возрасте.
Пусть Ангел бережет и защищает,
И просит у Бога долю легкую.
Да будут все тропы твои безоблачны.
И счастье в доме, и в душе цветет,
Пусть будут друзья, только искренние, красивые,
И Бог твои молитвы всегда слышит!
***
Твое имя Мария — лучшее из имен,
Каким тебя благословила мать,
И ангел взял тебя под свой покров,
Чтобы до конца жизни оберегать!
Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,
С тобой вместе пусть скорбит и радуется,
Ты верь ему, потому что он не подведет,
На него всегда будет и есть надежда!
***
С Днем ангела Марию поздравляем,
Счастья и судьбы тебе мы желаем,
Здоровья, небесной благодати,
Мира и согласия всегда в доме.
Пусть любовь неугасимо светит,
Пусть судьба радостно пения,
Для тебя все лучшие цветы
И самые любезные слова.
***
День Ангела Марии — большой праздник!
Пусть Бог тебе счастливую судьбу шлет.
Да будет побед в жизни много,
Обходит стороной беду злую.
Пусть святой твой Ангел добрый, искренний,
Тебя не оставляет ни на миг,
Живи в любви, в добре и мире,
И да благословит тебя Господь!
***
Среди тысяч дорог и тропинок,
Пусть твой Ангел всегда помогает
Найти ту лучшую, единственную,
Что в счастье и хорошее лежит.
Будет тропа твоя, пусть легкой,
И безоблачным и солнечным небо,
Пусть идут верные друзья с тобой,
И любовь цветет в сердце у тебя.
Иди, Мария, в радости искренней,
Тем путем, что Господь подарит,
И живи в изобилии и мире
Пусть всегда тебя слышит Ангел твой.
Поздравления с именинами Марии в прозе
Дорогая Марийка, от всего сердца тебя поздравляю! Хочу пожелать веселых сюрпризов и приятных неожиданностей в жизни, отличного настроения и отличного самочувствия. С Днем Ангела!
***
Мария, поздравляю тебя с праздником! Хочу подарить тебе светлые пожелания. Пусть тебя окружают только добрые люди, пусть судьба всегда преподносит только приятные сюрпризы, а жизнь радует радостью. Счастья тебе, успехов и любви.
***
Мария, поздравляю с Днем ангела! Пусть все плохое обходит, а в жизни останутся только радость, счастье и здоровье.
***
Поздравляю, Мария, с твоими именинами. Желаю светлых полос в жизни и ярких лучей радости, добрых людей по пути и верных друзей. Пусть каждый твой день будет веселым и радужным.
***
Дорогая Машенька, пусть жизнь твоя будет исполнена прекрасных и ярких мгновений, пусть судьба твоя подарит тебе счастье и любовь! Поздравляю тебя и искренне желаю беречь дороже всего и добиваться самого важного.
***
Маша, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы ангел всегда оберегал тебя и помогал во всех твоих делах: домашних и рабочих. Чтобы все твои начинания были претворены в жизнь, чтобы всегда сопровождали успех и процветание.
***
Дорогая моя Марус! Ты прекрасный человек, готовый дарить свою любовь всему живому на этой земле. Я желаю, чтобы и все, что окружает тебя, дарило тебе только счастье, радость, прекрасное настроение и улыбку. Пусть твой неугасимый позитив, жизнелюбие и открытость помогают тебе обрести гармонию и душевное спокойствие. С Днем ангела, дорогая!
***
Поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть твой добрый ангел-хранитель даст тебе веру в себя, настойчивость и целеустремленность. Желаю тебе Мария большой и чистой любви, достойного и несомненного успеха, полноценного здоровья, неутомимого воодушевления и мужества сердца!
***
Дорогая Мария, от всего сердца тебя поздравляю! Хочу пожелать веселых сюрпризов и приятных неожиданностей в жизни, отличного настроения и прекрасного самочувствия, уверенности в себе и цветущей красоты, вечной любви и настоящего счастья!
Самые искренние поздравления в открытках с Днем Ангела Марии
Видеопоздравления с именинами Марии
Напомним, Новини.LIVE писали, кто празднует День ангела в августе и какое имя выбрать для ребенка по церковному июльскому календарю, чтобы его оберегал ангел-хранитель.
Также мы публиковали подробный церковный календарь на август 2023 года. Узнайте, какие важные православные праздники отметим в последний месяц лета.