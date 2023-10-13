З Днем ангела Микити — 13 жовтня — найщиріші привітання та яскраві листівки

Маленький хлопчик з крилами ангела. Фото: freepik.com

У цю п'ятницю, 13 жовтня, чоловіки на ім'я Микита святкують іменини. Це красиве й милозвучне чоловіче ім'я потрапило до нас з Давньої Греції й означає "переможець".

Новини.LIVE пропонує добірку оригінальних та яскравих привітань у прозі, віршах та листівках до Дня ангела Микити. Привітайте з цим світлим днем батька, дідуся, брата, сина, друга та знайомого, який має це прекрасне ім'я.

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Коли Микити святкують свої іменини 2023-2024 року

Микити доволі часто відзначають свої іменини. А за новим церковним календарем дати святкування 2023 та 2024 року будуть наступними:

31 січня;

19 лютого;

20 березня;

3, 4, 30 квітня;

4, 14, 20, 23, 24, 28 травня;

17, 21, 24 червня;

9, 15 вересня;

13 жовтня;

6, 15, 17 листопада;

22 грудня.

Маленький хлопчик у костюмі ангела. Фото: freepik.com

Іменини Микити 13 жовтня — привітання у віршах українською мовою

Я помолюсь за Микиту всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров'я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

Микита — ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м'ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Вітаємо Микиту нині щиро!

Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагань,

З днем ангела Микита,

Прийми привітання!

***

В день осінній гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Микиті помагає,

Ангел покровитель!

***

У Микити нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

Дитина з ангельськими крилами. Фото: freepik.com

З Днем ангела Микити 13 жовтня — оригінальні привітання в прозі

Любий Микито, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай кожен день приносить тобі лише радість. Ніколи не збивайся з дороги та завжди знай, що поряд є люди, які підтримають і допоможуть.

***

Дорогий Микитко, щиро вітаю тебе з Днем ангела. Я бажаю тобі міцного здоров'я та бравої удачі, щасливих миттєвостей життя та щирого кохання. Нехай ангел-охоронець буде завжди поруч!

***

Микито, з Днем ангела! Бажаю безхмарного неба над головою, приємних сюрпризів і цікавих занять! Нехай кожен день приносить радість і задоволення!

***

Вітаю тебе друже з іменинами! Твоє ім'я означає "переможець", тому я бажаю тобі завжди та у всьому бути першим! Нехай твоє життя складається вдало, і всі починання приводять до мети!

***

Микито, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі бути енергійним, добрим і чуйним. Нехай у житті буде стабільність та надійність, сміх, тепло, щастя та радість. Кохання та добра!

***

Коханий Микитка, я вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі, щоб твій янгол-охоронець оберігав тебе від усіх негараздів та найстрашнішого зла. Нехай ніщо в цьому житті тебе не затьмарює, залишайся таким же веселим та енергійним.

Оригінальні листівки з Днем ангела Микити

Привітання з Днем ангела Микити 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Микити 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Микити 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Микити 2023. Фото: Новини.LIVE

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