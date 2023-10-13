З Днем ангела Микити — 13 жовтня — найщиріші привітання та яскраві листівки

Іменини Микити 13 жовтня: яскраві привітання у листівках, віршах та прозі
У цю п'ятницю, 13 жовтня, чоловіки на ім'я Микита святкують іменини. Це красиве й милозвучне чоловіче ім'я потрапило до нас з Давньої Греції й означає "переможець".
Новини.LIVE пропонує добірку оригінальних та яскравих привітань у прозі, віршах та листівках до Дня ангела Микити. Привітайте з цим світлим днем батька, дідуся, брата, сина, друга та знайомого, який має це прекрасне ім'я.
Коли Микити святкують свої іменини 2023-2024 року
Микити доволі часто відзначають свої іменини. А за новим церковним календарем дати святкування 2023 та 2024 року будуть наступними:
- 31 січня;
- 19 лютого;
- 20 березня;
- 3, 4, 30 квітня;
- 4, 14, 20, 23, 24, 28 травня;
- 17, 21, 24 червня;
- 9, 15 вересня;
- 13 жовтня;
- 6, 15, 17 листопада;
- 22 грудня.
Іменини Микити 13 жовтня — привітання у віршах українською мовою
Я помолюсь за Микиту всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров'я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
***
Микита — ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м'ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Вітаємо Микиту нині щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагань,
З днем ангела Микита,
Прийми привітання!
***
В день осінній гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Микиті помагає,
Ангел покровитель!
***
У Микити нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.
З Днем ангела Микити 13 жовтня — оригінальні привітання в прозі
Любий Микито, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай кожен день приносить тобі лише радість. Ніколи не збивайся з дороги та завжди знай, що поряд є люди, які підтримають і допоможуть.
***
Дорогий Микитко, щиро вітаю тебе з Днем ангела. Я бажаю тобі міцного здоров'я та бравої удачі, щасливих миттєвостей життя та щирого кохання. Нехай ангел-охоронець буде завжди поруч!
***
Микито, з Днем ангела! Бажаю безхмарного неба над головою, приємних сюрпризів і цікавих занять! Нехай кожен день приносить радість і задоволення!
***
Вітаю тебе друже з іменинами! Твоє ім'я означає "переможець", тому я бажаю тобі завжди та у всьому бути першим! Нехай твоє життя складається вдало, і всі починання приводять до мети!
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Микито, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі бути енергійним, добрим і чуйним. Нехай у житті буде стабільність та надійність, сміх, тепло, щастя та радість. Кохання та добра!
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Коханий Микитка, я вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі, щоб твій янгол-охоронець оберігав тебе від усіх негараздів та найстрашнішого зла. Нехай ніщо в цьому житті тебе не затьмарює, залишайся таким же веселим та енергійним.
Оригінальні листівки з Днем ангела Микити
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