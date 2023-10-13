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Іменини Микити 13 жовтня: яскраві привітання у листівках, віршах та прозі

13 жовтня 2023 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Днем ангела Микити — 13 жовтня — найщиріші привітання та яскраві листівки
Маленький хлопчик з крилами ангела. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цю п'ятницю, 13 жовтня, чоловіки на ім'я Микита святкують іменини. Це красиве й милозвучне чоловіче ім'я потрапило до нас з Давньої Греції й означає "переможець".

Новини.LIVE пропонує добірку оригінальних та яскравих привітань у прозі, віршах та листівках до Дня ангела Микити. Привітайте з цим світлим днем батька, дідуся, брата, сина, друга та знайомого, який має це прекрасне ім'я. 

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Коли Микити святкують свої іменини 2023-2024 року 

Микити доволі часто відзначають свої іменини. А за новим церковним календарем дати святкування 2023 та 2024 року будуть наступними:

  • 31 січня;
  • 19 лютого;
  • 20 березня;
  • 3, 4, 30 квітня;
  • 4, 14, 20, 23, 24, 28 травня;
  • 17, 21, 24 червня;
  • 9, 15 вересня;
  • 13 жовтня;
  • 6, 15, 17 листопада;
  • 22 грудня.

 

Коли Микити святкують свої іменини 2023-2024 року
Маленький хлопчик у костюмі ангела. Фото: freepik.com

Іменини Микити 13 жовтня — привітання у віршах українською мовою

Я помолюсь за Микиту всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров'я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

Микита — ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м'ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

***

Вітаємо Микиту нині щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагань,
З днем ангела Микита,
Прийми привітання!

***

В день осінній гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Микиті помагає,
Ангел покровитель!

***

У Микити нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.

 

З Днем ангела Микити 13 жовтня — красиві привітання в прозі
Дитина з ангельськими крилами. Фото: freepik.com

З Днем ангела Микити 13 жовтня — оригінальні привітання в прозі 

Любий Микито, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай кожен день приносить тобі лише радість. Ніколи не збивайся з дороги та завжди знай, що поряд є люди, які підтримають і допоможуть.

***

Дорогий Микитко, щиро вітаю тебе з Днем ангела. Я бажаю тобі міцного здоров'я та бравої удачі, щасливих миттєвостей життя та щирого кохання. Нехай ангел-охоронець буде завжди поруч!

***

Микито, з Днем ангела! Бажаю безхмарного неба над головою, приємних сюрпризів і цікавих занять! Нехай кожен день приносить радість і задоволення! 

***

Вітаю тебе друже з іменинами! Твоє ім'я означає "переможець", тому я бажаю тобі завжди та у всьому бути першим! Нехай твоє життя складається вдало, і всі починання приводять до мети!

***

Микито, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі бути енергійним, добрим і чуйним. Нехай у житті буде стабільність та надійність, сміх, тепло, щастя та радість. Кохання та добра!

***

Коханий Микитка, я вітаю тебе з Днем ангела і бажаю тобі, щоб твій янгол-охоронець оберігав тебе від усіх негараздів та найстрашнішого зла. Нехай ніщо в цьому житті тебе не затьмарює, залишайся таким же веселим та енергійним. 

Оригінальні листівки з Днем ангела Микити

День ангела Микити 13 жовтня: привітання в листівках
Привітання з Днем ангела Микити 2023. Фото: Новини.LIVE
З Днем ангела Микити: оригінальні привітання 2023
Привітання з Днем ангела Микити 2023. Фото: Новини.LIVE
День Ангела Микити — щирі привітання у листівках
Привітання з Днем ангела Микити 2023. Фото: Новини.LIVE
День ангела Микити 2023: найкращі листівки
Привітання з Днем ангела Микити 2023. Фото: Новини.LIVE

Красиві відеовітання з Днем ангела Микити

 

 

Нагадаємо, ми писали, хто святкує день ангела в жовтні 2023 року за новим церковним календарем. 

Також ми публікували список з 10 милозвучних та красивих імен для дівчаток, які зроблять свою володарку щасливою.

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