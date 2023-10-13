С Днем ангела Никиты – 13 октября – самые искренние поздравления и яркие открытки

Именины Никиты 13 октября: яркие поздравления в открытках, стихах и прозе
В эту пятницу, 13 октября, мужчины по имени Никита празднуют именины. Это красивое и благозвучное мужское имя попало к нам из Древней Греции и означает "победитель".
Новини.LIVE предлагает подборку оригинальных и ярких поздравлений в прозе, стихах и открытках ко Дню ангела Никиты. Поздравьте с этим светлым днем отца, дедушку, брата, сына, друга и знакомого, у которого это прекрасное имя.
Когда Никиты празднуют свои именины 2023-2024
Никиты довольно часто отмечают свои именины. А по новому церковному календарю даты празднования в 2023 и 2024 году будут следующими:
- 31 января;
- 19 февраля;
- 20 марта;
- 3, 4, 30 апреля;
- 4, 14, 20, 23, 24, 28 мая;
- 17, 21, 24 июня;
- 9, 15 сентября;
- 13 октября;
- 6, 15, 17 ноября;
- 22 декабря.
Именины Никиты 13 октября — поздравления в стихах на украинском языке
Я помолюсь за Микиту всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров'я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
***
Микита — ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м'ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Вітаємо Микиту нині щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагань,
З днем ангела Микита,
Прийми привітання!
***
В день осінній гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Микиті помагає,
Ангел покровитель!
***
У Микити нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.
С Днем ангела Никиты 13 октября — оригинальные поздравления в прозе
Дорогой Никита, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть каждый день доставляет тебе только радость. Никогда не сбивайся с дороги и всегда знай, что рядом есть люди, которые поддержат и помогут.
***
Дорогой Никита, искренне поздравляю тебя с Днем ангела. Я желаю тебе крепкого здоровья и бравой удачи, счастливых мгновений жизни и любви. Пусть ангел-хранитель будет всегда рядом!
***
Никита, с Днем ангела! Желаю безоблачного неба над головой, приятных сюрпризов и интересных занятий! Пусть каждый день доставляет радость и удовольствие!
***
Приветствую тебя друг с именинами! Твое имя означает "победитель", поэтому я желаю тебе всегда и во всем быть первым! Пусть твоя жизнь складывается удачно, и все начинания приводят к цели!
***
Никита, поздравляю тебя с праздником! Желаю тебе быть энергичным, добрым и отзывчивым. Пусть в жизни будет стабильность и надежность, смех, тепло, счастье и радость. Любовь и добра!
***
Любимый Никитка, я поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе, чтобы твой ангел-хранитель оберегал тебя от всех бед и страшного зла. Пусть ничто в этой жизни тебя не омрачает, оставайся таким же веселым и энергичным.
Оригинальные открытки с Днем ангела Никиты
Красивые видеопоздравления с Днем ангела Никиты
Напомним, мы писали, кто празднует день ангела в октябре 2023 года по новому церковному календарю.
Также мы публиковали список из 10 благозвучных и красивых имен для девочек, которые сделают свою обладательницу счастливой.