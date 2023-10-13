С Днем ангела Никиты – 13 октября – самые искренние поздравления и яркие открытки

Маленький мальчик с крыльями ангела. Фото: freepik.com

В эту пятницу, 13 октября, мужчины по имени Никита празднуют именины. Это красивое и благозвучное мужское имя попало к нам из Древней Греции и означает "победитель".

Новини.LIVE предлагает подборку оригинальных и ярких поздравлений в прозе, стихах и открытках ко Дню ангела Никиты. Поздравьте с этим светлым днем отца, дедушку, брата, сына, друга и знакомого, у которого это прекрасное имя.

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Никиты довольно часто отмечают свои именины. А по новому церковному календарю даты празднования в 2023 и 2024 году будут следующими:

31 января;

19 февраля;

20 марта;

3, 4, 30 апреля;

4, 14, 20, 23, 24, 28 мая;

17, 21, 24 июня;

9, 15 сентября;

13 октября;

6, 15, 17 ноября;

22 декабря.

Маленький мальчик в костюме ангела. Фото: freepik.com

Именины Никиты 13 октября — поздравления в стихах на украинском языке

Я помолюсь за Микиту всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров'я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

Микита — ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м'ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Вітаємо Микиту нині щиро!

Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагань,

З днем ангела Микита,

Прийми привітання!

***

В день осінній гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Микиті помагає,

Ангел покровитель!

***

У Микити нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

Ребенок с ангельскими крыльями. Фото: freepik.com

С Днем ангела Никиты 13 октября — оригинальные поздравления в прозе

Дорогой Никита, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть каждый день доставляет тебе только радость. Никогда не сбивайся с дороги и всегда знай, что рядом есть люди, которые поддержат и помогут.

***

Дорогой Никита, искренне поздравляю тебя с Днем ангела. Я желаю тебе крепкого здоровья и бравой удачи, счастливых мгновений жизни и любви. Пусть ангел-хранитель будет всегда рядом!

***

Никита, с Днем ангела! Желаю безоблачного неба над головой, приятных сюрпризов и интересных занятий! Пусть каждый день доставляет радость и удовольствие!

***

Приветствую тебя друг с именинами! Твое имя означает "победитель", поэтому я желаю тебе всегда и во всем быть первым! Пусть твоя жизнь складывается удачно, и все начинания приводят к цели!

***

Никита, поздравляю тебя с праздником! Желаю тебе быть энергичным, добрым и отзывчивым. Пусть в жизни будет стабильность и надежность, смех, тепло, счастье и радость. Любовь и добра!

***

Любимый Никитка, я поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе, чтобы твой ангел-хранитель оберегал тебя от всех бед и страшного зла. Пусть ничто в этой жизни тебя не омрачает, оставайся таким же веселым и энергичным.

Оригинальные открытки с Днем ангела Никиты

Поздравление с Днем ангела Никиты 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Никиты 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Никиты 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем ангела Никиты 2023. Фото: Новини.LIVE

Красивые видеопоздравления с Днем ангела Никиты

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