Ситуація в енергосистемі України на 24 лютого – дані Укренерго

В Україні поступово покращується ситуація з електроенергією

На 24 лютого в Україні відсутній дефіцит потужностей. Однак, через російські обстріли у деяких регіонах є знеструмлення.

Про це інформує пресслужба НЕК "Укренерго".

Що відомо

Наразі в енергосистемі України працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії продовжує знижуватися завдяки стабілізації електропостачання в країні.

Однак, через пошкодження мереж російськими обстрілами є певні знеструмлення у прифронтових районах Дніпропетровської, Харківської, Херсонської областей і прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

"У Херсоні внаслідок обстрілів та аварії на ТЕЦ відсутнє теплопостачання. Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи", — йдеться у повідомленні.

Також діють певні мережеві обмеження і в Одесі, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури.

Відомо, що на сьогодні до областей не доводилися ліміти споживання, однак при зміні ситуації можливе застосування відключень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що компанія-постачальник YASNO запустила симулятор диспетчерської оператора у вигляді гри. Відтепер кожен українець може спробувати себе у цій ролі.