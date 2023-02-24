Ситуация в энергосистеме Украины на 24 февраля – данные Укрэнерго

В Украине постепенно улучшается ситуация с электроэнергией

24 февраля в Украине отсутствует дефицит мощностей. Однако из-за российских обстрелов в некоторых регионах есть обесточивание.

Об этом информирует пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Что известно

В настоящее время в энергосистеме Украины работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии продолжает снижаться благодаря стабилизации электроснабжения в стране.

Однако из-за повреждений сетей российскими обстрелами есть определенные обесточивания в прифронтовых районах Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областей и приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

"В Херсоне в результате обстрелов и аварии на ТЭЦ отсутствует теплоснабжение. Там, где разрешает ситуация безопасности, проводятся ремонтные работы", — говорится в сообщении.

Также действуют некоторые сетевые ограничения и в Одессе, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры.

Известно, что на сегодняшний день к областям не доводились лимиты потребления, однако при изменении ситуации возможно применение отключений.

Напомним, ранее мы писали, что компания-поставщик YASNO запустила симулятор диспетчерской оператора в виде игры. Теперь каждый украинец может попробовать себя в этой роли.