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YASNO запустила гру, у якій кожен може спробувати себе у ролі диспетчера електромереж

21 лютого 2023 23:54
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
У YASNO запустили гру, в якій кожен може попрацювати диспетчером електромереж
Пограти можна на офіційному сайті компанії
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Компанія YASNO запустила симулятор диспетчерської оператора системи розподілу у вигляді гри. Відтепер кожен українець може спробувати себе у цій ролі.

Про це інформує пресслужба постачальника.

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Деталі

Гендиректор компанії Сергій Коваленко розповів, що гру-симулятор запустили, щоб дати можливість клієнтам примірити на себе професію диспетчера оператора системи розподілу. 

Відтак, оскільки сюжет гри заснований на реальних подіях, тут потрібно враховувати і зменшення потужності, і локальні аварії, і роботу зі скаргами клієнтів.

"Вчасно перемикайте світло між будинками, закривайте скарги користувачів та ремонтуйте аварії. Для цього всього достатньо клацнути/тапнути по будинку", — йдеться в описі до гри.

Відомо, що гра має восьми-бітний ретро-дизайн, займає трохи більш ніж третину мегабайту, тому працюватиме навіть за умов поганого інтернет-з’єднання. Якщо повністю завантажиться до того, як зв’язок зникне, у неї все одно можна буде грати.

Щоб запустити гру, варто лише зайти на сторінку з графіками імовірних відключень на вебсайті YASNO. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що через погодні умови на Київщині можливі аварійні відключення електроенергії.

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