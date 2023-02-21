У YASNO запустили гру, в якій кожен може попрацювати диспетчером електромереж

YASNO запустила гру, у якій кожен може спробувати себе у ролі диспетчера електромереж
Компанія YASNO запустила симулятор диспетчерської оператора системи розподілу у вигляді гри. Відтепер кожен українець може спробувати себе у цій ролі.
Про це інформує пресслужба постачальника.
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Деталі
Гендиректор компанії Сергій Коваленко розповів, що гру-симулятор запустили, щоб дати можливість клієнтам примірити на себе професію диспетчера оператора системи розподілу.
Відтак, оскільки сюжет гри заснований на реальних подіях, тут потрібно враховувати і зменшення потужності, і локальні аварії, і роботу зі скаргами клієнтів.
"Вчасно перемикайте світло між будинками, закривайте скарги користувачів та ремонтуйте аварії. Для цього всього достатньо клацнути/тапнути по будинку", — йдеться в описі до гри.
Відомо, що гра має восьми-бітний ретро-дизайн, займає трохи більш ніж третину мегабайту, тому працюватиме навіть за умов поганого інтернет-з’єднання. Якщо повністю завантажиться до того, як зв’язок зникне, у неї все одно можна буде грати.
Щоб запустити гру, варто лише зайти на сторінку з графіками імовірних відключень на вебсайті YASNO.
Нагадаємо, раніше ми писали, що через погодні умови на Київщині можливі аварійні відключення електроенергії.