В YASNO запустили игру, в которой каждый может поработать диспетчером электросетей

Поиграть можно на официальном сайте компании

Компания YASNO запустила симулятор диспетчерского оператора системы распределения в виде игры. Теперь каждый украинец может попробовать себя в этой роли.

Об этом сообщает пресс-служба поставщика.

Подробности

Гендиректор компании Сергей Коваленко рассказал, что игру-симулятор запустили, чтобы дать возможность клиентам примерить на себя профессию диспетчера оператора системы распределения.

Следовательно, поскольку сюжет игры основан на реальных событиях, здесь следует учитывать и уменьшение мощности, и локальные аварии, и работу с жалобами клиентов.

"Вовремя переключайте свет между домами, закрывайте жалобы пользователей и ремонтируйте аварии. Для этого всего достаточно щелкнуть/топнуть по дому", — говорится в описании игры.

Известно, что игра имеет восьми-битный ретро-дизайн, занимает чуть более трети мегабайта, поэтому будет работать даже при плохом интернет-соединении. Если полностью загрузится до того как связь исчезнет, в нее все равно можно будет играть.

Чтобы запустить игру, стоит зайти на страницу с графиками возможных отключений на сайте YASNO.

Напомним, ранее мы писали, что из-за погодных условий в Киевской области возможны аварийные отключения электроэнергии.