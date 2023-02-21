В YASNO запустили игру, в которой каждый может поработать диспетчером электросетей

YASNO запустила игру, в которой каждый может попробовать себя в качестве диспетчера электросетей
Компания YASNO запустила симулятор диспетчерского оператора системы распределения в виде игры. Теперь каждый украинец может попробовать себя в этой роли.
Об этом сообщает пресс-служба поставщика.
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Подробности
Гендиректор компании Сергей Коваленко рассказал, что игру-симулятор запустили, чтобы дать возможность клиентам примерить на себя профессию диспетчера оператора системы распределения.
Следовательно, поскольку сюжет игры основан на реальных событиях, здесь следует учитывать и уменьшение мощности, и локальные аварии, и работу с жалобами клиентов.
"Вовремя переключайте свет между домами, закрывайте жалобы пользователей и ремонтируйте аварии. Для этого всего достаточно щелкнуть/топнуть по дому", — говорится в описании игры.
Известно, что игра имеет восьми-битный ретро-дизайн, занимает чуть более трети мегабайта, поэтому будет работать даже при плохом интернет-соединении. Если полностью загрузится до того как связь исчезнет, в нее все равно можно будет играть.
Чтобы запустить игру, стоит зайти на страницу с графиками возможных отключений на сайте YASNO.
Напомним, ранее мы писали, что из-за погодных условий в Киевской области возможны аварийные отключения электроэнергии.