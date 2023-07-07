Зі святом Івана Купала — 7 липня — привітання у віршах, прозі та листівках

Івана Купала 2023: привітання зі святом у віршах, прозі та листівках
Традиційно у ніч, з 6 на 7 липня, українці святкують одне з найкрасивіших, наймістичніших, чарівних та яскравих свят — Івана Купала.
Новини.LIVE зібрало найкращі привітання із цим яскравим святом у віршах, прозі та листівках.
Івана Купала 2023 — привітання у віршах
На Івана на Купала
Веселіше у світі стало!
Сонце, яскравіше сяй,
Всіх теплом ти зігрівай!
Нехай вам цей у цей день
Будуть вражень хороводи!
Купальська вода співає пісень
Дасть здоров’я на силу народу.
***
Цей день Іван Купала
Дарує радощів чимало:
Стрибай через вогнище,
Роби збір з трав цілющих,
Або квіточки збирай,
І в вінки їх заплітай,
Для здоров’я постарайся —
У чистих водах купайся!
***
Водим хороводи,
І вінки пускаємо,
Щастя і здоров’я
Друзям всім бажаємо!
***
Все добро навколо
Єднається для нас,
І сили зла негайно
Прогонять в Купальський час!
***
На Івана, на Купала,
погуляй на славу!
Біля вогнища погрійся,
за мавками не пливи,
на дівчаток подивися,
на природі веселися!
***
З днем Купали вітаємо,
Тільки кращого бажаємо:
Веселіться, відпочивайте,
Про друзів не забувайте.
***
На Івана, на Купала
Розгулятись місця мало,
Хочуть всі у ліс піти
Квітку папороті знайти.
Якщо квітку цю знайдеш,
То багато заживеш!
Як не знайдеш то не злися,
Співай, гуляй і веселися.
***
Із голови вінок хутчіш знімай,
На щастя й долю ти бажання загадай!
Нехай вінок твій річечка несе,
Кохання й долю хай до тебе занесе!
***
У ніч купальську, тиху
Запалимо вогонь
Щоби біда і лихо
Стояли осторонь
Добро, що є навколо,
Єднається в цей час,
Хай сила зла ніколи
Не опанує нас!
Бажаємо здоров’я
І дітям, і старим,
Щоб лиш добро збувалось
І вдача посміхалась,
Мов сонцем золотим!
***
На Купала — свято щастя,
Свято вогнища й завзяття,
Свято квітів і кохання
Свято чистого купання
Ми вінки кидаєм в воду
І кружляєм в хороводі
Заспіваємо пісень,
Любим їх понад усе!
***
Заплету вінок з трави,
Приготую добрі страви,
Піду грати у забави
І робитиму заплави!
Скажу Богу від душі:
"Ти мене від зла убережи,
Не бажатиму я гроші,
А щоб люди всі були хороші!
Нехай в купальську темну ніч
Всім буде щастя віч-на-віч!
Шукайте папороть опівніч,
Хай тала́н лине навсебіч!
***
Через роки пливуть вінки
У ніч купальську влітку
Та крізь віки мандрівники
Шукають диво-квітку.
А я в минулому житті
Знайшов її вогненну,
Природи звуки золоті
Проносяться крізь мене.
Душею відчуваю я
Цю музику чудову
Та розумію солов’я
Молитву вечорову.
Зумів безцінний скарб знайти,
Що серце відмикає,
Бо квітне папороть для тих,
Хто знає, що шукає.
Привітання зі святом Івана Купала у прозі
Вітаю тебе з літнім святом Івана Купала. Хочу побажати знайти свій щасливий цвіт папороті, а багаття кохання і щастя, щоб ніколи не згасало!
***
Я вітаю вас з Днем Івана Купала! Мені хочеться побажати вам гарного настрою, бойового настрою і цього самого позитивного. Нехай цей день подарує вам масу приємних емоцій і вражень.
***
Зі святом! Нехай в Івана Купала здійсняться всі заповітні мрії, які так давно були загадані. Нехай світла і чиста любов наповнить серця і душі.
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Нехай в це прекрасне свято здійсниться ваше найзаповітніше бажання, а дорога вашого життя буде встелена пелюстками польових квітів та запашних цілющих трав. Зі святом Івана Купала!
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Зі святом Івана Купала! Люби і мрій, надійся і вір, згадуй всі свої пригоди з посмішкою і переживай нові з оптимізмом. Нехай сьогодні ти знайдеш свій цвіт папороті, який принесе тобі тільки найкраще.
***
Вітаю зі святом Івана Купала і від душі хочу побажати бути здоровим, процвітати, любити, мріяти, сподіватися, вірити, минуле згадувати з усмішкою, в майбутнє дивитися з оптимізмом, а в найближчому цьому обов’язково знайти свою квітучу папороть, яка подарує тобі щастя, мир, спокій і радість.
***
З Днем Івана Купала!! Нехай твоє душевне багаття радості відганяє всі печалі та хвороби, а водоспади веселощів і сміху пожвавлюють твоє серце! Вір в чудеса, вони трапляються!
***
У свято Івана Купали дозволь побажати тобі знайти квітучу папороть, нехай і в переносному сенсі: нехай у житті у тебе все буде добре, у домі оселяться радість і щастя, у душі розквітне посмішка, а на роботі все складеться якнайкраще.
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Від щирого серця в день Івана Купала бажаю, щоб доля була щедрою, природа навколо тебе — пишною, вода — найчистішою, вогонь душі твоєї — найяскравішим. Нехай ти завжди будеш бадьора, і нехай удача завжди буде до тебе добра. Вітаю!
Привітання зі святом Івана Купала — оригінальні та яскраві листівки
Відеопривітання зі святом Івана Купала
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