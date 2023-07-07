Зі святом Івана Купала — 7 липня — привітання у віршах, прозі та листівках

Дівчата відзначають свято Івана Купала. Фото: hindustantimes.com

Традиційно у ніч, з 6 на 7 липня, українці святкують одне з найкрасивіших, наймістичніших, чарівних та яскравих свят — Івана Купала.

Новини.LIVE зібрало найкращі привітання із цим яскравим святом у віршах, прозі та листівках.

Читайте також:

Івана Купала 2023 — привітання у віршах

На Івана на Купала

Веселіше у світі стало!

Сонце, яскравіше сяй,

Всіх теплом ти зігрівай!

Нехай вам цей у цей день

Будуть вражень хороводи!

Купальська вода співає пісень

Дасть здоров’я на силу народу.

***

Цей день Іван Купала

Дарує радощів чимало:

Стрибай через вогнище,

Роби збір з трав цілющих,

Або квіточки збирай,

І в вінки їх заплітай,

Для здоров’я постарайся —

У чистих водах купайся!

***

Водим хороводи,

І вінки пускаємо,

Щастя і здоров’я

Друзям всім бажаємо!

***

Все добро навколо

Єднається для нас,

І сили зла негайно

Прогонять в Купальський час!

***

На Івана, на Купала,

погуляй на славу!

Біля вогнища погрійся,

за мавками не пливи,

на дівчаток подивися,

на природі веселися!

***

З днем Купали вітаємо,

Тільки кращого бажаємо:

Веселіться, відпочивайте,

Про друзів не забувайте.

***

На Івана, на Купала

Розгулятись місця мало,

Хочуть всі у ліс піти

Квітку папороті знайти.

Якщо квітку цю знайдеш,

То багато заживеш!

Як не знайдеш то не злися,

Співай, гуляй і веселися.

***

Із голови вінок хутчіш знімай,

На щастя й долю ти бажання загадай!

Нехай вінок твій річечка несе,

Кохання й долю хай до тебе занесе!

***

У ніч купальську, тиху

Запалимо вогонь

Щоби біда і лихо

Стояли осторонь

Добро, що є навколо,

Єднається в цей час,

Хай сила зла ніколи

Не опанує нас!

Бажаємо здоров’я

І дітям, і старим,

Щоб лиш добро збувалось

І вдача посміхалась,

Мов сонцем золотим!

***

На Купала — свято щастя,

Свято вогнища й завзяття,

Свято квітів і кохання

Свято чистого купання

Ми вінки кидаєм в воду

І кружляєм в хороводі

Заспіваємо пісень,

Любим їх понад усе!

***

Заплету вінок з трави,

Приготую добрі страви,

Піду грати у забави

І робитиму заплави!

Скажу Богу від душі:

"Ти мене від зла убережи,

Не бажатиму я гроші,

А щоб люди всі були хороші!

Нехай в купальську темну ніч

Всім буде щастя віч-на-віч!

Шукайте папороть опівніч,

Хай тала́н лине навсебіч!

***

Через роки пливуть вінки

У ніч купальську влітку

Та крізь віки мандрівники

Шукають диво-квітку.

А я в минулому житті

Знайшов її вогненну,

Природи звуки золоті

Проносяться крізь мене.

Душею відчуваю я

Цю музику чудову

Та розумію солов’я

Молитву вечорову.

Зумів безцінний скарб знайти,

Що серце відмикає,

Бо квітне папороть для тих,

Хто знає, що шукає.

Свято Івана Купала в Україні. Фото: freepik.com

Привітання зі святом Івана Купала у прозі

Вітаю тебе з літнім святом Івана Купала. Хочу побажати знайти свій щасливий цвіт папороті, а багаття кохання і щастя, щоб ніколи не згасало!

***

Я вітаю вас з Днем Івана Купала! Мені хочеться побажати вам гарного настрою, бойового настрою і цього самого позитивного. Нехай цей день подарує вам масу приємних емоцій і вражень.

***

Зі святом! Нехай в Івана Купала здійсняться всі заповітні мрії, які так давно були загадані. Нехай світла і чиста любов наповнить серця і душі.

***

Нехай в це прекрасне свято здійсниться ваше найзаповітніше бажання, а дорога вашого життя буде встелена пелюстками польових квітів та запашних цілющих трав. Зі святом Івана Купала!

***

Зі святом Івана Купала! Люби і мрій, надійся і вір, згадуй всі свої пригоди з посмішкою і переживай нові з оптимізмом. Нехай сьогодні ти знайдеш свій цвіт папороті, який принесе тобі тільки найкраще.

***

Вітаю зі святом Івана Купала і від душі хочу побажати бути здоровим, процвітати, любити, мріяти, сподіватися, вірити, минуле згадувати з усмішкою, в майбутнє дивитися з оптимізмом, а в найближчому цьому обов’язково знайти свою квітучу папороть, яка подарує тобі щастя, мир, спокій і радість.

***

З Днем Івана Купала!! Нехай твоє душевне багаття радості відганяє всі печалі та хвороби, а водоспади веселощів і сміху пожвавлюють твоє серце! Вір в чудеса, вони трапляються!

***

У свято Івана Купали дозволь побажати тобі знайти квітучу папороть, нехай і в переносному сенсі: нехай у житті у тебе все буде добре, у домі оселяться радість і щастя, у душі розквітне посмішка, а на роботі все складеться якнайкраще.

***

Від щирого серця в день Івана Купала бажаю, щоб доля була щедрою, природа навколо тебе — пишною, вода — найчистішою, вогонь душі твоєї — найяскравішим. Нехай ти завжди будеш бадьора, і нехай удача завжди буде до тебе добра. Вітаю!

Привітання зі святом Івана Купала — оригінальні та яскраві листівки

Привітання зі святом Івана Купала. Фото: tviysvit.com.ua

Привітання зі святом Івана Купала. Фото: tviysvit.com.ua

Привітання зі святом Івана Купала. Фото: tviysvit.com.ua

Привітання зі святом Івана Купала. Фото: tviysvit.com.ua

Привітання зі святом Івана Купала. Фото: tviysvit.com.ua

Привітання зі святом Івана Купала. Фото: tviysvit.com.ua

Привітання зі святом Івана Купала. Фото: vikna.tv

Привітання зі святом Івана Купала. Фото: amazingukraine.pro

Привітання зі святом Івана Купала. Фото: amazingukraine.pro

Привітання зі святом Івана Купала. Фото: amazingukraine.pro

Привітання зі святом Івана Купала. Фото: amazingukraine.pro

Привітання зі святом Івана Купала. Фото: amazingukraine.pro

Привітання зі святом Івана Купала. Фото: amazingukraine.pro

Привітання зі святом Івана Купала. Фото: amazingukraine.pro

Відеопривітання зі святом Івана Купала

Нагадаємо, ми писали, які традиції чарівного свята Івана Купала та як загадати бажання у ніч з 6 на 7 липня.

Нагадаємо Новини.LIVE підготував детальний православний календар свят на липень 2023 року. Дізнайтеся, які важливі дати чекають у перший місяць літа.