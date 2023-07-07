С праздником Ивана Купала — 7 июля — поздравления в стихах, прозе и открытках

Девушки отмечают праздник Ивана Купала. Фото: hindustantimes.com

Традиционно в ночь, с 6 на 7 июля, украинцы празднуют один из самых красивых, мистических, волшебных и ярких праздников — Ивана Купала.

Новини.LIVE собрало лучшие поздравления с этим ярким праздником в стихах, прозе и открытках.

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На Ивана на Купала

Повеселее в мире стало!

Солнце, ярче сияй,

Всех теплом ты согревай!

Пусть вам этот в этот день

Будут впечатления хороводы!

Купальская вода поет песен

Даст здоровье в силу народа.

***

Этот день Иван Купала

Дарит радостей немало:

Прыгай через костер,

Делай сбор из трав целебных,

Или цветочки собирай,

И в венки их заплетай,

Для здоровья постарайся

В чистых водах купайся!

***

Водим хороводы,

И венки пускаем,

Счастье и здоровье

Друзьям всем желаем!

***

Все добро вокруг

Соединяется для нас,

И силы зла немедленно

Прогонят в Купальское время!

***

На Ивана, на Купала,

поиграй во славу!

У костра погрейся,

за мавками не плыви,

на девочек посмотри,

на природе веселись!

***

С днем Купалы поздравляем,

Только лучшего желаем:

Веселитесь, отдыхайте,

О друзьях не забывайте.

***

На Ивана, на Купала

Разгуляться места мало,

Хотят все в лес пойти

Цветок папоротника найти.

Если цветок этот найдешь,

Так много заживешь!

Если не найдешь то не злись,

Пой, гуляй и веселись.

***

С головы венок быстрее снимай,

К счастью и судьбе ты желание загадай!

Пусть венок твой речушка несет,

Любовь и судьбу пусть занесет к тебе!

***

В ночь купальскую, тихую

Зажжем огонь

Чтобы беда и беда

Стояли в стороне

Добро, что есть вокруг,

Соединяется в это время,

Пусть сила зла никогда

Не овладеет нас!

Желаем здоровья

И детям, и старикам,

Чтобы только сбывалось добро

И нрав улыбался,

Словно золотым солнцем!

***

На Купала – праздник счастья,

Праздник костра и упорства,

Праздник цветов и любви

Праздник чистого купания

Мы венки бросаем в воду

И кружимся в хороводе

Запоем песен,

Любим их больше всего!

***

Заплета венок из травы,

Приготовлю хорошие блюда,

Пойду играть в забавы

И буду делать поймы!

Скажу Богу от души:

"Ты меня от зла убереги,

Не буду желать я деньги,

А чтобы люди все были хорошие!

Пусть в купальскую темную ночь

Всем будет счастье лицом к лицу!

Ищите папоротник в полночь,

Пусть талант несется по сторонам!

***

Через годы плывут венки

В ночь купальский летом

И сквозь века путешественники

Ищут чудо-цветок.

А я в прошлой жизни

Нашел ее огненную,

Природы звуки золотые

Проносятся сквозь меня.

Душой чувствую я

Эту музыку замечательную

Но понимаю соловья

Молитву вечернюю.

Смог бесценное сокровище найти,

Что сердце отпирает,

Ибо цветет папоротник для тех,

Кто знает, что ищет.

Праздник Ивана Купала в Украине. Фото: freepik.com

Поздравление с праздником Ивана Купала в прозе

Поздравляю тебя с летним праздником Ивана Купала. Хочу пожелать найти свой счастливый цвет папоротника, а костер любви и счастья, чтобы никогда не угасал!

***

Я поздравляю вас с Днем Ивана Купала! Мне хочется пожелать вам хорошего настроения, боевого настроения и этого положительного. Пусть этот день подарит вам множество приятных эмоций и впечатлений.

***

С праздником! Пусть у Ивана Купала сбудутся все заветные мечты, которые так давно были загаданы. Пусть светлая и чистая любовь наполнит сердца и души.

***

Пусть в этот прекрасный праздник исполнится ваше заветное желание, а дорога вашей жизни будет устлана лепестками полевых цветов и душистых целебных трав. С праздником Ивана Купала!

***

С праздником Ивана Купала! Люби и мечтай, надейся и верь, вспоминай все свои приключения с улыбкой и переживай новые с оптимизмом. Пусть сегодня ты найдешь свой цвет папоротника, который принесет тебе только самое лучшее.

***

Поздравляю с праздником Ивана Купала и от души хочу пожелать быть здоровым, преуспевать, любить, мечтать, надеяться, верить, прошлое вспоминать с улыбкой, в будущее смотреть с оптимизмом, а в ближайшем этом обязательно найти свой цветущий папоротник, который подарит тебе счастье, мир, покой и радость.

***

С Днем Ивана Купала!! Пусть твой душевный костер радости отгоняет все печали и болезни, а водопады веселья и смеха оживляют твое сердце! Верь в чудеса, они случаются!

***

В праздник Ивана Купалы позволь пожелать тебе найти цветущий папоротник, пусть и в переносном смысле: пусть в жизни у тебя все будет хорошо, в доме поселятся радость и счастье, в душе расцветет улыбка, а на работе все сложится лучше.

***

От всего сердца в день Ивана Купала желаю, чтобы судьба была щедрой, природа вокруг тебя — пышной, вода — самой чистой, огонь души твоей — самым ярким. Пусть ты всегда будешь бодр, и пусть удача всегда будет к тебе добра. Поздравляю!

Поздравления с праздником Ивана Купала — оригинальные и яркие открытки

Поздравление с праздником Ивана Купала. Фото: tviysvit.com.ua

Поздравление с праздником Ивана Купала. Фото: tviysvit.com.ua

Поздравление с праздником Ивана Купала. Фото: tviysvit.com.ua

Поздравление с праздником Ивана Купала. Фото: tviysvit.com.ua

Поздравление с праздником Ивана Купала. Фото: tviysvit.com.ua

Поздравление с праздником Ивана Купала. Фото: tviysvit.com.ua

Поздравление с праздником Ивана Купала. Фото: vikna.tv

Поздравление с праздником Ивана Купала. Фото: amazingukraine.pro

Поздравление с праздником Ивана Купала. Фото: amazingukraine.pro

Поздравление с праздником Ивана Купала. Фото: amazingukraine.pro

Поздравление с праздником Ивана Купала. Фото: amazingukraine.pro

Поздравление с праздником Ивана Купала. Фото: amazingukraine.pro

Поздравление с праздником Ивана Купала. Фото: amazingukraine.pro

Поздравление с праздником Ивана Купала. Фото: amazingukraine.pro

Видеопоздравления с праздником Ивана Купала

Напомним, мы писали, какие традиции волшебного праздника Ивана Купала и как загадать желание в ночь с 6 на 7 июля.

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