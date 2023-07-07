С праздником Ивана Купала — 7 июля — поздравления в стихах, прозе и открытках

Ивана Купала 2023: поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках
Традиционно в ночь, с 6 на 7 июля, украинцы празднуют один из самых красивых, мистических, волшебных и ярких праздников — Ивана Купала.
Новини.LIVE собрало лучшие поздравления с этим ярким праздником в стихах, прозе и открытках.
Ивана Купала 2023 — поздравления в стихах
На Ивана на Купала
Повеселее в мире стало!
Солнце, ярче сияй,
Всех теплом ты согревай!
Пусть вам этот в этот день
Будут впечатления хороводы!
Купальская вода поет песен
Даст здоровье в силу народа.
***
Этот день Иван Купала
Дарит радостей немало:
Прыгай через костер,
Делай сбор из трав целебных,
Или цветочки собирай,
И в венки их заплетай,
Для здоровья постарайся
В чистых водах купайся!
***
Водим хороводы,
И венки пускаем,
Счастье и здоровье
Друзьям всем желаем!
***
Все добро вокруг
Соединяется для нас,
И силы зла немедленно
Прогонят в Купальское время!
***
На Ивана, на Купала,
поиграй во славу!
У костра погрейся,
за мавками не плыви,
на девочек посмотри,
на природе веселись!
***
С днем Купалы поздравляем,
Только лучшего желаем:
Веселитесь, отдыхайте,
О друзьях не забывайте.
***
На Ивана, на Купала
Разгуляться места мало,
Хотят все в лес пойти
Цветок папоротника найти.
Если цветок этот найдешь,
Так много заживешь!
Если не найдешь то не злись,
Пой, гуляй и веселись.
***
С головы венок быстрее снимай,
К счастью и судьбе ты желание загадай!
Пусть венок твой речушка несет,
Любовь и судьбу пусть занесет к тебе!
***
В ночь купальскую, тихую
Зажжем огонь
Чтобы беда и беда
Стояли в стороне
Добро, что есть вокруг,
Соединяется в это время,
Пусть сила зла никогда
Не овладеет нас!
Желаем здоровья
И детям, и старикам,
Чтобы только сбывалось добро
И нрав улыбался,
Словно золотым солнцем!
***
На Купала – праздник счастья,
Праздник костра и упорства,
Праздник цветов и любви
Праздник чистого купания
Мы венки бросаем в воду
И кружимся в хороводе
Запоем песен,
Любим их больше всего!
***
Заплета венок из травы,
Приготовлю хорошие блюда,
Пойду играть в забавы
И буду делать поймы!
Скажу Богу от души:
"Ты меня от зла убереги,
Не буду желать я деньги,
А чтобы люди все были хорошие!
Пусть в купальскую темную ночь
Всем будет счастье лицом к лицу!
Ищите папоротник в полночь,
Пусть талант несется по сторонам!
***
Через годы плывут венки
В ночь купальский летом
И сквозь века путешественники
Ищут чудо-цветок.
А я в прошлой жизни
Нашел ее огненную,
Природы звуки золотые
Проносятся сквозь меня.
Душой чувствую я
Эту музыку замечательную
Но понимаю соловья
Молитву вечернюю.
Смог бесценное сокровище найти,
Что сердце отпирает,
Ибо цветет папоротник для тех,
Кто знает, что ищет.
Поздравление с праздником Ивана Купала в прозе
Поздравляю тебя с летним праздником Ивана Купала. Хочу пожелать найти свой счастливый цвет папоротника, а костер любви и счастья, чтобы никогда не угасал!
***
Я поздравляю вас с Днем Ивана Купала! Мне хочется пожелать вам хорошего настроения, боевого настроения и этого положительного. Пусть этот день подарит вам множество приятных эмоций и впечатлений.
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С праздником! Пусть у Ивана Купала сбудутся все заветные мечты, которые так давно были загаданы. Пусть светлая и чистая любовь наполнит сердца и души.
***
Пусть в этот прекрасный праздник исполнится ваше заветное желание, а дорога вашей жизни будет устлана лепестками полевых цветов и душистых целебных трав. С праздником Ивана Купала!
***
С праздником Ивана Купала! Люби и мечтай, надейся и верь, вспоминай все свои приключения с улыбкой и переживай новые с оптимизмом. Пусть сегодня ты найдешь свой цвет папоротника, который принесет тебе только самое лучшее.
***
Поздравляю с праздником Ивана Купала и от души хочу пожелать быть здоровым, преуспевать, любить, мечтать, надеяться, верить, прошлое вспоминать с улыбкой, в будущее смотреть с оптимизмом, а в ближайшем этом обязательно найти свой цветущий папоротник, который подарит тебе счастье, мир, покой и радость.
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С Днем Ивана Купала!! Пусть твой душевный костер радости отгоняет все печали и болезни, а водопады веселья и смеха оживляют твое сердце! Верь в чудеса, они случаются!
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В праздник Ивана Купалы позволь пожелать тебе найти цветущий папоротник, пусть и в переносном смысле: пусть в жизни у тебя все будет хорошо, в доме поселятся радость и счастье, в душе расцветет улыбка, а на работе все сложится лучше.
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От всего сердца в день Ивана Купала желаю, чтобы судьба была щедрой, природа вокруг тебя — пышной, вода — самой чистой, огонь души твоей — самым ярким. Пусть ты всегда будешь бодр, и пусть удача всегда будет к тебе добра. Поздравляю!
Поздравления с праздником Ивана Купала — оригинальные и яркие открытки
Видеопоздравления с праздником Ивана Купала
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