Ізраїль продовжив соціальну допомогу для українських біженців: скільки ще діятиме

Українські біженці за кордоном. Фото: google

Ізраїль продовжив надання соціальної допомоги українським біженцям. Вона діятиме щонайменше до кінця поточного року.

Про це заявив радник офісу глави уряду Ізраїлю Дмитро Гендельман.

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За словами Гендельмана, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та міністр фінансів Бецалель Смотрич провели зустріч, що стосувалася надання медичної і соціальної допомоги українським біженцям.

На ній лідери й вирішили продовжити дану програму, яка діятиме ще до кінця 2023 року.

Відтак, уряд Ізраїлю виділить на це близько 17 мільйонів доларів.

"Прийняте рішення свідчить про прихильність нинішнього уряду принципу "Тікун олам" — виправлення миру, що втратив свою гармонію; це — наша данина милосердя і співчуття до людей, які втратили батьківщину та дах", — сказав гендиректор канцелярії прем'єра Йосі Шелі.

Нагадаємо, станом на червень 2023 року кількість українських біженців в ЄС сягнула 4,07 млн. Найбільше українців з початку війни виїхала до Німеччини.

Також ми писали, що у Німеччині кількість українських біженців становить близько 1,08 мільйона громадян України.