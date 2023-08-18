Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Ізраїль продовжив соціальну допомогу для українських біженців: скільки ще діятиме arrow

Ізраїль продовжив соціальну допомогу для українських біженців: скільки ще діятиме

18 серпня 2023 16:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Ізраїль продовжив соціальну допомогу для українських біженців: скільки ще діятиме
Українські біженці за кордоном. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Ізраїль продовжив надання соціальної допомоги українським біженцям. Вона діятиме щонайменше до кінця поточного року. 

Про це заявив радник офісу глави уряду Ізраїлю Дмитро Гендельман.

Читайте також:

Допомога Ізраїлю

За словами Гендельмана, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та міністр фінансів Бецалель Смотрич провели зустріч, що стосувалася надання медичної і соціальної допомоги українським біженцям.

На ній лідери й вирішили продовжити дану програму, яка діятиме ще до кінця 2023 року. 

Відтак, уряд Ізраїлю виділить на це близько 17 мільйонів доларів. 

"Прийняте рішення свідчить про прихильність нинішнього уряду принципу "Тікун олам" — виправлення миру, що втратив свою гармонію; це — наша данина милосердя і співчуття до людей, які втратили батьківщину та дах", — сказав гендиректор канцелярії прем'єра Йосі Шелі.

Нагадаємо, станом на червень 2023 року кількість українських біженців в ЄС сягнула 4,07 млн. Найбільше українців з початку війни виїхала до Німеччини.

 Також ми писали, що у Німеччині кількість українських біженців становить близько 1,08 мільйона громадян України. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

День Незалежності України. Історія першого українського корабля у Криму

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз