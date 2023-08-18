Израиль продлил социальную помощь для украинских беженцев: сколько еще будет действовать

Украинские беженцы за границей. Фото: google

Израиль продолжил оказание социальной помощи украинским беженцам. Она будет действовать, по меньшей мере, до конца текущего года.

Об этом заявил советник офиса главы правительства Израиля Дмитрий Гендельман.

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Помощь Израиля

По словам Гендельмана, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр финансов Бецалель Смотрич провели встречу, которая касалась предоставления медицинской и социальной помощи украинским беженцам.

На ней лидеры и решили продолжить программу, которая будет действовать еще до конца 2023 года.

Следовательно, правительство Израиля выделит на это около 17 миллионов долларов.

"Принятое решение свидетельствует о приверженности нынешнего правительства принципу "Тикун олам" — исправления мира, утратившего свою гармонию; это — наша дань милосердия и сострадания людям, потерявшим родину и крышу", — сказал гендиректор канцелярии премьера Йоси Шели.

Напомним, по состоянию на июнь 2023 года количество украинских беженцев в ЕС достигло 4,07 млн. Больше всего украинцев с начала войны выехало в Германию.

Также мы писали, что в Германии количество украинских беженцев составляет около 1,08 миллионов граждан Украины.