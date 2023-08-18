Израиль продлил социальную помощь для украинских беженцев: сколько еще будет действовать
Израиль продолжил оказание социальной помощи украинским беженцам. Она будет действовать, по меньшей мере, до конца текущего года.
Об этом заявил советник офиса главы правительства Израиля Дмитрий Гендельман.
Помощь Израиля
По словам Гендельмана, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр финансов Бецалель Смотрич провели встречу, которая касалась предоставления медицинской и социальной помощи украинским беженцам.
На ней лидеры и решили продолжить программу, которая будет действовать еще до конца 2023 года.
Следовательно, правительство Израиля выделит на это около 17 миллионов долларов.
"Принятое решение свидетельствует о приверженности нынешнего правительства принципу "Тикун олам" — исправления мира, утратившего свою гармонию; это — наша дань милосердия и сострадания людям, потерявшим родину и крышу", — сказал гендиректор канцелярии премьера Йоси Шели.
Напомним, по состоянию на июнь 2023 года количество украинских беженцев в ЕС достигло 4,07 млн. Больше всего украинцев с начала войны выехало в Германию.
Также мы писали, что в Германии количество украинских беженцев составляет около 1,08 миллионов граждан Украины.