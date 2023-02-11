Батьки-одинаки зможуть виїхати з України для відвідування своїх дітей, які перебувають за кордоном

Для виїзду за кордон одиноким батькам необхідно надати довідку про статус

Кабінет міністрів вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами Укрїни. Йдеться, зокрема, про виїзд за межі України чоловіків, які самостійно виховують неповнолітніх дітей.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Відвідування дитини за кордоном

Згідно зі змінами, для виїзду за кордон для відвідування власної дитини від жінки, зокрема, і від такої, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів, будуть вимагатися відповідні документи.

Крім власного паспорту та свідоцтва про народження дитини необхідно буде надати документи, які засвідчать перебування дитини за кордоном.

Виїзд чоловіків за межі України

Для чоловіків, які є батьками-одинаками, необхідними є такий же набір документів.

Але, крім того, вони мають надати документи про свій статус одинокого батька — тобто про виховання та утримання дитини самостійно.

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Фото: "Погляд"