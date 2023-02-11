Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Общество arrow ​​Кабмин изменил правила выезда за границу для мужчин, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей arrow

​​Кабмин изменил правила выезда за границу для мужчин, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей

11 февраля 2023 11:40
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Родители-одиночки смогут уехать из Украины для посещения своих детей, находящихся за границей
Для выезда за границу одиноким отцам необходимо предоставить справку о статусе
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Кабинет министров внес изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Речь идет, в частности, о выезде за пределы Украины мужчин, самостоятельно воспитывающих несовершеннолетних детей.

Об этом идет речь в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Читайте также:

Посещение ребенка за границей

Согласно изменениям, для выезда за границу для посещения собственного ребенка от женщины, в частности, и от усыновителя, опекуна, попечителя, одного из приемных родителей или одного из родителей-воспитателей, будут требоваться соответствующие документы.

Помимо собственного паспорта и свидетельства о рождении ребенка необходимо будет предоставить документы, удостоверяющие пребывание ребенка за границей.

Выезд мужчин за пределы Украины

Для мужчин, которые являются родителями-одиночками, необходим такой же набор документов.

Но, кроме того, они должны предоставить документы о своем статусе одинокого отца — то есть о воспитании и содержании ребенка самостоятельно.

Напомним, мы писали, какие обстоятельства не предоставляют права для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Также юрист Владислав Юрчак рассказал, могут ли украинским мужчинам, находящимся за границей, вручать повестки.

Фото: "Взгляд"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

14:13 В еще одном столичном университете запретили преподавание на русском

14:12 Мудрик попал в стартовый состав "Челси" на матч с "Вест Хэмом": есть сюрприз от Грэма Поттера

14:06 Прогноз погоды: синоптики рассказали, в каких областях завтра будет снегопад

13:52 Возможны аварийные отключения: какая ситуация в энергосистеме после атак россии

13:51 Харьковчан предупредили о длительных отключениях света: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:46 Сделает ли Зинченко еще один шаг к чемпионству: анонс матча "Арсенал" — "Брентфорд"

Новина з фото

13:42 Под Бахмутом пограничники и артиллерия уничтожили четыре группы российских штурмовиков

13:31 Во Франции призывают к протестам по всей стране: чем недовольны профсоюзы

Новина з фото

13:30 Осторожно, мошенники: продавали несуществующий товар прямо из колонии в Одессе

13:28 В Киевской области продлили комендантский час: до какого числа

Новина з відео

12:53 В Британии во время обезвреживания взорвалась 250-килограммовая бомба

Новина з відео

12:07 Зеленский встретился с топ-менеджерами крупнейшего инвестиционного банка мира: о чем говорили

Новина з відео

10:10 Создана нейросеть, которая трансформирует видео в зависимости от пожеланий пользователя

Новина з відео

22:48 Расписанные гильзы, ракеты и буржуйки: в Киеве откроют оригинальную выставку о войне

Новина з відео

19:48 Linkin Park выпустил видеоклип, который создал искусственный интеллект

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:28 "Я горжусь нашим народом": Зеленский трогательно поблагодарил украинцев

Новина з відео

18:57 Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова презентовала первую украиноязычную песню, которую дважды переписывала

Новина з відео

18:04 "Думала, что уже не выйдет": KOLA представила новую чувственную песню, которую написала за 25 минут

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 11 февраля: Ракам — уделить время быту, Козерогам — приготовиться к неожиданностям

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Морпехи потерпели разгром

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

Эксклюзив

17:10 И накормят, и обогреют: печки-буржуйки от одесских волонтеров, разработанные для передовой

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Актуальное по теме

None 11 Февраль 14:13

В еще одном столичном университете запретили преподавание на русском

None 11 Февраль 14:06

Мудрик попал в стартовый состав "Челси" на матч с "Вест Хэмом": есть сюрприз от Грэма Поттера

None 11 Февраль 13:40

Прогноз погоды: синоптики рассказали, в каких областях завтра будет снегопад

None 11 Февраль 13:52

Возможны аварийные отключения: какая ситуация в энергосистеме после атак россии

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB