Родители-одиночки смогут уехать из Украины для посещения своих детей, находящихся за границей

Для выезда за границу одиноким отцам необходимо предоставить справку о статусе

Кабинет министров внес изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Речь идет, в частности, о выезде за пределы Украины мужчин, самостоятельно воспитывающих несовершеннолетних детей.

Об этом идет речь в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Посещение ребенка за границей

Согласно изменениям, для выезда за границу для посещения собственного ребенка от женщины, в частности, и от усыновителя, опекуна, попечителя, одного из приемных родителей или одного из родителей-воспитателей, будут требоваться соответствующие документы.

Помимо собственного паспорта и свидетельства о рождении ребенка необходимо будет предоставить документы, удостоверяющие пребывание ребенка за границей.

Выезд мужчин за пределы Украины

Для мужчин, которые являются родителями-одиночками, необходим такой же набор документов.

Но, кроме того, они должны предоставить документы о своем статусе одинокого отца — то есть о воспитании и содержании ребенка самостоятельно.

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Фото: "Взгляд"