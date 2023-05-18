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Хлопці чи дівчата: хто частіше народжується в Україні

18 травня 2023 12:52
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Народжуваність в Україні: скільки хлопців та дівчат народилися під час війни
Мама з немовлям у пологовому. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В умовах повномасштабної війни в Україні різко погіршилася демографічна ситуація, кількість пологів зменшилася наполовину. Але народжувати українки продовжують, попри страх та невідомість майбутнього.

Частіше народжуються хлопці чи дівчата, Новини.LIVE розповіла лікар акушер-гінеколог в Київському обласному перинатальному центрі Наталія Гейнц. 

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Акушер-гінеколог Наталія Гейнц. Фото: Новини.LIVE

"В часи війни найбільше народжується хлопчиків. На десять хлопців буде дев’ять дівчат. Така статистика. Скільки б воїн не було в світі, народження завжди продовжувалося. Ми зараз впевнені в своїх силах. У нас є віра, є ціль, ми чітко розуміємо, що перемога за нами", — сказала лікарка.

Додамо, головна причина погіршення демографічної ситуації — жінки за кордоном, а чоловіки на фронті. 

За даними Фонду народонаселення ООН, в Україні станом на 2023 рік проживає 36,7 млн людей. Середня тривалість життя жінок в Україні становить 78 років, а чоловіків — 68 років. 

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