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Мальчики или девочки: кто чаще рождается в Украине

18 мая 2023 12:52
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Рождаемость в Украине: сколько ребят родились во время войны
Мама с младенцем в роддоме. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В условиях полномасштабной войны в Украине резко ухудшилась демографическая ситуация, количество родов уменьшилось наполовину. Но рожать украинки продолжают, несмотря на страх и неизвестность будущего.

Чаще рождаются девочки или мальчики Новини.LIVE рассказала врач акушер-гинеколог в Киевском областном перинатальном центре Наталья Гейнц.

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Акушер-гинеколог Наталья Гейнц. Фото: Новини.LIVE

"Во время войны больше всего рождается мальчиков. На десять парней будет девять девочек. Такая статистика. Сколько бы воин ни было в мире, рождение всегда продолжалось. Мы сейчас уверены в своих силах. У нас есть вера, есть цель, мы четко понимаем, что победа за нами" , — сказала врач.

Добавим, главная причина ухудшения демографической ситуации — женщины за границей, а мужчины на фронте.

По данным Фонда народонаселения ООН, в Украине на 2023 год проживает 36,7 млн человек. Средняя продолжительность жизни в Украине составляет 78 лет, а мужчин — 68 лет.

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