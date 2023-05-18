Рождаемость в Украине: сколько ребят родились во время войны

Мама с младенцем в роддоме. Фото: Новини.LIVE

В условиях полномасштабной войны в Украине резко ухудшилась демографическая ситуация, количество родов уменьшилось наполовину. Но рожать украинки продолжают, несмотря на страх и неизвестность будущего.

Чаще рождаются девочки или мальчики Новини.LIVE рассказала врач акушер-гинеколог в Киевском областном перинатальном центре Наталья Гейнц.

Читайте также:

Акушер-гинеколог Наталья Гейнц. Фото: Новини.LIVE

"Во время войны больше всего рождается мальчиков. На десять парней будет девять девочек. Такая статистика. Сколько бы воин ни было в мире, рождение всегда продолжалось. Мы сейчас уверены в своих силах. У нас есть вера, есть цель, мы четко понимаем, что победа за нами" , — сказала врач.

Добавим, главная причина ухудшения демографической ситуации — женщины за границей, а мужчины на фронте.

По данным Фонда народонаселения ООН, в Украине на 2023 год проживает 36,7 млн человек. Средняя продолжительность жизни в Украине составляет 78 лет, а мужчин — 68 лет.