Хто може отримувати в Україні 10 тисяч гривень пенсії та що для цього потрібно
Пенсіонери можуть отримувати в Україні пенсію розміром 10 тисяч гривень. Утім, для цього треба виконати певні умови.
Про це пише ТСН.ua.
Хто може претендувати на високу пенсію в Україні
Одним із пунктів високої пенсії в Україні є розмір середньої зарплати, який приблизно у 2,2 раза вищий, ніж середня зарплата по країні. На сьогодні це — близько 40 тисяч грн на місяць.
Такі пенсії зараз в Україні мають переважно народні депутати, держслужбовці, силовики, науковці тощо.
Хто отримає підвищені пенсії від 1 серпня
Почали отримувати підвищену пенсію ті, кому у липні 2023 року провели індексацію:
- науковцям
- державним службовцям
- працівникам місцевого самоврядування
- народним депутатам.
Як підвищать пенсії в Україні
Зазначається, що згідно з постановою Кабміну №168 від 24 лютого 2023 року, пенсії мають збільшитись від 100 до 1500 грн — розмір підвищення розраховується індивідуально:
- науковці отримають більше на 422,51 грн (орієнтовно)
- державні службовці — на 1046,70 грн
- працівники місцевого самоврядування — на 634,89 грн
- народні депутати — на 1450,98 грн.
Раніше ми писали, що аби в старості вийти на заслужений відпочинок та отримувати середню пенсію, треба мати зарплату вищу за середню. Наразі в Україні середня зарплата становить близько 16 тис. грн.
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