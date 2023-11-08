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Хто може отримувати в Україні 10 тисяч гривень пенсії та що для цього потрібно

8 листопада 2023 02:24
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Хто може отримувати в Україні 10 тисяч гривень пенсії та що для цього потрібно
Пенсіонери. Фото: Пенсия
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Пенсіонери можуть отримувати в Україні пенсію розміром 10 тисяч гривень. Утім, для цього треба виконати певні умови.

Про це пише ТСН.ua.

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Хто може претендувати на високу пенсію в Україні

Одним із пунктів високої пенсії в Україні є розмір середньої зарплати, який приблизно у 2,2 раза вищий, ніж середня зарплата по країні. На сьогодні це — близько 40 тисяч грн на місяць.

Такі пенсії зараз в Україні мають переважно народні депутати, держслужбовці, силовики, науковці тощо.

Хто отримає підвищені пенсії від 1 серпня

Почали отримувати підвищену пенсію ті, кому у липні 2023 року провели індексацію:

  • науковцям
  • державним службовцям
  • працівникам місцевого самоврядування
  • народним депутатам.

Як підвищать пенсії в Україні

Зазначається, що згідно з постановою Кабміну №168 від 24 лютого 2023 року, пенсії мають збільшитись від 100 до 1500 грн — розмір підвищення розраховується індивідуально:

  • науковці отримають більше на 422,51 грн (орієнтовно)
  • державні службовці — на 1046,70 грн
  • працівники місцевого самоврядування — на 634,89 грн
  • народні депутати — на 1450,98 грн.

Раніше ми писали, що аби в старості вийти на заслужений відпочинок та отримувати середню пенсію, треба мати зарплату вищу за середню. Наразі в Україні середня зарплата становить близько 16 тис. грн.

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