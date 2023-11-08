Кто может получать в Украине 10 тысяч гривен пенсии и что для этого нужно
Пенсионеры могут получать в Украине пенсию в размере 10 тысяч гривен. Впрочем, для этого нужно выполнить определенные условия.
Об этом пишет ТСН.ua.
Кто может претендовать на высокую пенсию в Украине
Одним из пунктов высокой пенсии в Украине является размер средней зарплаты, который примерно в 2,2 раза выше средней зарплаты по стране. Сегодня это — около 40 тысяч грн в месяц.
Такие пенсии сейчас в Украине имеют преимущественно народные депутаты, госслужащие, силовики, ученые и т.д.
Кто получит повышенные пенсии от 1 августа
Начали получать повышенную пенсию те, кому в июле 2023 провели индексацию:
- ученым
- государственным служащим
- работникам местного самоуправления
- народным депутатам.
Как повысят пенсии в Украине
Отмечается, что согласно постановлению Кабмина №168 от 24 февраля 2023 года, пенсии должны увеличиться от 100 до 1500 грн. — размер повышения рассчитывается индивидуально:
- ученые получат больше на 422,51 грн (ориентировочно)
- государственные служащие - на 1046,70 грн
- работники местного самоуправления - на 634,89 грн
- народные депутаты - на 1450,98 грн.
Раньше мы писали, что чтобы в старости выйти на заслуженный отдых и получать среднюю пенсию, нужно иметь зарплату выше средней . В настоящее время в Украине средняя зарплата составляет около 16 тыс. грн.
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