Кличко розповів, скільки коштів виділили на підготовку до нового опалювального сезону в Києві

Київський міський голова Віталій Кличко. Фото: соцмережі

У Києві триває підготовка до нового опалювального сезону, який може бути ще складнішим, ніж попередній. Відтак, цього року міський бюджет виділив понад один млрд грн для підготовки до зими.

Про це повідомляє київський міський голова Віталій Кличко.

Читайте також:

Як Київ готується до зими

За словами Кличка, усі комунальні служби працюють у посиленому режиму, тому що до планових робіт додалися й роботи з відновлення зруйнованої чи пошкодженої інфраструктури.

"Минулої зими внаслідок ворожих ударів було серйозно пошкоджено близько 63% обладнання, необхідного для стабільного проходження осінньо-зимового періоду", — каже Кличко.

Виділили один мільярд гривень на ремонт

Також київський міський голова заявив, що на ремонти обладнання теплоджерел, які також були пошкоджені через російські обстріли, з міського бюджету міста виділено понад 1 млрд грн.

"Теплопостачальні підприємства столиці завершують гідравлічні випробування на мережах та теплоджерелах. Уже усунули більше 2 000 пошкоджень трубопроводів. Зокрема, ліквідували 250 пошкоджень на трубопроводах великих діаметрів", — додав Кличко.

У Києві готуються до нового опалювального сезону. Фото: Віталій Кличко

У Києві готуються до нового опалювального сезону. Фото: Віталій Кличко

У Києві готуються до нового опалювального сезону. Фото: Віталій Кличко

Нагадаємо, раніше ми писали, що Київська область активно готується до нового опалювального сезону, який може бути ще більш складним, ніж минулого року. Відтак, наразі триває підготовка об’єктів теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства, житлового фонду та дорожньо-мостового господарства до осінньо-зимового періоду.

Додамо, що в Україні у майбутньому опалювальному сезоні тарифи на опалення для населення залишаться стабільними. Фіксована ціна діятиме щонайменше до середини квітня 2024 року.

Також українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.