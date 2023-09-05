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Кличко рассказал, сколько денег выделили на подготовку к новому отопительному сезону в Киеве

5 сентября 2023 15:53
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Кличко рассказал, сколько денег выделили на подготовку к новому отопительному сезону в Киеве
Киевский городской голова Виталий Кличко. Фото: соцсети
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве продолжается подготовка к новому отопительному сезону, который может быть еще сложнее предыдущего. В этом году городской бюджет выделил более одного млрд грн для подготовки к зиме.

Об этом сообщает киевский городской голова Виталий Кличко.

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По словам Кличко, все коммунальные службы работают в усиленном режиме, потому что к плановым работам добавились и работы по восстановлению разрушенной или поврежденной инфраструктуры.

"Прошлой зимой в результате вражеских ударов было серьезно повреждено около 63% оборудования, необходимого для стабильного прохождения осенне-зимнего периода", — говорит Кличко.

Выделили один миллиард гривен на ремонт

Также киевский городской голова заявил, что на ремонты оборудования теплоисточников, также поврежденных из-за российских обстрелов, из городского бюджета города выделено более 1 млрд грн.

"Теплоснабжающие предприятия столицы завершают гидравлические испытания на сетях и теплоисточниках. Уже устранили более 2 000 повреждений трубопроводов. В частности, ликвидировали 250 повреждений на трубопроводах больших диаметров", — добавил Кличко.

 

В Киеве готовятся к новому отопительному сезону. Фото: Виталий Кличко

 

В Киеве готовятся к новому отопительному сезону. Фото: Виталий Кличко

 

В Киеве готовятся к новому отопительному сезону. Фото: Виталий Кличко

Напомним, ранее мы писали, что Киевская область активно готовится к новому отопительному сезону , который может быть еще сложнее, чем в прошлом году. Следовательно, сейчас идет подготовка объектов теплоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства, жилищного фонда и дорожно-мостового хозяйства к осенне-зимнему периоду.

Добавим, что в Украине в предстоящем отопительном сезоне тарифы на отопление для населения останутся стабильными. Фиксированная цена будет действовать, по меньшей мере, до середины апреля 2024 года.

Также украинские энергокомпании не могут полноценно готовиться к ближайшему отопительному сезону. Помешала ситуация с долгами государственной компании "Энергоатома", провоцирующей финансовый кризис в энергетической сфере.

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