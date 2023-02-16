Співучасники путіна – опитування серед українців

Кого українці вважають співучасниками путіна і війни: результати опитування
Наприкінці 2022 року більшість українців вважали політичну владу росії винною у воєнних злочинах проти України. Також українці вважають співучасниками війни росіян та військовослужбовців.
Про це йдеться у результатах дослідження соціологічної групи "Рейтинг".
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Винні у війні
У повідомленні зазначається, що 87% респондентів вважають винними у війні росіян. На думку більшості (75%) суди з воєнних злочинів в Україні слід починати якнайшвидше, 23% вважають, що це потрібно робити вже після закінчення війни. Самосуд у разі воєнних злочинів проти України вважають виправданим майже 40%, мають протилежну думку — 55%.
На думку більшості, Росія має компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України (94%), а також моральну шкоду життю та здоров'ю громадян України (92%). Про компенсацію від міжнародних організацій говорять 11% та 14% відповідно, країн Європи — 6% та 5%, США — по 2%, України — 2% та 5% відповідно.
Опитування проведене 23-26 грудня 2022 року по всій Україні, за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.
Нагадаємо, що більш ніж половина українців допускають амністію вчителів, соціальних працівників та лікарів, які співпрацювали з окупантами. Також більшість українців виступають за амністію керівників місцевих комунальних установ та підприємств.
У питанні застосування амністії для різних категорій мешканців окупованих територій, щодо яких були встановлені факти колаборації з ворогом, відносна більшість вважають за можливу амністію для вчителів, лікарів, соціальних працівників (68%), керівників місцевих комунальних установ (58%) та керівників місцевих підприємств, банків, організацій (51%).