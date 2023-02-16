Соучастники путина - опрос среди украинцев

Президент рф владимир путин

В конце 2022 года большинство украинцев считали политические власти рф виновными в военных преступлениях против Украины. Также украинцы считают соучастниками войны россиян и военнослужащих.

Об этом говорится в результатах исследования социологической группы "Рейтинг".

Виновные в войне

В сообщении указывается, что 87% респондентов считают виновными в войне россиян. По мнению большинства (75%) суды по военным преступлениям в Украине следует начинать как можно скорее, 23% считают, что это нужно делать уже после окончания войны. Самосуд в случае военных преступлений против Украины считают оправданным почти 40%, имеют противоположное мнение — 55%.

По мнению большинства, Россия должна компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины (94%), а также моральный вред жизни и здоровью граждан Украины (92%). О компенсации от международных организаций говорят 11% и 14% соответственно, стран Европы — 6% и 5%, США — по 2%, Украины — 2% и 5% соответственно.

Опрос проведен 23-26 декабря 2022 года по всей Украине, за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Напомним, что более половины украинцев допускают амнистию учителей, социальных работников и врачей, сотрудничавших с оккупантами. Также большинство украинцев выступают за амнистию руководителей местных коммунальных учреждений и предприятий.

В вопросе применения амнистии для разных категорий жителей оккупированных территорий, относительно которых были установлены факты коллаборации с врагом, относительное большинство считают возможной амнистию для учителей, врачей, социальных работников (68%), руководителей местных коммунальных учреждений (58%) и руководителей местных предприятий, банков, организаций (51%).