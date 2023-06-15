День батька 2023 — коли українці відзначатимуть та що треба знати про свято

Український військовослужбовець з дитиною. Фото: Цензор.НЕТ

Щороку в Україні святкують День батька. Цього року свято набуває особливого значення, адже багато татусів несуть на своїх плечах відповідальність за безпеку та майбутнє нашої країни, перебуваючи на фронті зі зброєю в руках. Тож це свято — ще один привід сказати "дякую" та нагадати про свою любов та підтримку.

Новини.LIVE розповідає, коли українці відзначають День батька 2023 року, що відомо про свято та який подарунок зробити таткові.

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День батька 2023 — дата

В Україні та в усьому світі традиційно відзначають День батька у третю неділю червня. 2023 року свято припадає на 18 червня.

Варто зазначити, що існує ще одна неофіційна дата — Всенародний день батька, який відзначається у третю неділю вересня. Цьогоріч це буде 17 вересня.

Як з’явився День батька

Підґрунтя встановлення Дня батька деякі дослідники бачать у Євангелії, адже в ряді країн це свято збігається з церковним Вознесінням Господнім.

Вперше подібне свято відзначили в Америці, штаті Вашингтон 1910 року. Ініціаторкою, впровадити день присвячений батькові, виступила Сонора Смарт Додд з міста Спокан.

Звичайно, в основу такого бажання лягла власна зворушлива історія дорослішання: мати Сонори померла, залишивши шістьох малолітніх дітей на свого чоловіка. У родині панували любов, підтримка та гармонія, діти відчували себе захищеними й щасливими під батьковою опікою.

Тож Сонора у такий спосіб висловила вдячність своєму й усім іншим турботливим татам Америки, які беруть участь у вихованні дітей.

Сонора запропонувала встановити датою свята день народження її батька, Вільяма Смарта — 5 червня. Дуже швидко свято набуло масового поширення та стало національним.

Проте відзначення перенесли спершу на 19 червня, а потім встановили перехідну дату — третя неділя червня.

Національним святом День батька став у США лише у 1966 році. У Німеччині всезагальним святом День батька став у 1934 році.

Пізніше до його святкування у третій неділі червня долучилися інші країні. Проте у деяких державах ця пам’ятна дата святкується в інші періоді. У Португалії, Іспанії та Італії свято відзначають навесні, а у Фінляндії, Естонії та Швеції — влітку.

День батька. Фото: Unsplash

Коли День батька з'явився в Україні

В Україні це свято можна назвати молодим, адже на офіційному рівні його встановили лише 2019 року.

Як ідеться в указі Президента України №274 "Про День батька", підписаного 18 травня 2019 року, метою свята є "створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім’ї", а також визнання ролі батька у вихованні дітей.

Свято було засновано на знак вдячності тим представникам сильної статі, які сумлінно й самовіддано піклуються про своїх дітей.

Військовий з дитиною. Фото: Інформатор

День батька в Україні — традиції

День батька — світле свято родинного затишку та тепла. Цього дня заведено приїжджати у батьківський дім та збиратися за святковим столом.

Також серед українців заведено у свято всіляко вшановувати батька, казати теплі слова вдячності, дарувати подарунки.

Маленькі діти цього дня намагаються показати, яку любов вони відчувають до своїх тат, роблять для них листівки або щось своїми руками.

Цікаво, що у багатьох країнах світу існує традиція в День батька носити троянди на одязі: білі — якщо помер, червоні — якщо тато живий.

В багатьох країнах також на День батька проводять час на природі у родинному колі. Роблять пікніки, грають із батьками у волейбол, теніс, футбол та інші ігри. Згадують дитинство та різні події з життя, які провели разом.

Українська родина. Фото: google.com

Як правильно обрати подарунок на День батька 2023

Вибір ідеального подарунка на День батька вимагає уваги до деталей. Щоб зробити особливий подарунок для свого татка, зверніть увагу на наступне:

інтереси та захоплення;

потреби. Наприклад, корисні речі, які покращать повсякденне життя;

особистий підхід. Додайте особистий штрих до вашого подарунка, написавши рукою листівку або вітальне послання. Ваші слова любові та вдячності зроблять подарунок ще більш особливим та незабутнім.

Запам'ятайте, необов'язково дарувати щось дороге — головне робити це від чистого серця.

Батько з дитиною. Фото: pixabay.com

Що подарувати таткові на День батька 2023

Будь-якому батькові буде приємно отримати презент в цей день.

1. Універсальні та подарунки для затишку:

халат;

капці;

тепла ковдра;

термос;

іменна фляга;

масажер;

кружка з сімейною фотографією;

книжка (улюблений автор, жанр чи ексклюзивне видання літературного твору);

електронна книжка;

гаманець;

електробритва або тример;

настільна гра;

фотоальбом із сімейними фотографіями;

розумний годинник;

сертифікат на покупку тощо.

2. Подарунки для татка-рибака:

спінер;

вудка;

органайзер для снастей;

термосумка;

термокружка;

зручний стільчик;

надувний човен;

дощовик;

термобілизна;

дорожній набір для рибалки.

3. Подарунки для спортивного батька:

спортивна сумка;

бездротові навушники;

сертифікат до тренажерної зали;

міні-тренажер

гантелі чи інші спортивні товари.

4. Подарунок для батька-автомобіліста:

відеореєстратор;

навігатор;

тримач для смартфона;

автохолодильник;

зволожувач повітря для салону авто.

5. Подарунок для батька-військового

У цьому випадку дуже важливо запитати, чого саме не вистачає та чого потребує військовий зараз. Не варто купувати дороге спорядження самостійно, адже воно може виявитися непотрібним.

Також слід пам'ятати, що кожному військовослужбовцю важливо відчувати любов та підтримку від своїх рідних. Навіть гарна листівка, фотографія, в'язана своїми руками іграшка або браслет-оберіг можуть дуже багато значити, окриляти й допомагати боротися далі.

Який би ви презент не обрали, пам'ятайте, найкращим подарунком буде увага і турбота.

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