День отца 2023 — когда украинцы будут отмечать и что нужно знать о празднике

Когда День отца в Украине 2023: дата и традиции праздника папочек
Каждый год в Украине отмечают День отца. В этом году праздник приобретает особое значение, ведь многие папы несут на своих плечах ответственность за безопасность и будущее нашей страны, находясь на фронте с оружием в руках. Поэтому этот праздник — еще один повод сказать спасибо и напомнить о своей любви и поддержке.
Новини.LIVE рассказывает, когда украинцы отмечают День отца 2023 года, что известно о празднике и какой подарок сделать отцу.
День отца 2023 — дата
В Украине и по всему миру традиционно отмечают День отца в третье воскресенье июня. В 2023 году праздник приходится на 18 июня.
Стоит отметить, что существует еще одна неофициальная дата — Всенародный день отца, который отмечается в третье воскресенье сентября. В этом году это будет 17 сентября.
Как появился День отца
Основание Дня отца некоторые исследователи видят в Евангелии, ведь в ряде стран этот праздник совпадает с церковным Вознесением Господним.
Впервые подобный праздник был отмечен в Америке, штате Вашингтон в 1910 году. Инициатором, ввести день посвященный отцу, выступила Сонора Смарт Додд из города Спокан.
Конечно, в основу такого желания легла собственная трогательная история взросления: мать Соноры умерла, оставив шестерых малолетних детей на мужа. В семье царили любовь, поддержка и гармония, дети чувствовали себя защищенными и счастливыми под опекой отца.
Сонора таким образом выразила благодарность своему и всем другим заботливым папам Америки, участвующим в воспитании детей.
Сонора предложила установить датой праздника день рождения ее отца, Уильяма Смарта — 5 июня. Очень скоро праздник получил массовое распространение и стал национальным.
Однако празднование перенесли сначала на 19 июня, а затем установили переходную дату — третье воскресенье июня.
Национальным праздником День отца стал в США только в 1966 году. В Германии всеобщим праздником День отца стал в 1934 году.
Позже к его празднованию в третье воскресенье июня присоединились другие страны. Однако в некоторых государствах эта памятная дата отмечается в другие периоды. В Португалии, Испании и Италии праздник отмечают весной, а в Финляндии, Эстонии и Швеции летом.
Когда День отца появился в Украине
В Украине этот праздник можно назвать молодым, ведь на официальном уровне его установили только в 2019 году.
Как говорится в указе Президента Украины №274 "О Дне отца", подписанном 18 мая 2019 года, целью праздника является "создание благоприятных условий для укрепления института семьи", а также признание роли отца в воспитании детей.
Праздник был основан в благодарность тем представителям сильного пола, которые добросовестно и самоотверженно заботятся о своих детях.
День отца в Украине — традиции
День отца — светлый праздник семейного уюта и тепла. В этот день принято приезжать в родительский дом и собираться за праздничным столом.
Также среди украинцев принято в праздник всячески чествовать отца, говорить теплые слова благодарности, дарить подарки.
Маленькие дети в этот день пытаются показать, какую любовь они чувствуют к своим папам, делают для них открытки или что-то своими руками.
Интересно, что во многих странах мира существует традиция в День отца носить розы на одежде: белые — если умер, красные — если папа жив.
Во многих странах также в День отца проводят время на природе в кругу семьи. Делают пикники, играют с родителями волейбол, теннис, футбол и другие игры. Вспоминают детство и разные события из жизни, которые провели вместе.
Как правильно выбрать подарок на День отца 2023
Выбор идеального подарка в День отца требует внимания к деталям. Чтобы сделать особый подарок для своего отца, обратите внимание на следующее:
- интересы и увлечения;
- потребности. Например, полезные вещи, которые улучшат повседневную жизнь;
- личный подход. Добавьте личный штрих к вашему подарку, написав рукой открытку или поздравительное послание. Ваши слова любви и благодарности сделают подарок еще более особенным и незабываемым.
Запомните, необязательно дарить что-то дорогое — главное делать это от чистого сердца.
Что подарить отцу на День отца 2023
Любому родителю будет приятно получить презент в этот день.
1. Универсальные и подарки для уюта:
- халат;
- тапочки;
- теплое одеяло;
- термос;
- именная фляга;
- массажер;
- кружка с семейной фотографией;
- книга (любимый автор, жанр или эксклюзивное издание литературного произведения);
- электронная книга;
- кошелек;
- электробритва или триммер;
- настольная игра;
- фотоальбом с семейными фотографиями;
- умные часы;
- сертификат на покупку и т.д.
2. Подарки для отца-рыбака:
- спинер;
- удочка;
- органайзер для снастей;
- термосумка;
- термокружка;
- удобный стульчик;
- надувная лодка;
- дождевик;
- термобелье;
- дорожный набор для рыбака.
3. Подарки для спортивного отца:
- спортивная сумка;
- беспроводные наушники;
- сертификат в тренажерный зал;
- мини-тренажер
- гантели или другие спортивные товары.
4. Подарок для отца-автомобилиста:
- видеорегистратор;
- навигатор;
- держатель для смартфона;
- автохолодильник;
- увлажнитель воздуха для салона авто.
5. Подарок для отца-военного
В этом случае очень важно спросить, чего именно не хватает и в чем нуждается военный сейчас. Не стоит покупать дорогое снаряжение самостоятельно, ведь оно может оказаться ненужным.
Следует помнить, что каждому военнослужащему важно чувствовать любовь и поддержку от своих родных. Даже красивая открытка, фотография, вязаная своими руками игрушка или браслет-оберег могут очень много значить, окрылять и помогать бороться дальше.
Какой бы вы презент ни выбрали, помните, лучшим подарком будет внимание и забота .
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