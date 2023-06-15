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Когда День отца в Украине 2023: дата и традиции праздника папочек

15 июня 2023 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
День отца 2023 — когда украинцы будут отмечать и что нужно знать о празднике
Украинский военнослужащий с ребёнком. Фото: Цензор.НЕТ
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Каждый год в Украине отмечают День отца. В этом году праздник приобретает особое значение, ведь многие папы несут на своих плечах ответственность за безопасность и будущее нашей страны, находясь на фронте с оружием в руках. Поэтому этот праздник — еще один повод сказать спасибо и напомнить о своей любви и поддержке.

Новини.LIVE рассказывает, когда украинцы отмечают День отца 2023 года, что известно о празднике и какой подарок сделать отцу.

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День отца 2023 — дата

В Украине и по всему миру традиционно отмечают День отца в третье воскресенье июня. В 2023 году праздник приходится на 18 июня.

Стоит отметить, что существует еще одна неофициальная дата — Всенародный день отца, который отмечается в третье воскресенье сентября. В этом году это будет 17 сентября.

Как появился День отца

Основание Дня отца некоторые исследователи видят в Евангелии, ведь в ряде стран этот праздник совпадает с церковным Вознесением Господним.

Впервые подобный праздник был отмечен в Америке, штате Вашингтон в 1910 году. Инициатором, ввести день посвященный отцу, выступила Сонора Смарт Додд из города Спокан.

Конечно, в основу такого желания легла собственная трогательная история взросления: мать Соноры умерла, оставив шестерых малолетних детей на мужа. В семье царили любовь, поддержка и гармония, дети чувствовали себя защищенными и счастливыми под опекой отца.

Сонора таким образом выразила благодарность своему и всем другим заботливым папам Америки, участвующим в воспитании детей.

Сонора предложила установить датой праздника день рождения ее отца, Уильяма Смарта5 июня. Очень скоро праздник получил массовое распространение и стал национальным.

Однако празднование перенесли сначала на 19 июня, а затем установили переходную дату — третье воскресенье июня.

Национальным праздником День отца стал в США только в 1966 году. В Германии всеобщим праздником День отца стал в 1934 году.

Позже к его празднованию в третье воскресенье июня присоединились другие страны. Однако в некоторых государствах эта памятная дата отмечается в другие периоды. В Португалии, Испании и Италии праздник отмечают весной, а в Финляндии, Эстонии и Швеции летом.

 

Как появился День отца
День отца. Фото: Unsplash

Когда День отца появился в Украине

В Украине этот праздник можно назвать молодым, ведь на официальном уровне его установили только в 2019 году.

Как говорится в указе Президента Украины №274 "О Дне отца", подписанном 18 мая 2019 года, целью праздника является "создание благоприятных условий для укрепления института семьи", а также признание роли отца в воспитании детей.

Праздник был основан в благодарность тем представителям сильного пола, которые добросовестно и самоотверженно заботятся о своих детях.

 

Когда День отца появился в Украине
Военный с ребенком. Фото: Информатор

День отца в Украине — традиции

День отца — светлый праздник семейного уюта и тепла. В этот день принято приезжать в родительский дом и собираться за праздничным столом.

Также среди украинцев принято в праздник всячески чествовать отца, говорить теплые слова благодарности, дарить подарки.

Маленькие дети в этот день пытаются показать, какую любовь они чувствуют к своим папам, делают для них открытки или что-то своими руками.

Интересно, что во многих странах мира существует традиция в День отца носить розы на одежде: белые — если умер, красные — если папа жив.

Во многих странах также в День отца проводят время на природе в кругу семьи. Делают пикники, играют с родителями волейбол, теннис, футбол и другие игры. Вспоминают детство и разные события из жизни, которые провели вместе.

 

День отца в Украине— традиции
Украинская семья. Фото: google.com

Как правильно выбрать подарок на День отца 2023

Выбор идеального подарка в День отца требует внимания к деталям. Чтобы сделать особый подарок для своего отца, обратите внимание на следующее:

  • интересы и увлечения;
  • потребности. Например, полезные вещи, которые улучшат повседневную жизнь;
  • личный подход. Добавьте личный штрих к вашему подарку, написав рукой открытку или поздравительное послание. Ваши слова любви и благодарности сделают подарок еще более особенным и незабываемым.

Запомните, необязательно дарить что-то дорогое — главное делать это от чистого сердца.

 

Что подарить отцу на День отца 2023
Отец с ребенком. Фото: pixabay.com

Что подарить отцу на День отца 2023

Любому родителю будет приятно получить презент в этот день.

1. Универсальные и подарки для уюта:

  • халат;
  • тапочки;
  • теплое одеяло;
  • термос;
  • именная фляга;
  • массажер;
  • кружка с семейной фотографией;
  • книга (любимый автор, жанр или эксклюзивное издание литературного произведения);
  • электронная книга;
  • кошелек;
  • электробритва или триммер;
  • настольная игра;
  • фотоальбом с семейными фотографиями;
  • умные часы;
  • сертификат на покупку и т.д.

2. Подарки для отца-рыбака:

  • спинер;
  • удочка;
  • органайзер для снастей;
  • термосумка;
  • термокружка;
  • удобный стульчик;
  • надувная лодка;
  • дождевик;
  • термобелье;
  • дорожный набор для рыбака.

3. Подарки для спортивного отца:

  • спортивная сумка;
  • беспроводные наушники;
  • сертификат в тренажерный зал;
  • мини-тренажер
  • гантели или другие спортивные товары.

4. Подарок для отца-автомобилиста:

  • видеорегистратор;
  • навигатор;
  • держатель для смартфона;
  • автохолодильник;
  • увлажнитель воздуха для салона авто.

5. Подарок для отца-военного

В этом случае очень важно спросить, чего именно не хватает и в чем нуждается военный сейчас. Не стоит покупать дорогое снаряжение самостоятельно, ведь оно может оказаться ненужным.

Следует помнить, что каждому военнослужащему важно чувствовать любовь и поддержку от своих родных. Даже красивая открытка, фотография, вязаная своими руками игрушка или браслет-оберег могут очень много значить, окрылять и помогать бороться дальше.

Какой бы вы презент ни выбрали, помните, лучшим подарком будет внимание и забота .

 

Напомним, мы писали подробный календарь выходных, профессиональных и международных праздников на июнь 2023 года.

Также мы подготовили детальный православный календарь и узнать, когда и какие церковные праздники будем отмечать в июне 2023 года.

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