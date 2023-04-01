Коли святкують Великдень у Польщі 2023 року: що треба знати українським біженцям

Особливості святкування Пасхи в Польщі

Через російську агресію багато українців змушені зустрічати Великдень за кордоном, зокрема у Польщі.

Коли та як святкують Пасху у цій країні розповідає ТСН.

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Коли цьогоріч святкують Великдень у Польщі

Святкування Великодня, як й інших великих церковних свят, не збігається у християн західного та східного обрядів. Цьогоріч Пасху у Польщі будуть відзначати 9 квітня 2023 року. А 8 та 10 квітня в країні офіційні вихідні.

Підготовка до Великодня у Польщі

Передує Великодню сорокаденний піст. Dies Cinerum – це латинська назва католицького заходу, що відбувається перед початком посту. За традицією у цей день поляки йдуть до церкви, де по закінченні служби священник за допомогою освяченої золи — символу тлінності буття — малює на лобі хрест.

Що таке жирний четвер

Наступного дня поляки святкують Жирний або товстий четвер. Інша назва — "Залишки" (Ostatki).

Цього дня намагаються з'їсти якнайбільше, спустошити всі свої запаси для того, напевно, щоб ніщо не спокушало під час посту. Як правило, у Жирний четвер у сучасній Польщі прийняті пишні застілля, після чого починається піст.

В останню неділю перед Великоднем святкують Palmowa niedziela, день, коли був убитий Ісус.

За християнською традицією символом цього дня є пальмове листя, яке змінює знайома верба. Зв'язані в пучки прикрашені вербові гілочки називаються палемками та освячуються в костелах.

Вважається, що палемки є оберегами від злих сил, а в будинку, де вони є, буде щастя й затишок. Також за допомогою вербових гілочок бажають успіху один одному — для цього людину "б'ють". Тому, якщо вас на вулиці почнуть "бити" гілками дерева, не лякайтеся і не обурюйтеся, вам бажають удачі.

Тиждень перед Великоднем

Тиждень від Пальмового воскресіння до Великодня, супроводжується строгим постом. Цей тиждень називається Wielki tydzień (Великий тиждень. — Ред), причому великим називають і сам тиждень, і кожен його день. Закінчується він Страсною суботою, а в деяких регіонах країни "похоронами оселедця" — обрядом прощання з постом, коли поляки позбуваються від обридлих за час посту страв, готуючись до різноманітнішої їжі.

Великодні свята у Польщі

Великдень святкується три дні — у страсну суботу, у сам Великдень та на наступний, другий день святкування, який називають Śmigus-Dyngus, коли вербують "б'ють" більше наполегливо, ніж у Пальмову неділю.

У суботу обов'язковим є відвідування церкви всією родиною, де відбувається освячення święconki — спеціального кошика, до якого кладуть символічні продукти — паску, домашню ковбасу, сир, сіль, хрін, хліб, мед, яйця.

Основний день свята — Великодня неділя, що супроводжується сімейним застіллям.

Другий день Великодня не тільки "б'ться" вербою (Śmigus). Традиція Dyngus нагадує колядки, коли діти ходять від хати до хати, випрошуючи частування.

Також другий день після Пасхи ще називають Мокрим понеділком, коли всі обливаються водою. Тому можна кинути "водяну бомбу" з вікна, бризнути з-за рогу, а то й просто вилити на голову ціле відро води.

Нагадаємо, що Новини.LIVE дізнавався, що категорично не можна класти до великоднього кошика, а що можна та варто освятити в церкві на свято.