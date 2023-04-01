Когда празднуют Пасху в Польше в 2023 году: что нужно знать украинским беженцам

Особенности празднования Пасхи в Польше

Из-за российской агрессии многие украинцы вынуждены встречать Пасху за границей, в частности в Польше.

Когда и как празднуют Пасху в этой стране рассказывает ТСН .

Читайте также:

Когда в этом году празднуют Пасху в Польше

Празднование Пасхи, как и других великих церковных праздников, не совпадает с христианами западного и восточного обрядов. В этом году Пасху в Польше будут отмечать 9 апреля 2023 года. А 8 и 10 апреля в стране официальные выходные.

Пасхальная подготовка в Польше

Предшествует Пасху сорокадневный пост. Dies Cinerum – это латинское название католического мероприятия, происходящее перед началом поста. По традиции в этот день поляки идут в церковь, где по окончании службы священник с помощью освященной золы - символа бренности бытия - рисует на лбу крест.

Что такое жирный четверг

На следующий день поляки отмечают Жирный или толстый четверг. Другое название - "Остатки" (Ostatki).

В этот день пытаются съесть больше, опустошить все свои запасы для того, наверное, чтобы ничто не соблазняло во время поста. Как правило, в Жирный четверг в современной Польше приняты пышные застолья, после чего начинается пост.

В последнее воскресенье перед Пасхой празднуют Palmowa niedziela, день, когда был убит Иисус.

По христианской традиции символом этого дня являются пальмовые листья, которые меняет знакомая ива. Связанные в пучки украшенные ивовые веточки называются палемками и освящаются в костёлах.

Считается, что палемки оберегают от злых сил, а в доме, где они есть, будет счастье и уют. Также с помощью ивовых веточек желают удачи друг другу — для этого человека "бьют". Поэтому, если вас на улице начнут "бить" ветвями дерева, не пугайтесь и не возмущайтесь, вам желают удачи.

Неделя перед Пасхой

Неделя от Пальмового воскресения к Пасхе сопровождается строгим постом. Эта неделя называется Wielki tydzień (Большая неделя. — Ред), причем большой называют и саму неделю, и каждый его день. Заканчивается он Страстной субботой, а в некоторых регионах страны "похоронами сельди" - обрядом прощания с постом, когда поляки избавляются от надоевших за время поста блюд, готовясь к разнообразной пище.

Пасхальные праздники в Польше

Пасха празднуется три дня - в страстную субботу, в саму Пасху и на следующий, второй день празднования, который называют Śmigus-Dyngus, когда вербующие "бьют" более настойчиво, чем в Пальмовое воскресенье.

В субботу обязательно посещение церкви всей семьей, где происходит освящение święconki – специальной корзины, в которую кладут символические продукты — кулич, домашнюю колбасу, сыр, соль, хрен, хлеб, мед, яйца.

Основной день праздника – Пасхальное воскресенье, сопровождаемое семейным застольем.

Второй день Пасхи не только "дерется" ивой (Śmigus). Традиция Dyngus напоминает колядки, когда дети ходят от дома к дому, выпрашивая угощение.

Также второй день после Пасхи еще называют Мокрым понедельником, когда все обливаются водой. Поэтому можно бросить "водяную бомбу" из окна, брызнуть из-за угла, а то и просто вылить на голову целое ведро воды.

Напомним, что Новости.LIVE узнавал, что категорично нельзя класть в пасхальную корзину, а что можно и стоит освятить в церкви на праздник .