Пасхальная корзина 2023 — что нужно святить на Пасху, а что запрещено церковью

Никогда не кладите эти продукты в пасхальную корзину: что нужно святить на Пасху
Буквально через несколько недель нас ждет Пасха — день, когда верующие празднуют Воскресение Иисуса Христа. По давним традициям, украинцы в праздник будут собирать пасхальную корзину с куличами, яйцами, мясными и молочными продуктами, которую будут освящать в церкви. Однако не редко люди пытаются освятить то, что церковь совсем не одобряет.
Новини.LIVE узнавал, что категорически нельзя класть в пасхальную корзину, а что можно и стоит освятить в церкви на праздник.
-
В Одессе создали мобильную службу паллиативной помощи детям
-
Украина договаривается об обмене пленными из рф через Турцию, — посол
-
Юрий Зозуля уволен со службы в полиции по собственному желанию, — Белошицкий
-
Зеленский провел встречу с делегацией немецкого оборонно-промышленного концерна
-
Вторую часть фильма "Дюна" не покажут на кинофестивале в Венеции: причина
-
Президент МОК Бах опозорился из-за заявления о российских спортсменах
-
Штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил о провокации рф: подробности
-
Елена Зеленская вспомнила о жутких поступках окупантов и рассказала, где искать помощь
-
Япония передаст Одессе модульные больницы: когда они прибудут
-
Старый Салтов – год после оккупации
Что кладут в пасхальную корзину обязательно
Интересный факт, когда праздник только появился на украинских землях, в церковь несли на освящение только праздничный хлеб - барашка, агнца - символ Иисуса Христа. Со временем традиция начала меняться, появилась праздничная корзина и каждый предмет в нёмке имел свое символическое значение.
В разных регионах Украины состав такой корзины может несущественно отличаться. Основные продукты, которые следует освятить до Пасхи следующие:
- кулич, символизирующий гроб Господень;
- писанки и пасхальные яйца, которые являются символом новой жизни;
- мясо (колбаса, запеченная буженина или сало) — символизирует жертвы, искупающие грехи человечества;
- домашнее сливочное масло или творог в форме овала. Молочные блюда, особенно, молоко являются подлинником, продуктом, который не создан человеком, а подарен природой. Как мама кормит своего ребенка, так сыр и масло являются символами нежности и жертвенности Бога. Божией благодати должны стремиться, как младенец стремится к материнскому молоку;
- церковная свеча – вставляют в кулич во время службы. Она должна напоминать нам об Иисусе, который есть Свет для мира.
Иногда в корзину на освящение кладут баночку с водой. Во многих регионах Украины освящают хрен, являющийся символом силы духа.
А также соль, являющаяся символом полноты и изобилия. В Библии соль символизирует способ связи между Богом и его народом. Во время нагорной проповеди Иисус называет учеников "солью земли". Соль – это тот продукт, который даже в малом количестве придает вкус другим продуктам. А еще ее считали оберегом. Ведь и в дом приходили с хлебом-солью, и в дорогу брали с собой щепотку соли.
Украшают корзину веточкой вечнозеленого куста или дерева – это символизирует вечность. Существует традиция украсить их миртом, бушпаном, самшитом, аспарагусом.
А накрывают корзину хорошим чистым полотенцем, обычно вышитым вручную. Поскольку вышитое полотенце символизирует жизнь и судьбу. Это богатство нитей, сплетенных любовью и разумом. Нить символизирует жизнь. Плетение нити является также символом вечности, потому что это процесс, который можно продолжать бесконечно.
Очень важно положить в корзину столько продуктов, сколько может съесть семья, ведь выбрасывать освященную пищу ни в коем случае нельзя. Также освященными продуктами можно поделиться с бедными и бездомными.
Никогда не кладите это в пасхальную корзину.
Очень часто люди кладут в пасхальную корзину вино и даже водку. Однако алкоголь освящать ни в коем случае нельзя. Церковь это запрещает!
Также в праздничную корзину нельзя класть:
- кровяную колбасу;
- материальные ценности – ключи, деньги, кошелек, украшения и т.п.;
- косметические средства;
- фрукты и овощи;
- острые предметы – например, нож.
Важно: в каждой церкви могут быть свои порядки, о которых следует узнать заранее.
Церковнослужители отмечают, что главное наполнить свое сердце чистотой, чтобы принять воскресшего Христа. Тогда и пасхальная корзина получится умеренная и совершенная.
Ранее мы рассказывали, какие продукты на Пасху следует покупать уже сейчас. Уже традиционно перед праздником следует ожидать повышения цен.
Напомним, Новини.LIVE рассказывали, когда Пасха в 2023 году, а также украинские традиции и обычаи этого дня.