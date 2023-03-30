Пасхальная корзина 2023 — что нужно святить на Пасху, а что запрещено церковью

Каждый предмет в праздничной корзине имеет свое символическое значение

Буквально через несколько недель нас ждет Пасха — день, когда верующие празднуют Воскресение Иисуса Христа. По давним традициям, украинцы в праздник будут собирать пасхальную корзину с куличами, яйцами, мясными и молочными продуктами, которую будут освящать в церкви. Однако не редко люди пытаются освятить то, что церковь совсем не одобряет.

Новини.LIVE узнавал, что категорически нельзя класть в пасхальную корзину, а что можно и стоит освятить в церкви на праздник.

Что кладут в пасхальную корзину обязательно

Интересный факт, когда праздник только появился на украинских землях, в церковь несли на освящение только праздничный хлеб - барашка, агнца - символ Иисуса Христа. Со временем традиция начала меняться, появилась праздничная корзина и каждый предмет в нёмке имел свое символическое значение.

В разных регионах Украины состав такой корзины может несущественно отличаться. Основные продукты, которые следует освятить до Пасхи следующие:

кулич, символизирующий гроб Господень;

писанки и пасхальные яйца, которые являются символом новой жизни;

мясо (колбаса, запеченная буженина или сало) — символизирует жертвы, искупающие грехи человечества;

домашнее сливочное масло или творог в форме овала. Молочные блюда, особенно, молоко являются подлинником, продуктом, который не создан человеком, а подарен природой. Как мама кормит своего ребенка, так сыр и масло являются символами нежности и жертвенности Бога. Божией благодати должны стремиться, как младенец стремится к материнскому молоку;

церковная свеча – вставляют в кулич во время службы. Она должна напоминать нам об Иисусе, который есть Свет для мира.

Иногда в корзину на освящение кладут баночку с водой. Во многих регионах Украины освящают хрен, являющийся символом силы духа.

А также соль, являющаяся символом полноты и изобилия. В Библии соль символизирует способ связи между Богом и его народом. Во время нагорной проповеди Иисус называет учеников "солью земли". Соль – это тот продукт, который даже в малом количестве придает вкус другим продуктам. А еще ее считали оберегом. Ведь и в дом приходили с хлебом-солью, и в дорогу брали с собой щепотку соли.

Украшают корзину веточкой вечнозеленого куста или дерева – это символизирует вечность. Существует традиция украсить их миртом, бушпаном, самшитом, аспарагусом.

А накрывают корзину хорошим чистым полотенцем, обычно вышитым вручную. Поскольку вышитое полотенце символизирует жизнь и судьбу. Это богатство нитей, сплетенных любовью и разумом. Нить символизирует жизнь. Плетение нити является также символом вечности, потому что это процесс, который можно продолжать бесконечно.

Очень важно положить в корзину столько продуктов, сколько может съесть семья, ведь выбрасывать освященную пищу ни в коем случае нельзя. Также освященными продуктами можно поделиться с бедными и бездомными.

Никогда не кладите это в пасхальную корзину.

Очень часто люди кладут в пасхальную корзину вино и даже водку. Однако алкоголь освящать ни в коем случае нельзя. Церковь это запрещает!

Также в праздничную корзину нельзя класть:

кровяную колбасу;

материальные ценности – ключи, деньги, кошелек, украшения и т.п.;

косметические средства;

фрукты и овощи;

острые предметы – например, нож.

Важно: в каждой церкви могут быть свои порядки, о которых следует узнать заранее.

Церковнослужители отмечают, что главное наполнить свое сердце чистотой, чтобы принять воскресшего Христа. Тогда и пасхальная корзина получится умеренная и совершенная.

Ранее мы рассказывали, какие продукты на Пасху следует покупать уже сейчас. Уже традиционно перед праздником следует ожидать повышения цен.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, когда Пасха в 2023 году, а также украинские традиции и обычаи этого дня.