Великодній кошик 2023 — що потрібно святити на Великдень, а що заборонено церквою

Кожен предмет у святковому кошику має своє символічне значення

Буквально за кілька тижнів на нас чекає Великдень — день, коли віряни святкують Воскресіння Ісуса Христа. За давніми традиціями, українці у свято збиратимуть великодній кошик з пасками, яйцями, м'ясними та молочними продуктами, який освячуватимуть у церкві. Проте не рідко люди намагаються освятити те, що церква зовсім не схвалює.

Новини.LIVE дізнавався, що категорично не можна класти до великоднього кошика, а що можна та варто освятити в церкві на свято.

Що кладуть у великодній кошик обов'язково

Цікавий факт, коли свято тільки з'явилося на українських землях, до церкви несли на освячення лише святковий хліб - баранчика, агнця — символ Ісуса Христа. З часом традиція почала змінюватися, з'явився святковий кошик й кожен предмет у ньомк мав своє символічне значення.

У різних регіонах України склад такого кошика може несуттєво відрізнятись. Основні продукти, які варто освятити до Великодня такі:

паска, що символізує труну Господню;

писанки та крашанки, які є символом нового життя;

м'ясо (ковбаса, запечена буженина або сало) — символізує жертви, що викупають гріхи людства;

домашнє вершкове масло або сир у формі овалу. Молочні страви, особливо, молоко є первотвором, продуктом, який не є створений людиною, а подарований природою. Так, як мама годує свою дитину, так сир та масло є символами ніжності та жертовності Бога. Божої благодаті маємо прагнути, як немовля прагне материнського молока;

церковна свічка — вставляють у паску під час служби. Вона повинна нагадувати нам про Ісуса, який є Світлом для світу.

Інколи до кошика на освячення кладуть баночку з водою. У багатьох регіонах України освячують хрін, яу символ сили духу.

А також сіль, що є символом повноти та достатку. У Біблії сіль символізує спосіб зв’язку між Богом і його народом. Під час нагірної проповіді Ісус називає учнів "сіллю землі". Сіль – це той продукт, який навіть у малій кількості додає смаку іншим продуктам. А ще її вважали оберегом. Адже і в хату приходили із хлібом-сіллю, і в дорогу брали з собою дрібку солі.

Прикрашають кошик гілочкою вічнозеленого куща чи дерева — це символізує вічність. Існує традиція заквітчувати їх миртом, бушпаном, самшитом, аспарагусом.

А накривають кошик гарним чистим рушником, зазвичай вишитим вручну. Оскільки вишитий рушник символізує життя і долю. Це багатство ниток, сплетених любов’ю і розумом. Нитка символізує життя. Плетіння нитки є також символом вічності, бо це процес, який можна продовжувати безконечно.

Дуже важливо покласти у кошик стільки продуктів, скільки може з'їсти сім'я, адже викидати освячену їжу в жодному разі не можна. Також освяченими продуктами можна поділитися з незаможними та бездомними.

Ніколи не кладіть це до великоднього кошика — список

Дуже часто люди кладуть до великоднього кошика вино та навіть горілку. Проте алкоголь освячувати в жодному разі не можна. Церква це забороняє!

Також до святкового кошика не можна класти:

кров'яну ковбасу;

матеріальні цінності — ключі, гроші, гаманець, прикраси тощо;

косметичні засоби;

фрукти та овочі;

гострі предмети — наприклад, ніж.

Важливо: у кожній церкві можуть бути свої порядки, про які варто дізнатися заздалегідь.

Церковнослужителі зазначають, головне наповнити своє серце чистотою, щоб прийняти воскреслого Христа. Тоді й великодній кошик вийде поміркований та довершений.

Раніше ми розповідали, які продукти на Великдень варто купувати вже зараз. Вже традиційно перед великим святом слід очікувати підвищення цін.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, коли Великдень у 2023 році, а також українські традиції та звичаї цього дня.