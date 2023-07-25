Коли Успіння Пресвятої Богородиці 2023 року — дата, традиції, сильна молитва

Українці на святковому богослужінні у церкві Успіння Пресвятої Богородиці. Фото: teren.in.ua

Щороку православні християни та греко-католики відзначають велике церковне свято — Успіння Пресвятої Богородиці. В народі його ще називають Першою Пречистою. Віряни святкують перехід Божої Матері у вічне небесне існування і возз'єднання з Ісусом Христом.

Новини.LIVE розповідає, коли святкуватимуть цю важливу дату, історію свята, його головні традиції, звичаї та заборони. А також ділиться сильною молитвою до Пресвятої Богородиці.

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Коли Успіння Пресвятої Богородиці 2023 року

Цього року українці святкуватимуть Успіння Пресвятої Богородиці у понеділок, 28 серпня.

Проте, варто зазначити, що ПЦУ та УГКЦ переходять на новий календар від 1 вересня 2023 року, тому вже від 2024 року Успіння Пресвятої Богородиці ми святкуватимемо 15 серпня.

Успіння Пресвятої Богородиці — історія великого свята

Успіння пресвятої Богородиці відзначається як велика урочистість у східних християнських церквах — православних і католицьких церквах, а також вірменській церкві.

Це останнє, дванадцяте свято православного церковного року (завершується 28 серпня за новим стилем). А першим загальнохристиянським святом Нового року є Різдво Пресвятої Богородиці (21 вересня).

Щоб зрозуміти суть та історію цього свята, для початку треба розшифрувати слово "Успіння". Воно означає "тиха смерть" або "мирна смерть".

За біблійськими переказами, за три дні до смерті до Діви Марії з'явився Архангел Гавриїл, який сповістив, що вона покине землю і підніметься на небеса до Сина свого через три дні.

В день Успіння в Єрусалимі зібралися для прощання з Богородицею майже всі апостоли. Впродовж трьох днів і трьох ночей біля труни Божої матері перебували апостоли, оспівуючи псалми.

Ікона Божої матері. Фото: google.com

Які заборони існують у свято Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня

Найголовніше — перед святом віряни обов'язково дотримуються Успенського посту. 2023 року він триватиме від 14 серпня до 27 серпня.

У дату самого свята не можна:

лаятися;

лихословити;

кричати;

бажати комусь зла;

злитися;

скаржитися на життя;

пліткувати;

розпивати алкогольні напої у великій кількості;

встромляти в землю щось гостре;

брати в руки ріжучі та колючі предмети;

незаміжнім дівчатам стригтися;

відмовляти в допомозі;

ходити босими, особливо по росі (вважалося, що краплі води символізують сльози Богородиці).

Вірянка молиться перед іконою Божої матері. Фото: google.com

Успіння пресвятої Богородиці 2023 — які традиції та звичаї

В українців цього дня існує багато звичаїв та традицій. Один із давніх звичаїв — випікати хліб з зерна, яке було освячене в храмі. Після цього випічку обов'язково ставлять на стіл, щоб кожен гість або член родини міг взяти собі шматочок.

Ще на святковому столі можна побачити фрукти, баранину, медовуху. 28 серпня вже можна не відмовляти собі в розвагах або їжі, оскільки піст завершується напередодні.

Віряни звичайно відвідують церкви, освячують колоски, різні хлібні вироби. Також святити можна горіхи, мед, фрукти та зерно.

Також освячували урожай, але на полі залишався один сніп. Його треба було перев'язати стрічкою, примовляючи: "Дай Боже, щоб на наступний рік був щедрий врожай!"

Крім цього, 28 серпня починається осінній М'ясоїд після Успенського посту, який закінчився днем раніше. З цього дня було дозволено грати весілля і вінчатися.

На Успіння було заведено братися за квашення і засолювання. Заготівлю на зиму робили з різних овочів: капусти, огірків, томатів, кабачків. Також займалися збором грибів і горіхів.

Віряни відзначають свято Успіння пресвятої Богородиці. Фото: pomisna.info

Що потрібно зробити в цей день 28 серпня

Як ми вже зазначали вище, цього дня віряни обов'язково відвідують церкви та храми, освячують хліб, колоски, зерно, мед, горіхи, фрукти, воду.

Також слід поставити свічку і помолитися за здоров'я рідних. Богородицю просять захистити від темних сил та поганого впливу людей, не забувають і про міцне здоров'я для всієї сім'ї.

Вірянка молиться у церкві. Фото: google.com

Сильна молитва до Пресвятої Богородиці

Пом'якши серця наші, Свята Богородице. Нехай згорять у вогні всі напасті наші, а тіснота в душі покине серця наші. На лик твій дивимося, розділяючи твої страждання і на милосердя сподіваємося. Прости жорстокість нашу, лише у твоїх силах її приборкати. О, Велика Владичице, Піднеси молитви наші до Господа і замоли за нас перед Ним гріховні діяння наші. Позбав нас від смерті раптової й зла всякого. Осяй розум наш і проводи нас до визволення. Сподіваємося в надії в ім'я Царства Небесного в руках Господа, Ісуса Христа і його Пресвятого Духа. Амінь.

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