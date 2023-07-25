Когда Успение Пресвятой Богородицы 2023 года — дата, традиции, сильная молитва

Украинцы на праздничном богослужении в церкви Успения Пресвятой Богородицы. Фото: teren.in.ua

Каждый год православные христиане и греко-католики отмечают большой церковный праздник — Успение Пресвятой Богородицы. В народе его еще называют Первой Пречистой. Верующие празднуют переход Божией Матери в вечное небесное существование и воссоединение с Иисусом Христом.

Новини.LIVE рассказывает, когда будут праздновать эту важную дату, историю праздника, его главные традиции, обычаи и запреты. А также делится сильной молитвой к Пресвятой Богородице.

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Когда Успение Пресвятой Богородицы 2023 года

В этом году украинцы будут праздновать Успение Пресвятой Богородицы в понедельник, 28 августа.

Однако следует отметить, что ПЦУ и УГКЦ переходят на новый календарь с 1 сентября 2023 года, поэтому уже с 2024 года Успения Пресвятой Богородицы мы будем праздновать 15 августа.

Успение Пресвятой Богородицы — история великого праздника

Успение Пресвятой Богородицы отмечается как большое торжество в восточных христианских церквях — православных и католических церквях, а также армянской церкви.

Это последний, двенадцатый праздник православного церковного года (завершается 28 августа по новому стилю). Первым же общехристианским праздником Нового года является Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября).

Чтобы понять сущность и историю этого праздника, для начала нужно расшифровать слово "Успение". Оно означает "тихая смерть" или "мирная смерть".

По библейским преданиям, за три дня до смерти к Деве Марии явился Архангел Гавриил, возвестивший, что она покинет землю и поднимется на небеса к Сыну своему через три дня.

В день Успения в Иерусалиме собрались для прощания с Богородицей почти все апостолы. В течение трех дней и трех ночей у гроба Божьей матери находились апостолы, воспевая псалмы.

Икона Божией матери. Фото: google.com

Какие запреты существуют в праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа

Самое главное — перед праздником верующие обязательно соблюдают Успенский пост. В 2023 году он продлится с 14 августа по 27 августа.

В дату самого праздника нельзя:

ругаться;

злословить;

кричать;

желать кому-то зла;

злиться;

жаловаться на жизнь;

сплетничать;

распивать алкогольные напитки в большом количестве;

вонзать в землю что-то острое;

брать в руки режущие и колющие предметы;

незамужним девушкам стричься;

отказывать в помощи;

ходить босыми, особенно по росе (считалось, что капли воды символизируют слезы Богородицы).

Верующая молится перед иконой Божией матери. Фото: google.com

Успение Пресвятой Богородицы 2023 — какие традиции и обычаи

У украинцев в этот день существует много обычаев и традиций. Один из древних обычаев — выпекать хлеб из зерна, которое было освящено в храме. После этого выпечку обязательно ставят на стол, чтобы каждый гость или член семьи мог взять себе кусочек.

Еще на праздничном столе можно увидеть фрукты, баранину, медовуху. 28 августа уже можно не отказывать себе в развлечениях или еде, поскольку пост завершается накануне.

Верующие обычно посещают церкви, освящают колосья, разные хлебные изделия. Также святить можно орехи, мед, фрукты и зерно.

Также освящали урожай, но на поле оставался один сноп. Его нужно было перевязать лентой, приговаривая: "Дай Бог, чтобы на следующий год был щедрый урожай!"

Кроме этого, 28 августа начинается осенний Мясоед после Успенского поста, закончившегося днем ранее. С этого дня было разрешено играть свадьбы и венчаться.

На Успение было принято браться за квашение и засолку. Заготовку на зиму делали из разных овощей: капусты, огурцов, томатов, кабачков. Также занимались сбором грибов и орехов.

Верующие отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы. Фото: pomisna.info

Что нужно сделать в этот день 28 августа

Как уже отмечалось выше, в этот день верующие обязательно посещают церкви и храмы, освящают хлеб, колосья, зерно, мед, орехи, фрукты, воду.

Также следует поставить свечу и помолиться о здоровье родных. Богородицу просят оградить от темных сил и плохого влияния людей, не забывают и о крепком здоровье для всей семьи.

Верующая молится в церкви. Фото: google.com

Сильная молитва к Пресвятой Богородице

Смягчая сердца наши, Святая Богородица. Пусть сгорят в огне все напасти наши, а теснота в душе покинет сердца наши. На лик твой смотрим, разделяя твои страдания, и на милость надеемся. Прости нашу жестокость, только в твоих силах ее обуздать. О, Великая Владычице, вознеси молитвы наши к Господу и замоли о нас пред Ним греховные деяния наши. Избавь нас от смерти внезапной и зла всякого. Освети разум наш и проводи нас до освобождения. Надеемся в надежде во имя Царства Небесного в руках Господа, Иисуса Христа и его Пресвятого Духа. Аминь.

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