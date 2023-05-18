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Коли в школах України проведуть останній дзвоник

18 травня 2023 13:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Коли в школах України проведуть останній дзвоник
Діти на останньому дзвонику. Фото: УНІАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Останній дзвоник у школах України 2023 року Департамент освіти рекомендував провести 16 червня. Однак кожен заклад освіти може обрати свою дату.

Про це повідомив заступник міністра освіти Украї ни Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.  

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Вітренко зазначив, що формат останнього дзвоника зможуть також встановлювати і військові адміністрації. Проте, якщо під час шкільного свята буде оголошена повітряна тривога, необхідно обов'язково спуститися до укриття. Це стосується і проведення випускних вечорів.

"На розсуд військових адміністрацій кожного регіону залежно від військово-політичної ситуації та ситуації безпеки всередині країни науково-педагогічна рада, засновники й військові адміністрації ухвалюють остаточне рішення про закінчення цього 2022-2023 навчального року", — розповів заступник міністра освіти.

Департамент освіти рекомендує вручити випускникам документи про освіту до 21-23 червня.

Водночас останній дзвоник можна проводити онлайн, якщо немає бомбосховищ або у разі розташування у потенційно небезпечному регіоні.

Нагадаємо, нещодавно у Міносвіти вирішили, коли в Україні розпочнуться літні канікули в школах та скільки будуть відпочивати діти. Більшість українських школярів будуть відпочивати з 16 червня по 1 вересня.

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