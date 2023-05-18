Когда в школах Украины проведут последний звонок

Дети на последнем звонке. Фото: УНИАН

Последний звонок в школах Украины 2023 Департамент образования рекомендовал провести 16 июня. Однако каждое учебное заведение может выбрать свою дату.

Об этом сообщил заместитель министра образования Украины Андрей Витренко в эфире телемарафона.

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Последний звонок в школах Украины 2023

Витренко отметил, что формат последнего звонка могут также устанавливать и военные администрации. Однако если во время школьного праздника будет объявлена воздушная тревога, необходимо обязательно спуститься до укрытия. Это касается и проведения выпускных вечеров.

"По усмотрению военных администраций каждого региона в зависимости от военно-политической ситуации и ситуации безопасности внутри страны научно-педагогический совет, учредители и военные администрации принимают окончательное решение об окончании этого 2022-2023 учебного года", — рассказал замминистра образования.

Департамент образования рекомендует вручить выпускникам документы по образованию до 21-23 июня.

В то же время, последний звонок можно проводить онлайн, если нет бомбоубежищ или в случае расположения в потенциально опасном регионе.

Напомним, недавно в Минобразования было решено, когда в Украине начнутся летние каникулы в школах и сколько будут отдыхать дети. Большинство украинских школьников будут отдыхать с 16 июня по 1 сентября.