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Когда в школах Украины проведут последний звонок

18 мая 2023 13:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Когда в школах Украины проведут последний звонок
Дети на последнем звонке. Фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Последний звонок в школах Украины 2023 Департамент образования рекомендовал провести 16 июня. Однако каждое учебное заведение может выбрать свою дату.

Об этом сообщил заместитель министра образования Украины Андрей Витренко в эфире телемарафона.  

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Последний звонок в школах Украины 2023

Витренко отметил, что формат последнего звонка могут также устанавливать и военные администрации. Однако если во время школьного праздника будет объявлена воздушная тревога, необходимо обязательно спуститься до укрытия. Это касается и проведения выпускных вечеров.

"По усмотрению военных администраций каждого региона в зависимости от военно-политической ситуации и ситуации безопасности внутри страны научно-педагогический совет, учредители и военные администрации принимают окончательное решение об окончании этого 2022-2023 учебного года", рассказал замминистра образования.

Департамент образования рекомендует вручить выпускникам документы по образованию до 21-23 июня.

В то же время, последний звонок можно проводить онлайн, если нет бомбоубежищ или в случае расположения в потенциально опасном регионе.

Напомним, недавно в Минобразования было решено, когда в Украине начнутся летние каникулы в школах и сколько будут отдыхать дети. Большинство украинских школьников будут отдыхать с 16 июня по 1 сентября.

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