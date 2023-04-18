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Коли закінчиться весняна повінь в Україні: прогноз авторитетного експерта

18 квітня 2023 18:41
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Експерт розповів, коли закінчиться повінь в Україні
Наслідки весняної повені в Україні. Фото: ДСНС
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Нинішня ситуація із підтопленням в Україні все ще не є критичною та загрозливою. І як тільки налагодиться гідравлічний режим, спрацюють накопичувальні можливості грунту, територій, а також потепліє — водний баланс відрегулюється. Це станеться вже у найближчі дні та тижні.

Про це у коментарі Новини.LIVE сказав директор Інституту водних проблем та меліорації Михайло Яцюк. 

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"Воду можна перерозподілити по накопичувальних джерелах і зробити превентивні скиди там, де це можливо з військової точки зору. Це стосується північно-західних областей України. Але як тільки підвищиться температура повітря, почнеться випаровування, налагодиться гідравлічний режим — повінь піде на спад. Це буде вже у найближчі дні та тижні", — уточнив експерт.

повінь в Києві 17 квітня
Повінь у Києві, 17 квітня. Фото: Олег Переверзев

Яцюк також прокоментував ймовірну причетність до підтоплення України з боку Білорусі. Про це українці пишуть у соціальних мережах. 

"Не можу коментувати дії білоруської влади через війну. Дещо справді залежить від ситуації у басейні річки Припʼять, але загалом у більшій мірі все-таки залежить від України", — уточнив Яцюк.

Нагадаємо, на думку Михайла Яцюка, весняна повінь в Україні спричинена двома факторами: це війна та неурегульоване питання управління водними ресурсами. Тому через аномальні опади, наразі вся територія України перезволожена.

Згідно прогнозів Укргідрометеоцентру, пік водопілля в Україні припаде на період з 18 по 28 квітня. Саме в цей період очікується проходження максимальних рівнів. 
 

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